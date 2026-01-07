Ripple Tidak Memiliki Rencana Segera untuk IPO, Berfokus pada Pertumbuhan dan Akuisisi

Pada November tahun lalu, Ripple mengumpulkan $500 juta dalam putaran pendanaan, menilai perusahaan sekitar $40 miliar.

Transaksi terbesar mencakup akuisisi senilai $1,25 miliar terhadap prime broker Hidden Road.

Ripple tidak memiliki tenggat waktu yang ditentukan untuk go public dan telah merencanakan untuk tetap privat karena bertujuan untuk meningkatkan skala bisnis dan menggabungkan akuisisi terbaru. Pada 6 Januari, Presiden Ripple menginformasikan hal ini dalam wawancara Bloomberg.

Dia menyebutkan bahwa Ripple tidak mencari IPO, karena tidak memerlukan modal pasar publik untuk pendanaan. Dia juga menyoroti bahwa perusahaan biasanya go public untuk memiliki likuiditas dan basis investor yang lebih luas, tetapi Ripple sejauh ini memiliki kapitalisasi yang baik.

Pada November tahun lalu, Ripple mengumpulkan $500 juta dalam putaran pendanaan, menilai perusahaan sekitar $40 miliar. Presiden menyatakan bahwa perusahaan sangat puas dengan hasilnya, dan dana tersebut memberikan fleksibilitas kepada perusahaan tanpa tekanan dari pasar publik.

Modal tersebut mengalami lonjakan tajam dari pencapaian sebelumnya, menambahkan valuasi tersirat sebesar $11,3 miliar yang terkait dengan pembelian kembali saham pada tahun 2025. Putaran ini menambahkan investor terkemuka dari keuangan tradisional dan kripto, termasuk Fortress Investment Group, Citadel Securities dan banyak lagi.

Alih-alih mempersiapkan diri untuk listing, Long menyebutkan bahwa manajemen lebih fokus pada eksekusi, termasuk menyerap akuisisi terbaru dan memperluas bisnis stablecoin dan pembayaran Ripple.

Akuisisi terbesar

Pada tahun lalu, Ripple melakukan banyak akuisisi penting untuk membangun infrastruktur institusionalnya. Transaksi terbesar mencakup akuisisi senilai $1,25 miliar terhadap prime broker Hidden Road, yang diumumkan pada April dan ditutup pada Oktober.

Akuisisi ini menghasilkan Ripple menjadi perusahaan kripto-native pertama yang memiliki prime broker multi-aset global yang menawarkan layanan perdagangan, pembiayaan dan kliring untuk aset digital serta dunia valuta asing.

Kesepakatan besar lainnya adalah akuisisi GTreasury senilai $1 miliar pada Oktober, memperluas Ripple ke manajemen treasury korporat, dan pembelian rel pembayaran senilai $200 juta pada Agustus 2025. Pada tahun yang sama, Ripple juga mengakuisisi perusahaan kustodian Palisade.

Berita Kripto Unggulan Hari Ini:

Komputasi Kuantum Muncul sebagai Ancaman Potensial terhadap Keamanan Bitcoin

