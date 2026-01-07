Barclays Berinvestasi di Ubyx untuk Memajukan Infrastruktur Stablecoin dan Deposit Tertoken

Barclays melakukan investasi strategis di Ubyx untuk memajukan deposit tertoken dan stablecoin yang dapat beroperasi bersama. Barclays mengumumkan investasi strategis di Ubyx Inc., sistem kliring AS untuk uang digital yang mendukung deposit tertoken dan stablecoin yang diatur. Kemitraan ini bertujuan menciptakan jaringan penerimaan global yang memungkinkan lembaga keuangan teregulasi berinteraksi dengan lancar dengan aset berbasis blockchain. […]

