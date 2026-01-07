Penjualan RTFKT oleh Nike menandai mundurnya dorongan NFT spekulatif

Di tengah penurunan sektor NFT yang berkelanjutan, penjualan anak perusahaan RTFKT oleh Nike menandakan langkah mundur yang jelas dari eksperimen web3 paling agresif perusahaan tersebut.

Nike melepas RTFKT saat booming NFT memudar

Nike secara diam-diam menjual studio token non-fungible RTFKT miliknya pada 16 Desember, sekitar setahun setelah mengumumkan penutupan bisnis tersebut, menurut The Oregonian. Namun, kelompok pakaian olahraga global ini tidak mengungkapkan pembeli atau syarat keuangan apa pun, dan dilaporkan menolak berkomentar kepada CoinDesk.

Langkah ini mengakhiri apa yang dulunya merupakan taruhan profil tinggi pada sepatu kets NFT dan barang dagangan digital. Selain itu, Nike menggambarkan transaksi tersebut dalam pernyataan internal sebagai "bab baru untuk perusahaan dan komunitasnya," menggarisbawahi bahwa perusahaan sedang menarik garis bawah unit NFT khusus tersebut.

Kebangkitan RTFKT selama booming NFT 2021

Nike awalnya mengakuisisi RTFKT pada akhir 2021, tepat pada puncak mania NFT, saat merek tersebut mendorong lebih dalam ke koleksi digital, sepatu kets virtual, dan produk terkait blockchain. Studio tersebut, yang namanya diucapkan "artifact," dengan cepat menjadi salah satu label paling menonjol dalam ekosistem NFT.

RTFKT berkolaborasi dengan seniman dan meluncurkan sepatu kets digital edisi terbatas yang terkadang dijual dengan harga beberapa ribu dolar. Namun, seiring perdagangan spekulatif mendingin dan kontraksi pasar NFT yang lebih luas terjadi, volume dan hype seputar peluncuran tersebut mulai memudar.

Dari ekspansi hingga penutupan dan reaksi hukum

Pada akhir 2024, Nike telah menandakan perubahan strategis. Dalam postingan X tahun itu, perusahaan mengumumkan rencana untuk menutup operasi RTFKT pada akhir 2024, dengan alasan penarikan yang disengaja dari NFT sebagai lini bisnis mandiri. Meski demikian, Nike menekankan akan terus mengejar produk digital dan virtual melalui kolaborasi dengan perusahaan video game.

Keputusan tersebut memicu konsekuensi hukum. Pada April 2025, investor mengajukan gugatan class-action di Brooklyn, New York, menuduh mereka menderita kerugian signifikan dan kerusakan melebihi $5 juta yang terkait dengan produk RTFKT dan penutupannya. Selain itu, kasus ini menyoroti bagaimana strategi web3 yang berubah cepat dapat mengekspos merek tradisional pada kategori risiko baru.

Tekanan sektor NFT dan strategi perusahaan

Mundurnya Nike bertepatan dengan penurunan sektor NFT yang lebih luas yang telah membentuk kembali industri sejak puncak 2021. Pasar NFT X2Y2 baru-baru ini mengatakan akan menghentikan operasi setelah keruntuhan tajam dalam volume perdagangan. Secara paralel, NFT Paris, yang pernah dibingkai sebagai konferensi utama untuk ruang tersebut, telah membatalkan edisi 2026-nya.

Dalam pernyataannya tentang penghentian RTFKT, Nike menegaskan bahwa perusahaan "terus berinvestasi dalam memberikan produk dan pengalaman inovatif di lingkungan fisik, digital, dan virtual." Namun, eksperimen studio NFT khusus telah jelas berakhir, menunjukkan pendekatan yang lebih selektif terhadap inisiatif web3 daripada pengabaian langsung.

Fokus ulang perusahaan di bawah CEO Elliott Hill

Divestasi ini juga sesuai dengan fokus ulang perusahaan nike yang lebih luas di bawah CEO Elliott Hill, yang mengambil alih pada 2024. Sejak itu, ia telah memprioritaskan penguatan waralaba kinerja olahraga inti Nike, sambil membangun kembali kemitraan grosir yang secara historis menggerakkan sebagian besar jangkauan global perusahaan.

Pengamat industri melihat penjualan ini sebagai bagian dari strategi divestasi nike yang lebih luas, memangkas eksperimen non-inti sambil mempertahankan teknologi dan ekuitas merek di mana masih mendukung pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, penjualan NFT Nike atas RTFKT menunjukkan seberapa cepat nama-nama konsumen besar mengkalibrasi ulang setelah siklus booming-dan-bust NFT.

Singkatnya, Nike telah keluar dari kepemilikan RTFKT setelah mengakuisisinya pada akhir 2021, menutupnya pada 2024 dan menghadapi gugatan 2025, saat perusahaan beralih kembali ke olahraga inti, grosir, dan inisiatif digital yang lebih hati-hati.