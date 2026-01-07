BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Turki telah menghapus batas bebas bea €30 ($35) untuk barang non-komersial yang dibeli dari luar negeri melalui pos atau kargo ekspres, menurut dekrit presidenTurki telah menghapus batas bebas bea €30 ($35) untuk barang non-komersial yang dibeli dari luar negeri melalui pos atau kargo ekspres, menurut dekrit presiden

Turki mengakhiri batas bebas bea untuk barang yang dikirim melalui pos

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/07 20:56
FreeRossDAO
FREE$0.00011667-5.46%
Octavia
VIA$0.016+4.57%
Overtake
TAKE$0.06793-1.59%
Effect AI
EFFECT$0.005406+4.62%
Nowchain
NOW$0.00075-19.35%

Turki telah menghapus tunjangan bebas bea €30 ($35) untuk barang non-komersial yang dibeli dari luar negeri melalui pos atau kargo ekspres, menurut keputusan presiden yang dipublikasikan di lembaran negara resmi pada hari Rabu.

Aturan baru akan berlaku dalam 30 hari, kata keputusan di lembaran negara tersebut, menambahkan bahwa impor bebas bea sekarang hanya akan berlaku untuk obat-obatan dan suplemen makanan yang bernilai hingga €1.500.

Peraturan baru ini kemungkinan akan mempengaruhi pesanan pribadi kecil yang dilakukan dari situs belanja luar negeri yang populer dan murah.

Berdasarkan aturan sebelumnya, yang direvisi pada tahun 2024, ambang batas telah diturunkan menjadi €27 per pesanan, dengan biaya pengiriman tambahan €3.

Barang yang dikirim ke Turki yang tidak dianggap komersial dikenakan pajak 30 persen untuk produk asal UE dan 60 persen untuk produk lainnya, sementara barang-barang tertentu juga dikenakan pajak 20 persen.

Bacaan lebih lanjut:

  • Keuangan Turki tetap kuat meskipun utang publik mencapai rekor
  • Ekonomi Turki akan berkembang meskipun kebijakan moneter ketat
  • Dinamika Turki: tantangan dan ketahanan
Peluang Pasar
Logo FreeRossDAO
Harga FreeRossDAO(FREE)
$0.00011667
$0.00011667$0.00011667
+0.36%
USD
Grafik Harga Live FreeRossDAO (FREE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

[SIARAN PERS – Lausanne, Swiss, 15 Januari 2026] SwissBorg, aplikasi terkemuka di Eropa untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan crypto, hari ini mengumumkan integrasi
Bagikan
CryptoPotato2026/01/15 17:23
Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Badai Tropis Ada (Nokaen) memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam pada Kamis sore, 15 Januari
Bagikan
Rappler2026/01/15 17:40