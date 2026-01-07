Turki mengakhiri batas bebas bea untuk barang yang dikirim melalui pos

Turki telah menghapus tunjangan bebas bea €30 ($35) untuk barang non-komersial yang dibeli dari luar negeri melalui pos atau kargo ekspres, menurut keputusan presiden yang dipublikasikan di lembaran negara resmi pada hari Rabu.

Aturan baru akan berlaku dalam 30 hari, kata keputusan di lembaran negara tersebut, menambahkan bahwa impor bebas bea sekarang hanya akan berlaku untuk obat-obatan dan suplemen makanan yang bernilai hingga €1.500.

Peraturan baru ini kemungkinan akan mempengaruhi pesanan pribadi kecil yang dilakukan dari situs belanja luar negeri yang populer dan murah.

Berdasarkan aturan sebelumnya, yang direvisi pada tahun 2024, ambang batas telah diturunkan menjadi €27 per pesanan, dengan biaya pengiriman tambahan €3.

Barang yang dikirim ke Turki yang tidak dianggap komersial dikenakan pajak 30 persen untuk produk asal UE dan 60 persen untuk produk lainnya, sementara barang-barang tertentu juga dikenakan pajak 20 persen.

