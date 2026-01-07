Ripple kembali menolak IPO, menyebut neraca keuangan memberinya ruang untuk tetap privat

<div class="article-content-wrapper font-title_5 text-charcoal-600 tracking-normal flex justify-between m-auto items-center row-start-1"> <div class="flex gap-2 font-metadata-lg font-medium text-black"> Pasar </div> <div class="relative"> Bagikan <div> <span class="block mb-6 text-charcoal-900 font-title">Bagikan artikel ini</span> <div> Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail </div> </div> </div> </div> <div class="article-content-wrapper flex flex-col gap-4 row-start-2"> <div class="flex flex-col gap-2"> <h1 class="font-headline-lg font-medium">Ripple kembali menolak IPO, mengatakan neraca keuangan memberi ruang untuk tetap pribadi</h1> <h2>Perusahaan menggalang dana $500 juta pada November 2025 dengan valuasi $40 miliar dari investor seperti Fortress Investment Group dan Citadel Securities.</h2> <div> Oleh Shaurya Malwa<span class="mx-1">|</span>Diedit oleh Stephen Alpher </div> <div> Diperbarui 7 Jan 2026, 2:00 sore Diterbitkan 7 Jan 2026, 1:31 sore </div> <div> Jadikan kami pilihan utama di Google </div> </div> </div> <div> <div class="py-8 mt-4 mb-8 border-y border-solid border-charcoal-50"> <h4 class="flex font-headline-xs font-medium text-charcoal-900 mb-8">Yang perlu diketahui:</h4> <div> <ul class="unordered-list"> <li>Ripple tidak memiliki rencana untuk melakukan penawaran umum perdana, lebih memilih untuk tetap pribadi saat berkembang melalui akuisisi dan pengembangan produk.</li> <li>Perusahaan menggalang dana $500 juta pada November 2025 dengan valuasi $40 miliar dari investor seperti Fortress Investment Group dan Citadel Securities.</li> <li>Ripple menyelesaikan empat akuisisi pada tahun 2025, dengan total hampir $4 miliar, untuk meningkatkan infrastruktur aset digital perusahaan.</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="article-content-wrapper"> <div class="document-body font-body-lg "> <p>Ripple tidak memiliki rencana untuk melakukan penawaran umum perdana, kata Presiden Monica Long, menegaskan kembali bahwa perusahaan lebih memilih untuk tetap pribadi saat berkembang melalui akuisisi dan pengembangan produk.</p> <p><br> "Saat ini, kami masih berencana untuk tetap pribadi," kata Long dalam wawancara Selasa dengan Bloomberg, dengan alasan Ripple tidak memerlukan likuiditas atau akses modal yang biasanya mendorong keputusan IPO.</p> <div class="flex flex-col gap-2"> <div class="flex justify-center gap-4"> <span class="font-body-sm text-charcoal-600">CERITA BERLANJUT DI BAWAH</span> </div> <div> <span class="text-color-dark-grey font-headline-xs font-medium text-charcoal-900">Jangan lewatkan cerita lainnya.</span><span class="block font-headline-3xs font-normal text-charcoal-900">Berlangganan Newsletter Crypto Daybook Americas hari ini. Dia mengatakan perusahaan berada dalam posisi yang baik untuk mendanai pertumbuhan secara internal tanpa bergantung pada pasar publik.

Komentar tersebut menyusul penggalangan dana Ripple sebesar $500 juta pada November 2025 dengan valuasi dilaporkan sebesar $40 miliar.

Putaran tersebut termasuk investor seperti Fortress Investment Group dan Citadel Securities, serta dana-dana yang berfokus pada kripto lainnya.

Long menggambarkan ketentuan kesepakatan sebagai "sangat positif" dan "sangat menguntungkan" bagi Ripple ketika ditanya tentang perlindungan yang dilaporkan termasuk untuk investor, seperti hak untuk menjual saham kembali ke perusahaan dengan harga yang dijamin dan perlakuan preferensial dalam skenario penurunan tertentu, meskipun dia tidak memberikan detail lebih lanjut.

Setahun kesepakatan agresif

Pada tahun 2025, perusahaan menyelesaikan empat akuisisi, termasuk broker utama multi-aset Hidden Road, platform pembayaran stablecoin Rail, penyedia sistem manajemen perbendaharaan GTreasury dan perusahaan dompet dan kustodian aset digital Palisade.

Kesepakatan tersebut, dengan total hampir $4 miliar, merupakan bagian dari dorongan yang lebih luas dari Ripple untuk memposisikan dirinya sebagai penyedia infrastruktur aset digital perusahaan dari ujung ke ujung.
Pada November lalu, Ripple Payments telah memproses lebih dari $95 miliar dalam volume total. Ripple Prime, dibangun di sekitar akuisisi Hidden Road, telah berkembang menjadi pinjaman beragunan dan produk XRP institusional. KuCoin Mencapai Pangsa Pasar Rekor saat Volume 2025 Melampaui Pasar Kripto

Oleh CoinDesk Research

22 Des 2025

Ditugaskan oleh KuCoin

KuCoin menguasai pangsa rekor volume bursa terpusat pada tahun 2025, dengan lebih dari $1,25 triliun diperdagangkan karena volumenya tumbuh lebih cepat daripada pasar kripto yang lebih luas.

Yang perlu diketahui:

KuCoin mencatat lebih dari $1,25 triliun dalam total volume perdagangan pada tahun 2025, setara dengan rata-rata sekitar $114 miliar per bulan, menandai tahun terkuatnya yang tercatat.
Kinerja ini diterjemahkan menjadi pangsa tertinggi sepanjang masa dari volume bursa terpusat, karena aktivitas KuCoin berkembang lebih cepat daripada volume CEX agregat, yang melambat selama periode volatilitas pasar yang lebih rendah.
Volume spot dan derivatif terbagi rata, masing-masing melebihi $500 miliar untuk tahun ini, menandakan penggunaan berbasis luas daripada ketergantungan pada satu lini produk.
Altcoin menyumbang mayoritas aktivitas perdagangan, memperkuat peran KuCoin sebagai tempat likuiditas utama di luar BTC dan ETH pada saat mata uang utama mengalami perputaran yang lebih redup.
Bahkan ketika volume kripto secara keseluruhan melemah di pertengahan tahun, KuCoin mempertahankan aktivitas dasar yang meningkat, menunjukkan keterlibatan pengguna yang secara struktural lebih tinggi daripada lonjakan volume yang berumur pendek. 