Donald Trump Memberitahu Partai Republik Pemakzulan Menanti jika Mereka Kalah

Donald Trump memperingatkan Partai Republik bahwa dia akan dimakzulkan lagi jika mereka kalah dalam pemilihan paruh waktu yang akan datang.

Dia membuat pernyataan ini selama pidato di retret kebijakan Partai Republik DPR yang diadakan di Trump-Kennedy Center.

Trump menekankan bahwa Partai Demokrat akan bertindak cepat untuk memakzulkannya jika mereka merebut kembali kendali Kongres.

Dia mengingatkan para anggota parlemen bahwa dia sebelumnya dimakzulkan dua kali tetapi tidak dijatuhi hukuman oleh Senat dalam kedua kasus tersebut.

Pemakzulan pertama melibatkan tuduhan terkait Ukraina sementara yang kedua berfokus pada kerusuhan Capitol 6 Januari.

Donald Trump Mendesak GOP untuk Mengamankan Kongres atau Menghadapi Pemakzulan

Donald Trump mengatakan kepada Partai Republik DPR bahwa kehilangan kendali Kongres akan memicu upaya pemakzulan baru. Berbicara di retret kebijakan Partai Republik DPR, Trump mengatakan, "Jika kita tidak memenangkan pemilihan paruh waktu, saya akan dimakzulkan."

Retret tersebut berlangsung di Trump-Kennedy Center, bertepatan dengan peringatan kelima kerusuhan Capitol. Trump menekankan urgensi dan memperingatkan, "Mereka akan menemukan alasan untuk memakzulkan saya," menekankan taruhannya bagi para anggota parlemen Republik.

Dia sebelumnya menghadapi dua pemakzulan selama masa jabatan pertamanya, meskipun Senat tidak menjatuhi hukuman kepadanya dalam keduanya. Yang pertama terkait dengan Ukraina dan yang kedua dengan peristiwa Capitol 6 Januari, keduanya berakhir tanpa hukuman Senat.

Partai Republik Berencana Menggunakan Ancaman Pemakzulan untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih

Pada bulan Juli, NBC News melaporkan bahwa para ahli strategi Republik berencana menggunakan peringatan pemakzulan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Mereka berharap untuk membangkitkan basis dengan membingkai Partai Demokrat sebagai siap memakzulkan Trump jika diberi mayoritas.

Komentar Trump mungkin sejalan dengan strategi itu, berfungsi sebagai motivator politik menjelang pemilihan paruh waktu. Dia memperingatkan bahwa Partai Demokrat akan bertindak cepat jika mereka merebut kembali kendali DPR, mengulangi klaim penargetan partisan.

Jajak pendapat menunjukkan pemilih tetap fokus pada masalah ekonomi, dan banyak yang merasa negara menuju ke arah yang salah. Menurut jajak pendapat NBC, 50% pemilih lebih memilih Partai Demokrat di Kongres, sementara 42% mendukung kendali Republik.

Kesenjangan jajak pendapat ini menghadirkan tantangan bagi Partai Republik yang ingin mempertahankan cengkeraman mereka di DPR. Para operator Republik terus menghubungkan risiko hukum Trump dengan keuntungan Demokrat dalam pemungutan suara yang akan datang.

Trump Mengeluarkan Grasi, Mengingat 6 Januari Saat Dia Berbicara tentang Pemakzulan

Pernyataan Trump datang pada peringatan serangan Capitol, di mana dia mengeluarkan grasi menyeluruh yang kontroversial. Ini termasuk ratusan orang yang terlibat dalam kerusuhan 6 Januari, bahkan mereka yang dihukum karena kejahatan kekerasan.

Grasi tersebut memicu kembali perdebatan tentang tindakan Trump selama pelanggaran Capitol dan pengaruh politiknya yang sedang berlangsung. Dia menggunakan momen tersebut untuk menarik perhatian Partai Republik DPR, memperkuat loyalitas dan memperingatkan konsekuensi politik.

Trump membela pemakzulannya di masa lalu, menyebutnya "bermotif politik" dan menyangkal semua kesalahan. Dia membingkai kedua upaya sebagai tidak adil, dengan alasan mereka bertujuan untuk merusak kepresidenan dan pemilihan kembalinya.

Dalam pemilihan paruh waktu 2018, Partai Demokrat membalikkan DPR dengan 235 kursi, menyiapkan panggung untuk pemakzulan pertamanya. Partai Republik memegang Senat saat itu, mencegah hukuman, tetapi Trump mengutip episode tersebut sebagai peringatan untuk 2026.

