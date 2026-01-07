BTC Inc Menstandarisasi Operasi Bitcoin Menggunakan BTCPay Server di Seluruh Acara, Penggajian, dan Perbendaharaan

Bitcoin Magazine



BTC Inc Standarisasi Operasi Bitcoin Menggunakan BTCPay Server di Seluruh Acara, Penggajian, dan Perbendaharaan

BTC Inc, perusahaan induk dari Bitcoin Magazine dan penyelenggara konferensi Bitcoin global utama, telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk merestrukturisasi operasi internalnya di sekitar infrastruktur native Bitcoin, sangat mengandalkan BTCPay Server open-source untuk mengelola fungsi pembayaran, penggajian, dan perbendaharaannya.

Upaya ini mencerminkan dorongan yang lebih luas oleh perusahaan untuk beroperasi pada apa yang digambarkannya sebagai "standar Bitcoin," menggunakan bitcoin tidak hanya sebagai aset cadangan tetapi sebagai media utama untuk transaksi internal dan eksternal.

Eksekutif dan insinyur yang terlibat dalam proyek mengatakan tujuannya adalah untuk menghilangkan ketergantungan pada prosesor pembayaran kustodian, mengurangi gesekan penyelesaian lintas batas, dan menciptakan sistem terpadu yang mampu menangani perdagangan langsung dengan kecepatan dan skala.

BTCPay Server, platform pembayaran Bitcoin yang di-hosting sendiri dan non-kustodian, muncul sebagai infrastruktur inti setelah BTC Inc mengevaluasi berbagai solusi pembayaran pihak ketiga.

Menurut perusahaan, prosesor kustodian memperkenalkan risiko counterparty dan kendala regulasi, sementara sistem siap pakai tidak memiliki fleksibilitas yang diperlukan untuk acara global dan koordinasi penggajian.

Pembayaran konferensi sebagai uji coba pertama

BTC Inc pertama kali menerapkan BTCPay Server di konferensi unggulannya, di mana kebutuhan untuk pembayaran throughput tinggi dan real-time paling mendesak. Acara secara teratur menampung puluhan ribu peserta dan lusinan vendor, seringkali di lingkungan dengan konektivitas terbatas dan jadwal operasional yang ketat.

Menggunakan sistem point-of-sale berbasis web BTCPay, vendor dapat menerima pembayaran on-chain dan Lightning langsung ke dompet mereka sendiri. BTC Inc juga menggunakan fungsi "tandai sebagai dibayar" BTCPay untuk mencatat transaksi tunai dan kartu di samping pembayaran bitcoin, memungkinkan vendor untuk merekonsiliasi semua penjualan melalui satu antarmuka.

Sistem ini diluncurkan di empat acara besar antara 2024 dan 2025, dimulai dengan Bitcoin Asia di Hong Kong dan berkembang melalui konferensi di Nashville, Abu Dhabi, dan Las Vegas.

Setiap acara berfungsi sebagai titik iterasi, dengan tim operasi menyempurnakan onboarding vendor, alur pembayaran, dan alat pelaporan.

Penerapan pemecahan rekor di Las Vegas

Penerapan terbesar berlangsung di The Bitcoin Conference 2025 di Las Vegas, di mana BTC Inc mengintegrasikan BTCPay Server dengan NFC Bolt Cards yang mendukung Lightning dan mengoptimalkan infrastruktur point-of-sale di seluruh venue.

Pada 28 Mei 2025, acara tersebut mencetak Rekor Dunia Guinness untuk transaksi point-of-sale cryptocurrency terbanyak yang diselesaikan dalam delapan jam, mencatat 4.187 transaksi.

Terminal bertenaga BTCPay beroperasi bersama sistem point-of-sale Square tradisional, yang baru-baru ini menambahkan dukungan pembayaran Bitcoin. BTC Inc mengatakan penerapan berdampingan menunjukkan bahwa sistem pembayaran native Bitcoin dapat berfungsi pada skala dan kecepatan yang sama dengan infrastruktur fiat yang mapan di lingkungan komersial lalu lintas tinggi.

Di semua konferensi, BTC Inc melaporkan lebih dari 5.600 transaksi Bitcoin secara langsung, dengan total volume sekitar 2,09 BTC.

Memperluas ke penggajian BTC Inc dan pembayaran vendor

Setelah penerapan konferensi, BTC Inc memperluas BTCPay Server ke operasi keuangan internal. Perusahaan mengadopsi plugin VendorPay BTCPay untuk mengelola pembayaran keluar ke kontraktor, mitra, dan karyawan, banyak di antaranya tersebar di berbagai yurisdiksi.

VendorPay memungkinkan pembayaran untuk dibuat batch, dijadwalkan, dan dilacak, mengurangi biaya transaksi dan menghilangkan penundaan yang terkait dengan transfer bank internasional.

BTC Inc mengatakan telah memproses lebih dari $1 juta dalam pembayaran Bitcoin menggunakan sistem ini, tanpa mengandalkan perantara atau layanan kustodian.

Seiring volume pembayaran meningkat, perusahaan menerapkan dukungan dompet multisignature native BTCPay untuk menambahkan kontrol persetujuan bersama ke manajemen perbendaharaan. Transaksi sekarang memerlukan beberapa tanda tangan, dengan dompet perangkat keras yang terintegrasi melalui BTCPay Vault, memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan self-custody sambil mendistribusikan otorisasi di antara anggota tim.

Mengotomatiskan akumulasi Bitcoin

BTC Inc mengembangkan plugin BTCPay Server yang secara internal dikenal sebagai "Bitcoin Stacker" untuk secara otomatis mengonversi sebagian pendapatan fiat menjadi bitcoin. Sistem ini mengalihkan persentase penerimaan kartu kredit Stripe ke pembelian bitcoin, menciptakan proses dollar-cost averaging berbasis aturan.

Sejak meluncurkan program pada Januari 2025, BTC Inc mengatakan telah mengakumulasi lebih dari 6,5 BTC melalui konversi otomatis. Perusahaan menggambarkan pendekatan ini sebagai kebijakan perbendaharaan konservatif daripada strategi spekulatif, dirancang untuk membangun modal kerja berdenominasi bitcoin yang dapat digunakan kembali untuk pembayaran vendor dan penggajian melalui BTCPay.

BTC Inc mengatakan BTCPay Server telah menjadi alat operasional inti di seluruh fungsi acara, keuangan, dan perbendaharaan, dengan mengutip pengurangan gesekan pembayaran, penyelesaian lebih cepat, dan alur kerja self-custodial yang konsisten.

Perusahaan juga memberikan umpan balik operasional yang menginformasikan peningkatan pada VendorPay dan dukungan multisignature.

Meskipun selaras dengan pandangan jangka panjang BTC Inc tentang adopsi Bitcoin, perusahaan mengatakan pergeseran ini terutama didorong oleh efisiensi operasional.

