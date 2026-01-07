JPMorgan Meluncurkan JPM Coin di Canton Network, Memperluas Strategi Blockchain

Divisi blockchain JPMorgan, Kinexys dan Digital Asset mengumumkan rencana pada 7 Januari untuk meluncurkan token deposit JPM Coin secara langsung di Canton Network.

Ini menandai ekspansi blockchain publik kedua bank tersebut setelah peluncuran jaringan Base pada November 2025.

Penerapan akan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026. Pekerjaan awal berfokus pada kerangka teknis dan bisnis untuk mendukung penerbitan, transfer, dan penebusan hampir instan JPM Coin secara langsung di Canton, menurut pengumuman bersama.

Kolaborasi ini juga akan mengeksplorasi integrasi produk Kinexys tambahan termasuk Blockchain Deposit Accounts.

Latar Belakang Platform

Canton Network diluncurkan pada Juli 2024 sebagai apa yang Digital Asset gambarkan sebagai satu-satunya blockchain publik yang dirancang khusus untuk keuangan institusional.

Fitur privasi jaringan memungkinkan institusi melakukan transaksi tanpa mengekspos data bisnis sensitif kepada pesaing. Peserta termasuk Goldman Sachs, DTCC, Deutsche Börse, BNP Paribas, dan BNY Mellon.

CEO Digital Asset Yuval Rooz menggambarkan kemitraan ini sebagai landasan untuk memodernisasi infrastruktur keuangan tradisional dan meningkatkan cara modal bergerak antar institusi.

Perusahaan yang didirikan pada 2014 ini mengumpulkan $135 juta pada Juni 2025 dan mengamankan investasi strategis tambahan dari BNY, Nasdaq, dan S&P Global pada Desember 2025.

Kinexys memproses volume transaksi harian $2-3 miliar dengan volume kumulatif melebihi $1,5 triliun sejak 2019, menurut pengungkapan resmi JPMorgan.

Klien korporat termasuk BMW telah mengadopsi Kinexys untuk transfer perbendaharaan otomatis.

Strategi Multi-Chain

JPM Coin tersedia untuk klien institusional di jaringan Base Coinbase pada 12 November 2025, dengan klien awal termasuk B2C2, Coinbase, dan Mastercard.

Token deposit memberikan klien institusional kemampuan untuk melakukan pembayaran menggunakan representasi digital dari deposit JPMorgan pada ledger publik.

Ini berbeda dari stablecoin, yang didukung oleh cadangan daripada klaim bank langsung.

JPMorgan mengumumkan kerangka kerja terpisah dengan DBS Bank Singapura pada 11 November 2025 untuk mengembangkan standar kompatibilitas untuk transfer deposit yang ditokenisasi di berbagai blockchain.

Naveen Mallela, Co-Head Global Kinexys, mengatakan penerapan Canton seharusnya membantu klien institusional beroperasi lebih efisien dan mengakses likuiditas yang lebih besar.

