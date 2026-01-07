Bagaimana otomasi dapat menyederhanakan keuangan Anda

Terus-menerus melacak tagihan, tabungan, dan investasi bisa melelahkan dan terasa seperti tugas lain dalam kehidupan yang sudah sibuk. Namun ada cara untuk mengurangi beban pekerjaan Anda: otomatisasi. "Ini adalah saran terbaik saya untuk tetap berada di jalur yang tepat dengan tujuan keuangan apa pun, entah itu menabung untuk sesuatu, melunasi utang, atau sekadar menjaga arus kas tetap teratur," kata Cindy Marques, perencana keuangan bersertifikat dan CEO MakeCents.

Permudah keuangan dengan otomatisasi

Mengotomatiskan keuangan Anda umumnya berarti mengatur pembayaran otomatis untuk tagihan dan pemotongan investasi atau tabungan berulang dari rekening bank Anda. Mungkin terdengar membosankan untuk mengaturnya, tetapi begitu sebagian besar pembayaran tagihan diotomatiskan, para ahli mengatakan ini dapat memberikan struktur pada keuangan Anda dan menyiapkan anggaran Anda untuk sukses.

"Mengotomatiskan hal-hal sangat membantu dan membuat hidup Anda lebih mudah," kata Marques. "Bahkan jika Anda orang yang cukup proaktif, ini hanya membuat lebih mudah untuk tetap berada di jalur yang tepat dan memastikan bahwa Anda membuat kemajuan menuju tujuan Anda." Dia mengatakan ini menghilangkan kemampuan untuk bernegosiasi dengan diri sendiri. Misalnya, orang dengan pola pikir belanja-dulu mungkin menunda kontribusi tabungan. Tetapi jika jumlah itu diotomatiskan, lebih mudah untuk menganggapnya sebagai tagihan. "Anda tinggal menyelesaikannya," katanya.

Otomatisasi mendukung, bukan menggantikan, penganggaran

Manfaat lainnya adalah menghindari denda keterlambatan atau biaya pada tagihan dan kartu kredit. Marques mengatakan apa pun dari sewa hingga utilitas hingga tabungan hingga investasi dapat diotomatiskan. Untuk tagihan variabel, seperti kartu kredit, dia menyarankan mengotomatiskan pembayaran tagihan kartu kredit pada jumlah minimum dan melunasi sisanya secara manual setiap bulan.

Namun otomatisasi tidak menggantikan kebutuhan untuk penganggaran. Penganggaran akan selalu menjadi pilar utama dalam perencanaan keuangan pribadi, kata Michael Bergeron, konselor kredit bersertifikat dan manajer di Credit Canada. "Otomatisasi hanya mendukung. Ini adalah strategi yang membantu kita tetap dalam anggaran kita," katanya. Misalnya, jika Anda telah melunasi utang Anda, uang itu sekarang dapat diotomatiskan untuk dialokasikan ke tempat lain, seperti tabungan atau investasi—dan wawasan itu hanya terjadi ketika Anda mengikuti anggaran Anda.

Ketahui apa yang bisa (dan tidak bisa) diotomatiskan

Namun, banyak orang tidak tahu cara mengotomatiskan pembayaran. Bergeron mengatakan langkah pertama untuk otomatisasi adalah memiliki anggaran terstruktur, yang memenuhi kebutuhan, keinginan, dan prioritas lainnya. "Setelah kita memiliki anggaran terstruktur, maka kita dapat melihat apa yang akan kita otomatiskan," katanya.

Marques mengatakan cara sederhana untuk mengetahui apa yang dapat diotomatiskan adalah dengan membuat daftar semua pengeluaran tetap berulang Anda, seperti sewa atau hipotek, asuransi mobil, dan tagihan telepon, antara lain. Kemudian, lihat hari-hari Anda dibayar dan mulai menyelaraskan pembayaran tagihan dan tabungan dengan hari gajian Anda. Misalnya, pembayaran tetap, seperti sewa, dapat diselaraskan dengan gaji yang masuk tepat sebelum tanggal jatuh tempo dan dapat diatur untuk pemotongan otomatis. Sebagian besar pembayaran berulang untuk tagihan dan tabungan dapat dengan mudah diatur dengan platform perbankan online atau layanan utilitas seperti penyedia jaringan atau perusahaan asuransi.

Bergeron mengatakan orang masih perlu mengawasi dengan ketat laporan bank mereka untuk memastikan tidak ada biaya ganda, kesalahan teknis, atau biaya cerukan. Juga, beberapa pengaturan otomatisasi mungkin memiliki tanggal akhir, yang berarti Anda harus mengatur ulang pembayaran. "Jika Anda tidak memperhatikan itu dengan seksama, maka jelas beberapa pembayaran yang terlewat dan terlambat bisa terjadi," katanya.

Kemungkinan tidak mungkin mengotomatiskan semua pengeluaran variabel Anda, seperti tagihan belanjaan atau pengeluaran bahan bakar. "Akan selalu ada beberapa bentuk struktur manajemen uang yang harus Anda pimpin secara manual untuk memastikan kita mengikuti anggaran kita sebaik kemampuan kita," katanya.

Meskipun otomatisasi kemungkinan akan bekerja untuk sebagian besar orang, Bergeron mengatakan ini bisa menjadi tantangan bagi mereka yang tidak paham teknologi. Dia mengatakan jika ada hambatan, dia tidak merekomendasikan mengotomatiskan keuangan sampai mereka memahami nilai dan manfaatnya. "Tetapi bagi mayoritas, ini adalah manfaat yang sangat dihargai untuk kebanyakan orang," kata Bergeron.

