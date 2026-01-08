Mantan Pejabat Bank Sentral Brazil Tony Volpon Meluncurkan Stablecoin Berbagi Hasil

Mantan pejabat Bank Sentral Brasil Tony Volpon mengumumkan BRD, sebuah stablecoin yang dipatok pada mata uang Brasil yang membagikan bunga yang diperoleh dari cadangan obligasi pemerintahnya kepada pemegang.

Produk ini memasuki pasar di mana suku bunga acuan Selic Brasil berada di 15%, tingkat tertinggi sejak Juli 2006.

Perusahaan Volpon, CF Inovação, akan menerbitkan BRD, menargetkan institusi keuangan besar yang mencari akses ke utang pemerintah Brasil dengan imbal hasil tinggi melalui struktur token digital.

Pengumuman tersebut dibuat selama program "Cripto na Real" pada 6 Januari. Dokumentasi produk resmi belum dirilis.

Volpon menjabat sebagai Wakil Gubernur Urusan Internasional di Bank Sentral Brasil dari 2015 hingga 2016, di mana ia berpartisipasi dalam COPOM, komite kebijakan moneter yang menetapkan suku bunga Selic.

Ia menghabiskan lebih dari 30 tahun di pasar keuangan dan memegang posisi direktur pelaksana di UBS dan Nomura Securities. Ia mendirikan CF Inovação bersama José Carneiro pada 2023, awalnya berfokus pada tokenisasi real estat.

Lanskap Kompetitif

Pasar stablecoin global telah mencapai $299,15 miliar dalam total kapitalisasi, dengan volume transfer bulanan sebesar $6,86 triliun, menurut RWA.xyz.

Stablecoin real Brasil tetap menjadi segmen kecil, dengan sirkulasi on-chain gabungan sekitar $20 juta di seluruh penerbit.

BRD memasuki pasar yang berkembang untuk stablecoin yang dipatok pada real yang membayar pemegang bagian dari bunga yang diperoleh dari cadangan.

Model ini mencerminkan token sekuritas yang menghasilkan imbal hasil yang telah muncul di pasar AS. BRLV milik Crown, yang diluncurkan sekitar 18 bulan lalu, sudah menawarkan model ini kepada investor institusional.

Crown telah mengamankan komitmen R$360 juta (sekitar $67 juta), dengan sekitar $19 juta saat ini dalam sirkulasi aktif.

Perusahaan mengumpulkan $13,5 juta dalam Seri A yang dipimpin oleh Paradigm pada Desember 2025 dengan valuasi $90 juta, menurut pengumuman Crown.

BRZ milik Transfero, yang mengklaim posisi pasar terbesar di antara token yang dipatok pada real, hanya menunjukkan $13,6 juta dalam sirkulasi on-chain menurut data RWA.xyz.

Kerangka Regulasi

Pengumuman BRD datang saat Brasil bersiap untuk menerapkan regulasi mata uang kripto baru. Bank Sentral menerbitkan resolusi pada November 2025 yang mengklasifikasikan transaksi stablecoin sebagai operasi valuta asing. Penyedia stablecoin akan menghadapi pengawasan yang sama dengan bisnis penukaran mata uang.

Pasar kripto Brasil mencapai 227 miliar real ($42,8 miliar) dalam transaksi selama paruh pertama 2025, dengan stablecoin menyumbang sekitar 90% dari volume.

Regulasi baru mulai berlaku pada 2 Februari 2026. Tidak ada timeline peluncuran untuk BRD yang diumumkan.

