Morgan Stanley Ajukan SEC S-1 untuk Ethereum Trust — Spot ETH Selanjutnya?

Morgan Stanley telah mengambil langkah lain ke pasar kripto AS setelah mengajukan pernyataan pendaftaran Form S-1 kepada Securities and Exchange Commission untuk Morgan Stanley Ethereum Trust.

Langkah ini menambah ekspektasi yang berkembang bahwa perusahaan-perusahaan besar Wall Street sedang memposisikan diri untuk produk kripto spot yang lebih luas di luar Bitcoin.

Pengajuan yang disampaikan pada 6 Januari ini menetapkan kerangka hukum untuk trust hukum yang akan menyimpan ether atas nama investor.

ETF Ethereum Melampaui $20 Miliar saat Morgan Stanley Masuk

Pernyataan pendaftaran menyatakan bahwa Morgan Stanley Investment Management akan bertindak sebagai depositor, sementara CSC Delaware Trust Company akan berfungsi sebagai trustee.

Trust ini dibentuk pada 16 Desember 2025, berdasarkan hukum Delaware, dengan kontribusi awal $1, langkah prosedural standar yang digunakan untuk membuat entitas sebelum memulai operasi.

Meskipun pengajuan ini tidak menjamin persetujuan atau peluncuran segera, ini menandakan niat untuk menawarkan eksposur Ethereum yang diatur melalui saluran pialang tradisional.

Per 6 Januari, ETF spot Ethereum mencatat nilai perdagangan harian $1,72 miliar dan secara kolektif memegang aset bersih $20,06 miliar, setara dengan sedikit lebih dari 5% dari total kapitalisasi pasar Ethereum.

Gambaran pasar ETF spot Ethereum Sumber: Sosovalue

ETHA milik BlackRock mendominasi sektor ini, memegang aset $11,58 miliar dan menyumbang hampir 3% dari kapitalisasi pasar ETH sendiri, dengan volume perdagangan harian melebihi $1 miliar.

Penerbit lain menunjukkan gambaran yang lebih beragam dengan ETHE milik Grayscale yang berbiaya lebih tinggi terus mengalami arus keluar yang persisten, dengan lebih dari $5 miliar meninggalkan dana dari waktu ke waktu, sementara produk ETH berbiaya lebih rendah dan FETH milik Fidelity telah mempertahankan arus masuk jangka panjang yang lebih kuat.

Data menunjukkan bahwa sensitivitas biaya dan likuiditas memainkan peran yang semakin besar dalam bagaimana investor memilih eksposur Ethereum, faktor yang kemungkinan harus dipertimbangkan Morgan Stanley jika trust-nya akhirnya berubah menjadi produk yang diperdagangkan di bursa.

Pengajuan ETH Trust Sesuai dengan Jalur Klasik ke ETF Spot untuk Morgan Stanley

Langkah Morgan Stanley mengikuti pola yang sudah dikenal di kalangan manajer aset besar.

Perusahaan seperti Grayscale dan VanEck memulai dengan trust atau produk berbasis futures bertahun-tahun sebelum ETF spot disetujui, sementara BlackRock dan Fidelity meluncurkan ETF Ether spot secara langsung pada Juli 2024 setelah SEC menyetujui kategori tersebut.

Dengan latar belakang itu, pengajuan trust Ethereum Morgan Stanley secara luas dipandang sebagai dasar daripada titik akhir, mirip dengan bagaimana produk trust sebelumnya akhirnya beralih menjadi dana yang diperdagangkan di bursa setelah kondisi regulasi memungkinkan.

Waktunya patut dicatat mengingat dorongan kripto yang lebih luas dari Morgan Stanley.

Hanya satu hari sebelumnya, bank tersebut mengajukan S-1 untuk Bitcoin Trust spot yang dirancang untuk melacak harga Bitcoin secara langsung.

Morgan Stanley juga telah mengajukan untuk trust yang terkait dengan Solana dan sedang bersiap untuk meluncurkan perdagangan kripto langsung untuk Bitcoin, Ether, dan Solana melalui platform E-Trade-nya, menunggu persetujuan regulasi.

Secara bersama-sama, pengajuan ini menunjukkan ekspansi terkoordinasi daripada eksperimen yang terisolasi.

Morgan Stanley mengawasi sekitar $8,2 triliun aset klien melalui divisi manajemen kekayaannya, memberikannya insentif kuat untuk menginternalisasi eksposur kripto seiring permintaan tumbuh.

Para eksekutif telah menunjuk pada lingkungan regulasi AS yang lebih permisif sebagai alasan kunci untuk mempercepat rencana aset digitalnya.

Bagi investor tradisional, produk seperti trust atau ETF Ethereum menawarkan akses berbasis pialang yang diatur ke pergerakan harga ETH tanpa kompleksitas self-custody, staking, atau aktivitas on-chain.

Tidak seperti kepemilikan ETH spot, investor trust atau ETF tidak mengontrol aset dasar atau menerima imbalan staking.

Meskipun ada batasan tersebut, arus masuk ETF yang stabil menunjukkan institusi masih menyukai kesederhanaan dan kepatuhan.

Meskipun Morgan Stanley belum secara eksplisit mengumumkan rencana untuk ETF Ethereum spot, pengajuan trust ini cocok dengan playbook yang mapan yang mendahului peluncuran spot oleh perusahaan besar lainnya.