Ripple Menolak IPO Setelah Penjualan Saham $500 Juta, Valuasi $40 Miliar, dan Hampir $4 Miliar untuk Akuisisi

Ripple mengonfirmasi bahwa perusahaan tidak ada rencana untuk IPO , mengutip neraca yang kuat dan modal swasta yang melimpah.

Penjualan saham November 2025 menilai Ripple sebesar $40 miliar , menarik investor papan atas seperti Citadel Securities dan Fortress.

Perusahaan telah menghabiskan hampir $4 miliar untuk akuisisi , berkembang secara agresif di bidang pembayaran, kustodian, prime brokerage, dan stablecoin.

Presiden Ripple Monica Long menegaskan kembali strategi pasar swasta perusahaan dalam wawancara baru-baru ini, menyusul meningkatnya perhatian investor setelah penjualan saham terbarunya. Komentar tersebut menggarisbawahi kepercayaan diri Ripple dalam mendanai pertumbuhan secara internal sambil meningkatkan skala bisnis infrastruktur kripto secara global.

Ripple Bertekad Tetap Swasta

Ripple sekali lagi menutup pintu spekulasi IPO. Berbicara di Bloomberg Crypto, Presiden Monica Long memperjelas bahwa Ripple tidak memerlukan pasar publik untuk menjalankan strateginya. Menurut Long, perusahaan cukup kuat secara finansial untuk terus berkembang tanpa mengorbankan kontrol atau fleksibilitas.

Tidak seperti banyak perusahaan kripto yang memandang IPO sebagai jalur kehidupan likuiditas, Ripple melihat sedikit urgensi. Akses ke modal, jelas Long, bukan lagi alasan utama perusahaan go public. Bagi Ripple, pendanaan swasta sudah menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk membangun, mengakuisisi, dan berkembang.

Sikap ini muncul hanya beberapa bulan setelah Ripple menyelesaikan penjualan saham $500 juta pada November 2025, transaksi yang memicu kembali perbincangan pasar tentang kemungkinan pencatatan publik. Kesepakatan tersebut mendukung fakta bahwa Ripple lebih memilih untuk tetap swasta, daripada menunjukkan arah IPO.

Valuasi $40 Miliar Menarik Institusi Kelas Berat

Penjualan saham November menilai Ripple sekitar 40 miliar, yang menjadikannya salah satu perusahaan swasta berbasis kripto paling berharga. Putaran tersebut dipimpin oleh investor institusional profil tinggi seperti Citadel Securities dan Fortress Investment Group, serta beberapa dana yang berfokus pada kripto. Kehadiran mereka menggarisbawahi meningkatnya keyakinan institusional pada model bisnis jangka panjang Ripple, terutama karena infrastruktur kripto telah berkembang melampaui dunia perdagangan spekulatif.

Long menyatakan ketentuan kesepakatan sangat menguntungkan bagi Ripple, tetapi dia tidak membahas perlindungan investor tertentu. Laporan pasar mengindikasikan bahwa putaran tersebut mungkin memiliki perlindungan penurunan yang umum dalam pembiayaan swasta tahap akhir, namun, Ripple belum memverifikasi informasi tersebut.

Yang lebih penting, menurut Long, adalah fakta bahwa perusahaan tidak harus mengumpulkan modal. Ini juga merupakan transaksi yang dirancang untuk membantunya tumbuh secara strategis dan bukan untuk menutup kesenjangan neraca.

Ekspansi Didorong oleh M&A Agresif

Penolakan Ripple untuk mengejar IPO terkait erat dengan strategi pertumbuhan berbasis akuisisinya.

Membangun Tumpukan Infrastruktur Kripto End-to-End

Sepanjang tahun 2025, Ripple menyelesaikan empat akuisisi besar dengan nilai gabungan hampir $4 miliar, secara dramatis memperluas portofolio produknya:

Hidden Road – Sebuah prime broker multi-aset global yang kini menjadi jangkar Ripple Prime , divisi perdagangan dan pembiayaan institusional perusahaan.

Rail – Platform pembayaran yang berfokus pada stablecoin yang dirancang untuk meningkatkan aliran penyelesaian perusahaan.

GTreasury – Penyedia sistem manajemen treasury yang memperkuat daya tarik Ripple kepada klien korporat.

Palisade – Layanan manajemen aset yang aman dan perusahaan dompet aset digital, meningkatkan kapasitas manajemen aset Ripple.

Ide di balik pembelian ini adalah niat yang pasti: Ripple berharap menjadi jembatan antara keuangan yang mapan dan arsitektur blockchain. Alih-alih bertaruh pada satu produk, Ripple menyatukan solusi full-stack, yang mencakup pembayaran, likuiditas, kustodian, alat treasury, dan layanan institusional.

Pembayaran, Prime Brokerage, dan Stablecoin dalam Skala Besar

Bisnis fundamental Ripple sudah berada pada skala yang sangat tinggi. Pada November 2025, Ripple Payments memiliki volume transaksi total melebihi $95 miliar, menyoroti fakta bahwa perusahaan mendapatkan momentum dengan pelanggan pembayaran perusahaan dan lintas batas.

Ripple Prime, yang didirikan berdasarkan akuisisi Hidden Road, sementara itu terdiversifikasi ke dalam pinjaman yang dijaminkan dan produk institusional dengan XRP. Ini menempatkan Ripple dalam persaingan yang lebih ketat dengan platform prime brokerage yang lebih tradisional di pasar keuangan crypto-native dan tradisional.

Kunci dari penawaran ini adalah RLUSD, stablecoin berdenominasi dolar Ripple. Peran RLUSD dalam pembayaran, manajemen likuiditas, dan produk institusional sangat signifikan, yang mendukung arah Ripple untuk menstabilkan ekosistemnya dalam hal infrastruktur stablecoin yang diatur dan tingkat perusahaan.

