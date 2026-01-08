Morgan Stanley Perluas Dorongan Kripto dengan Pengajuan Trust Ethereum

Morgan Stanley mengajukan Ethereum Trust kepada SEC, menandakan adopsi kripto institusional yang lebih dalam dan memperluas opsi investasi yang teregulasi.

Morgan Stanley telah mengambil langkah signifikan lainnya ke dalam aset digital dengan mengajukan Ethereum Trust. Langkah ini membantu memperkuat kepercayaan institusional yang berkembang terhadap produk investasi kripto yang teregulasi. Selain itu, pengajuan ini mencerminkan permintaan yang meningkat dari klien manajemen kekayaan yang mencari eksposur yang sesuai.

Morgan Stanley Mengajukan Ethereum Trust kepada Regulator AS

Pada 7 Januari 2026, Morgan Stanley mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Oleh karena itu, perusahaan tersebut mencari persetujuan untuk Morgan Stanley Ethereum Trust. Pengajuan ini muncul setelah pengajuan terbaru untuk dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin dan Solana spot.

Ethereum Trust dimaksudkan sebagai produk spot untuk melacak pergerakan harga Ether. Dengan demikian, investor menerima manfaat dari eksposur pasif tanpa memiliki cryptocurrency. Menurut pengajuan, trust akan menyimpan Ethereum untuk kepentingan pemegang saham. Struktur ini mirip dengan kerangka kerja ETF kripto yang telah disetujui sebelumnya di pasar AS.

Sponsor trust adalah Morgan Stanley Investment Management Inc. Selain itu, produk ini berencana untuk memperkenalkan penyedia staking pihak ketiga. Oleh karena itu, beberapa kepemilikan Ethereum dapat memberikan akses ke hasil melalui staking.

Pengajuan ini dibangun berdasarkan perubahan sebelumnya dalam kebijakan perusahaan. Pada Oktober 2025, Morgan Stanley memperluas ketersediaan kripto kepada semua klien manajemen kekayaannya. Sebelumnya, akses hanya tersedia untuk orang-orang dengan kekayaan bersih tinggi. Akibatnya, akun pensiun juga menjadi memenuhi syarat untuk eksposur aset digital.

Kondisi regulasi tampaknya semakin cocok untuk perkembangan semacam itu. Perubahan terbaru pada aturan pencatatan SEC membuatnya lebih baik untuk produk kripto. Selain itu, munculnya ETF Bitcoin spot mendorong keterlibatan institusional di seluruh pasar AS.

Seperti yang diamati oleh pengamat pasar, Ethereum terus menjadi inti dari infrastruktur blockchain. Jaringan ini mendukung keuangan terdesentralisasi, tokenisasi, dan aplikasi kontrak pintar. Karena ini, produk institusional yang dapat digabungkan dengan Ether memiliki minat yang konstan.

TradFi Mempercepat Pergeseran Menuju Produk Kripto In-House

Pengajuan Ethereum Trust sejalan dengan pengajuan serupa di awal minggu ini. Pada 6 Januari 2026, Morgan Stanley mengajukan trust untuk Bitcoin dan Solana. Oleh karena itu, perusahaan ini dengan cepat mengembangkan jajaran produk kripto yang luas.

Membangun produk in-house lebih dalam dalam komitmen operasional dan kepatuhannya. Selain itu, ini menyiratkan ekspektasi permintaan klien yang berkelanjutan.

Tren adopsi institusional mendukung perubahan strategis ini. Aset ETF kripto AS melebihi $75 miliar pada akhir tahun 2025. Selain itu, volume perdagangan harian meningkat setelah persetujuan regulasi. Oleh karena itu, tekanan kompetitif untuk mengembangkan layanan aset digital dialami oleh bank.

Morgan Stanley mengambil pendekatan struktur investasi yang familiar. Trust dan ETF konsisten dengan kerangka kepatuhan yang ada. Karena ini, klien tidak perlu mengunjungi bursa atau dompet pribadi untuk mengakses kripto.

Inklusi staking membuat Ethereum Trust semakin berbeda. Generasi hasil sesuai dengan strategi investasi tradisional yang berfokus pada pendapatan. Namun, pengawasan regulasi adalah kunci untuk jadwal implementasi.

Pada akhirnya, pengajuan oleh Morgan Stanley menyoroti perubahan sentimen TradFi terhadap aset digital. Akses yang diatur, kontrol operasional, dan profesional permintaan klien membuat keputusan strategis. Seiring dengan semakin jelasnya situasi, lebih banyak institusi mungkin mengambil jalur serupa.

