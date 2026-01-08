Investor Kehilangan Minat pada Uniswap dan Hedera karena Perkiraan Menunjukkan Zero Knowledge Proof Dapat Menghasilkan ROI 300x ke Depan

Saat ini, mata uang kripto utama mencerminkan kehati-hatian karena aksi harga mereka menawarkan kejelasan yang terbatas. Harga Uniswap mengalami tekanan turun, dengan upaya pemulihan dibatasi oleh resistensi yang berat. Sementara itu, prediksi harga Hedera tetap bergantung pada konfirmasi teknis, karena HBAR diperdagangkan dalam kisaran konsolidasi yang belum terselesaikan. Dengan latar belakang ini, perhatian secara bertahap bergeser ke kripto baru yang menghasilkan permintaan tanpa bergantung pada penembusan harga: Zero Knowledge Proof! Proyek ini menonjol dengan fokus pada partisipasi daripada spekulasi.

ZKP menggunakan lelang prapenjualan yang mendistribusikan 200 juta token setiap hari. Dikombinasikan dengan permintaan Proof Pod yang kuat, pengaturan ini memposisikan ZKP sebagai kripto besar berikutnya yang potensial dibangun atas keterlibatan yang terlihat dan momentum yang stabil, dengan para ahli memperkirakan ROI 300x ke depan.

Harga Uniswap Menghadapi Tekanan Turun yang Berkelanjutan

Token asli Uniswap (UNI) telah menunjukkan periode penurunan yang signifikan, termasuk penurunan sekitar 7,25% mendekati $5,79 selama fase pasar yang lebih lemah. Harga Uniswap kadang-kadang tetap berada di atas rata-rata bergerak 20 hari mendekati $5,56, sementara diperdagangkan di bawah rata-rata 50 hari (~$6,14) dan 200 hari (~$7,90), sebuah konfigurasi yang biasanya mencerminkan tekanan struktural yang lebih luas daripada volatilitas jangka pendek saja.

Pandangan berbasis model telah menunjukkan potensi pemulihan jangka pendek yang terbatas, bersama dengan skenario yang mengarah pada penarikan yang lebih dalam pada horizon yang lebih panjang, termasuk perkiraan penurunan melebihi 20% dalam periode yang diperpanjang.

Perkembangan tata kelola, seperti pembakaran satu kali 100 juta UNI dan aktivasi biaya protokol, mewakili perubahan struktural yang bermakna tetapi tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi kekuatan harga yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, harga Uniswap terus dibentuk oleh resistensi teknis mendekati $6,14 dan daya tahan level dukungan yang mendasarinya.

Prediksi Harga Hedera Menghadapi Resistensi Teknis Kunci

Token asli Hedera (HBAR) telah bergerak melalui fase konsolidasi setelah kemajuan sebelumnya, dengan analisis teknis menyoroti level kunci yang dapat mempengaruhi lintasannya. Satu fokus dalam prediksi harga Hedera berpusat pada mengatasi zona resistensi yang ditentukan, yang dapat membuka jalan menuju kisaran $0,28–$0,34.

Level-level ini sesuai dengan tertinggi sebelumnya dan area retracement yang banyak dirujuk, meskipun mereka tetap bergantung pada partisipasi pasar. Di sisi bawah, kegagalan untuk mempertahankan dukungan saat ini dapat membuat token dalam kisaran terbarunya.

Indikator momentum seperti RSI dan MACD telah menunjukkan stabilisasi tanpa tren bullish yang jelas, menunjukkan tekanan jual mungkin berkurang tetapi tidak berbalik secara tegas. Prediksi harga Hedera yang hati-hati mencerminkan bahwa setiap gerakan naik yang berkelanjutan akan memerlukan stabilitas pasar yang lebih luas dan volume perdagangan yang konsisten daripada sinyal teknis yang terisolasi.

Lelang Prapenjualan Kripto ZKP Mendistribusikan 200 Juta Token Setiap Hari!

Zero Knowledge Proof menarik perhatian yang meningkat saat ekosistemnya bergeser dari posisi awal ke partisipasi aktif. Sebagian besar momentum ini terkait dengan model lelang prapenjualan yang dibangun di sekitar transparansi dan keterlibatan berulang daripada permintaan yang berumur pendek.

Fitur utama yang mendorong minat adalah distribusi token 200 juta setiap hari, yang memperkenalkan irama yang stabil untuk partisipasi dan membuat dinamika pasokan lebih mudah diamati. Struktur ini telah memposisikan ZKP sebagai kripto besar berikutnya yang potensial bagi peserta yang mencari di luar peluncuran satu kali.

Aktivitas lelang prapenjualan tetap kuat secara konsisten, dengan sesi harian menarik keterlibatan yang berkelanjutan daripada lonjakan yang terisolasi. Pola ini menunjukkan bahwa permintaan berkembang secara bertahap, didukung oleh aturan yang jelas dan metrik partisipasi yang terlihat. Proses lelang itu sendiri menyerupai pasar berkelanjutan daripada acara pendanaan yang dikompresi, memungkinkan tren terbentuk secara organik.

Pada saat yang sama, Proof Pods terjual dengan cepat, memperkuat rasa bahwa infrastruktur sedang dikerahkan bersama distribusi token. Pod-pod ini mewakili kontribusi jaringan aktif dengan memvalidasi beban kerja AI di seluruh jaringan. Saat lebih banyak pod diaktifkan, ekosistem mendapatkan kedalaman fungsional sementara lelang prapenjualan terus mendistribusikan token dengan cara yang terkontrol.

Bersama-sama, aliran token 200 juta harian dan pengambilan Proof Pod yang semakin cepat menciptakan momentum yang berkelanjutan. Kombinasi ini adalah mengapa Zero Knowledge Proof semakin banyak dibahas sebagai kripto besar berikutnya, dengan analis memprediksi potensi ROI 300x untuk pembeli yang bergabung sekarang.

Kesimpulannya

Saat pasar terus mencari arah, Uniswap dan Hedera tetap terkait erat dengan pemulihan teknis daripada ekspansi organik. Harga Uniswap masih bergantung pada pengambilan kembali rata-rata bergerak kunci, sementara prediksi harga Hedera tetap hati-hati hingga resistensi diatasi. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan untuk token yang sudah mapan mungkin tetap bertahap.

Namun, Zero Knowledge Proof berkembang melalui partisipasi yang konsisten daripada menunggu sinyal harga. Distribusi token 200 juta harian lelang prapenjualan telah menciptakan keterlibatan yang berkelanjutan, sementara Proof Pods terjual dengan cepat dan menambahkan infrastruktur nyata ke jaringan.

Kombinasi aktivitas dan struktur yang stabil ini menjelaskan mengapa ZKP semakin dipandang sebagai kripto besar berikutnya, menawarkan jalur partisipasi yang lebih jelas saat narasi harga tradisional terus terhenti.

FAQ

T1: Apa itu Zero Knowledge Proof?

J: Zero Knowledge Proof adalah blockchain yang berfokus pada privasi yang dirancang untuk komputasi AI yang dapat diverifikasi, memungkinkan data untuk diproses dan divalidasi tanpa mengekspos informasi sensitif.

T2: Bagaimana lelang prapenjualan ZKP bekerja?

J: ZKP mengikuti lelang prapenjualan berkelanjutan yang mendistribusikan 200 juta token setiap hari, memungkinkan partisipasi yang stabil daripada penjualan tunggal dengan batas waktu.

T3: Mengapa distribusi token 200 juta harian signifikan?

J: Model ini memperkenalkan pasokan yang dapat diprediksi dan sinyal permintaan yang lebih jelas, mengurangi ketergantungan pada lonjakan mendadak atau perilaku spekulatif jangka pendek.

T4: Peran apa yang dimainkan Proof Pods dalam ekosistem ZKP?

J: Proof Pods berkontribusi pada infrastruktur aktif dengan memvalidasi beban kerja AI, menghubungkan partisipasi secara langsung dengan aktivitas jaringan yang terukur.

T5: Mengapa ZKP dipandang sebagai kripto besar berikutnya?

J: Kombinasinya dari lelang yang transparan, adopsi Proof Pod yang cepat, dan desain berbasis kontribusi membedakan ZKP dari narasi pasar yang didorong harga.

