Upbit Meluncurkan Staking $CRO untuk Jutaan Warga Korea

Penulis: Crypto NinjasSumber: Crypto Ninjas
2026/01/08 01:24
Cronos
CRO$0.1022-0.69%

Poin-Poin Penting:

  • Upbit telah mengaktifkan staking $CRO asli, memungkinkan pengguna Korea mendapatkan hadiah tanpa dompet atau pengaturan validator.
  • Bursa akan mengoperasikan validator atas nama pengguna, menjaga prosesnya tetap sederhana dan familiar.
  • Menambahkan $CRO ke daftar staking yang dikurasi ketat menandakan kepercayaan pada jaringan Cronos dan permintaan yang meningkat di luar perdagangan.

Cronos telah memperluas jejaknya di Korea Selatan setelah Upbit mengaktifkan dukungan staking untuk $CRO. Langkah ini memberikan pengguna jalur yang efisien untuk partisipasi onchain langsung di dalam salah satu bursa paling berpengaruh di negara tersebut.

Baca Selengkapnya: Upbit Diserang Lagi: Peretasan Hot Wallet Solana ₩44,5 Miliar Menghantam Bursa Kripto Teratas Korea

Upbit Menambahkan Staking $CRO dengan Pengalaman Satu Klik

Upbit telah resmi meluncurkan dukungan staking untuk $CRO, memungkinkan pengguna mendapatkan hadiah protokol tanpa meninggalkan bursa. Fitur ini menghilangkan hambatan umum yang terkait dengan partisipasi onchain, seperti mengelola dompet, menjalankan infrastruktur, atau memilih validator.

Dalam pengaturan ini, Upbit mengoperasikan validator atas nama pengguna. Staking dapat diselesaikan hanya dengan beberapa klik menggunakan antarmuka yang sama yang sudah dikenal trader. Bagi banyak pengguna, ini adalah kali pertama berpartisipasi dalam keamanan jaringan dan hadiah tanpa beban teknis.

Peluncuran ini mencerminkan pendekatan konservatif Upbit terhadap staking. Bursa menyukai kurang dari sepuluh aset untuk di-stake dan penambahan bersifat selektif. Memasukkan CRO akan menempatkan token tersebut dalam daftar eksklusif token yang memenuhi persyaratan operasional dan risiko Upbit.

Staking akan dimulai pada 6 Januari 2026 dan akan tunduk pada persyaratan kelayakan dan yurisdiksi oleh bursa.

Peran Strategis Korea dalam Pertumbuhan Ekosistem Cronos

Korea Selatan telah lama menjadi salah satu pasar kripto paling aktif secara global, dengan likuiditas yang dalam. Pasar Korea Selatan secara tradisional telah menjadi pasar kripto yang signifikan di dunia dengan likuiditas yang dalam dan tingkat pengguna ritel yang tinggi, dan wajar bagi Upbit yang sudah terlibat dengan baik di wilayah tersebut sebagai pemain lokal.

Melalui penyediaan staking di bursa domestik besar, Cronos menurunkan hambatan masuk bagi pengguna Korea yang menginginkan lebih dari perdagangan spot. Pengguna tidak lagi hanya menyimpan aset dalam lingkungan terpercaya, tetapi dapat menggunakannya dengan menyimpannya dalam bentuk $CRO.

Ini sejalan dengan tren umum di pasar Korea. Fokus pada perdagangan jangka pendek bergeser ke yield, partisipasi, dan keselarasan jaringan. Staking asli bursa memenuhi kebutuhan dengan mengintegrasikan ketersediaan dengan keamanan yang dipersepsikan.

Dalam kasus Cronos, penggabungan ini akan meningkatkan posisinya dalam yurisdiksi yang ditandai oleh regulasi konservatif dan kondisi yang menuntut pengguna. Untuk pengguna, ini menyediakan lapisan utilitas yang baru tanpa memaksa mereka untuk terjun ke peralatan onchain yang kompleks.

Baca Selengkapnya: Korea Selatan Mempertimbangkan Membekukan Keuntungan Kripto yang Belum Direalisasikan untuk Memblokir Manipulasi Sebelum Pencairan

Postingan Upbit Meluncurkan Staking $CRO untuk Jutaan Orang Korea muncul pertama kali di CryptoNinjas.

