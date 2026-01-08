Realme, Oppo merger saat perusahaan induk BBK Electronics memangkas biaya

Realme mengumumkan rencana pada hari Rabu untuk menggabungkan salah satu mereknya di bawah merek lainnya karena industri ponsel bersiap menghadapi harga yang lebih tinggi dan penjualan yang lebih lemah tahun depan.

Produsen smartphone besar asal Tiongkok, yang menjual ponselnya di India, Asia Tenggara, dan Eropa, kini akan beroperasi sebagai bagian dari Oppo, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters. Kedua merek tersebut dimiliki oleh BBK Electronics, sebuah perusahaan teknologi besar Tiongkok yang juga mengendalikan merek ponsel Vivo.

Keputusan ini muncul ketika pembuat ponsel di seluruh dunia mencari cara untuk menghemat uang dan bekerja lebih efisien. Perusahaan menghadapi biaya yang terus meningkat dan persaingan yang lebih ketat, yang membuat banyak perusahaan menggabungkan operasi jika memungkinkan.

Masalah utama yang dihadapi industri adalah kekurangan chip memori, menurut perusahaan riset Counterpoint Research. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa permintaan chip ini dari perusahaan yang membangun sistem kecerdasan buatan menciptakan masalah pasokan yang akan memukul produsen smartphone dengan keras.

Counterpoint kini memperkirakan pengiriman ponsel di seluruh dunia akan turun 2,1% pada 2026. Itu menandai perubahan tajam dari prediksi sebelumnya tentang pengiriman yang stabil atau sedikit bertumbuh. Angka pengiriman ini melacak berapa banyak ponsel yang dikirim ke toko dan penjual lainnya, berfungsi sebagai pengukur permintaan pasar daripada penjualan akhir kepada pelanggan.

Pada saat yang sama, harga rata-rata smartphone bisa melonjak 6,9% tahun depan dibandingkan dengan 2025, kata Counterpoint. Perusahaan sebelumnya berpikir harga hanya akan naik 3,6%.

Lonjakan harga berasal dari kekurangan spesifik dan masalah rantai pasokan di industri chip, yang mendorong kenaikan biaya komponen. Ekspansi global pusat data telah menciptakan permintaan besar untuk peralatan yang dibuat oleh Nvidia, yang menggunakan komponen dari SK Hynix dan Samsung. Kedua perusahaan ini adalah produsen chip memori terbesar di dunia.

Biaya DRAM memukul smartphone dengan keras

Jenis chip memori tertentu yang disebut DRAM menyebabkan masalah. Meskipun DRAM sangat penting untuk pusat data AI, chip ini juga memainkan peran penting dalam smartphone. Harga DRAM telah meningkat tajam tahun ini karena pembeli bersaing untuk mendapatkan pasokan yang terbatas.

Untuk ponsel yang lebih murah dengan harga di bawah $200, biaya untuk membuat setiap perangkat telah meningkat 20% hingga 30% sejak Januari, temuan Counterpoint. Ponsel dalam kisaran harga menengah dan atas telah melihat biaya produksi mereka naik 10% hingga 15%.

Perusahaan riset memperingatkan bahwa harga memori mungkin melonjak 40% lagi hingga kuartal kedua 2026. Itu akan mendorong biaya manufaktur naik tambahan 8% hingga 15% melebihi tingkat saat ini, yang sudah tinggi.

Pembuat ponsel kemungkinan akan meneruskan biaya yang lebih tinggi ini kepada pembeli, mendorong harga ritel naik. MS Hwang, direktur riset di Counterpoint, mengatakan Apple dan Samsung berada dalam posisi terkuat untuk menangani bulan-bulan mendatang.

"Tetapi akan sulit bagi yang lain yang tidak memiliki banyak ruang gerak untuk mengelola pangsa pasar versus margin keuntungan," kata Hwang. Dia mencatat pembuat ponsel Tiongkok yang beroperasi di segmen harga menengah dan bawah akan menghadapi kesulitan khusus.

Produsen mungkin mengurangi kualitas komponen

Counterpoint menyarankan beberapa produsen mungkin mengurangi kualitas dengan menggunakan kamera, layar, atau speaker berkualitas lebih rendah. Yang lain mungkin menggunakan kembali komponen lama dari model sebelumnya. Perusahaan juga mungkin akan mendorong pelanggan ke model ponsel yang lebih mahal.

BBK Electronics, yang memiliki Oppo, Vivo, dan Realme, menghadapi tantangan yang meningkat dari Apple dan Huawei. Ini membuat pemotongan biaya melalui konsolidasi merek menjadi lebih mendesak.

Seperti dilaporkan oleh Cryptopolitan pada Juli 2025, Huawei telah merebut kembali posisi terdepan di pasar smartphone Tiongkok selama kuartal kedua. Perusahaan analis pasar teknologi Canalys melaporkan bahwa Huawei mengirimkan 12,2 juta ponsel di Tiongkok antara April dan Juni, menandai peningkatan 15% dari periode yang sama tahun lalu. Itu memberi Huawei 18% dari pasar Tiongkok, menjadikannya penjual teratas untuk pertama kalinya sejak awal 2024.

Apple juga mencatat hasil positif di Tiongkok, mengirimkan 10,1 juta ponsel selama kuartal tersebut. Itu mewakili pertumbuhan 4% dan menempatkan Apple di posisi kelima. Angka tersebut menandai peningkatan penjualan pertama Apple di Tiongkok sejak tiga bulan terakhir 2023, menurut Canalys.

