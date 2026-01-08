Harga Bitcoin turun di bawah $91.000 setelah penolakan $95K saat bears kembali menguasai

Harga Bitcoin mengalami sedikit penurunan dan berada di dekat $91.300 pada saat penulisan.

Kenaikan pada hari Selasa mengikuti berita bullish dari MSCI.

Akankah BTC bangkit untuk merebut kembali $94.000, atau akankah penolakan lain mendorong harga di bawah $90.000?

Bitcoin tergelincir ke bawah $91.000 setelah mengalami penolakan baru di dekat level resistance $95.000.

Penurunan terjadi di tengah dump 3% untuk cryptocurrency unggulan ini di sesi perdagangan awal AS pada 7 Januari 2026.

Data pasar menunjukkan harga Bitcoin turun ke level terendah $90.986 di bursa-bursa utama. Namun, bulls menunjukkan ketahanan karena harga kembali bergerak di atas $91.300 pada saat penulisan.

Sentimen pasar beragam saat Bitcoin tergelincir ke $91k

Harga Bitcoin menghadapi tekanan jual baru pada hari Rabu karena kekuatan bearish berkumpul kembali dan berusaha untuk merebut kembali kendali setelah reli singkat pasar crypto.

Pada hari Selasa, Bitcoin telah melompat ke dekat $95.000 sebelum mengalami penolakan baru.

Penurunan ke bawah $91.000 menunjukkan pandangan pasar yang beragam terkait pengumuman MSCI bahwa penyedia indeks tidak akan menghapus Strategy dan perusahaan treasury aset digital lainnya dari tolok ukurnya.

Seperti yang terlihat di seluruh pasar, keputusan ini meredakan ketakutan akan penjualan paksa oleh dana pasif, memicu optimisme dan berkontribusi pada pump sementara BTC.

Pengajuan Morgan Stanley untuk ETF Bitcoin dan Solana spot juga bertindak sebagai angin segar.

Namun, di tengah arus keluar dari ETF Bitcoin spot, sentimen positif segera berubah menjadi kegugupan. Bulls menunjukkan keraguan karena investor mempertimbangkan apa yang direncanakan MSCI menjelang peninjauan mendatang.

Sementara banyak yang merayakan berita tersebut, beberapa menunjuk pada apa yang dicatat indeks.

Analis CryptoQuant Maartunn membagikan pandangan hati-hati ini melalui X:

Kegugupan harga Bitcoin

Langkah selanjutnya Bitcoin akan menjadi kunci bagi bulls dan bears.

Volume perdagangan tetap tinggi dalam 24 jam terakhir, meskipun kelemahan keseluruhan dan pembacaan makroekonomi. Rebound dari pullback akan mempercepat reli baru.

Tetapi tekanan bearish yang terus-menerus masih dapat menyebabkan penolakan lain. Indikator RSI dan MACD pada chart 4 jam menunjukkan penjual memiliki keunggulan.

Jika harga tergelincir di bawah $90.000, koreksi yang lebih dalam mungkin berarti kunjungan kembali dukungan di $87k dan kemudian $85k.

Chart 4 jam Bitcoin oleh TradingView

Dalam jangka pendek, zona $91.000 akan bertindak sebagai dukungan penting.

Kenaikan dan penutupan yang menentukan di atas $92.500 dapat menandakan keyakinan bullish yang diperbarui, berpotensi membuka pintu untuk pengujian ulang bullish $95.000 dan target yang lebih tinggi menuju $100.000.

