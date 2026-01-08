Permainan Kuat XRP di 2026: Alasan di Balik Lonjakan

XRP telah dikategorikan sebagai perdagangan breakout tahun 2026 oleh CNBC, sebuah sebutan yang hanya diterima oleh segelintir token. Pernyataan CNBC ini menunjukkan perubahan nada yang telah sangat dinantikan oleh pemegang token selama beberapa tahun.

Nilai XRP telah meningkat sekitar dua puluh persen pada tahun 2021 yang menempatkan token tersebut di posisi ketiga dalam hal kapitalisasi pasar; mengejar BNB tanpa hype atau mania yang terlibat tetapi melalui aktivitas pembelian berkelanjutan dan minat pembeli yang kembali.

Karena tindakan hukum yang sedang berlangsung dan ketidakpastian mengenai masa depannya, Ripple telah menghadapi perjuangan berat selama bertahun-tahun; dengan masalah hukum yang terselesaikan, pasar tampaknya merespons dengan tepat.

XRP Menemukan Perannya sebagai Lapisan Pertukaran Global

MacKenzie Sigalos dari CNBC menawarkan penjelasan sederhana tentang apa yang membentuk nilai inti XRP. Menurutnya, tujuan altcoin ini adalah untuk bertindak sebagai lapisan pertukaran mata uang dengan memindahkan uang antar berbagai mata uang. Ini tidak bertujuan untuk menggantikan Bitcoin atau mereplikasi Ethereum tetapi lebih berfungsi sebagai produk khusus.

Sebelum pertarungan hukum yang berkepanjangan antara Ripple dengan SEC di Amerika Serikat berakhir, ketidakpastian investor ada mengenai legalitas token tersebut. Tanpa risiko ketidakpastian regulasi bagi investor institusional, semuanya telah berubah. Manajer risiko lebih suka melihat kejelasan regulasi, dan ini sekarang menjadi opsi dengan token Ripple.

XRP Mendapat Manfaat dari Perdagangan yang Kurang Ramai

Menurut CNBC, ada tiga alasan berbeda untuk pertumbuhan harga XRP. Pertama, finalisasi persetujuan regulasi untuk token tersebut. Kedua, posisi token saat ini tampaknya jauh lebih tidak ramai dibandingkan Bitcoin dan Ethereum.

Saat ini ada banyak perhatian yang terfokus pada Bitcoin dan Ethereum. Banyak perusahaan investasi besar telah menginvestasikan jumlah modal yang signifikan ke kedua pasar tersebut. Ripple, bagaimanapun, memberi investor kesempatan untuk mendiversifikasi portofolio mereka tanpa bergerak menjauh dari kelas aset utama.

Arus masuk dana yang diinvestasikan dalam ETF XRP tetap sangat kuat selama seminggu terakhir bahkan melalui penurunan terbaru ini di kuartal keempat 2018. Sementara sebagian besar dari seluruh pasar cryptocurrency telah mengalami penurunan harga baru-baru ini, investor ritel dan institusional terus menambah kepemilikan mereka dalam ETF. Perilaku ini jelas menunjukkan keyakinan dibandingkan spekulasi.

Umumnya, arus masuk ke dalam ETF akan memberikan indikasi niat investor institusional sebelum harga aset sepenuhnya bereaksi. Dalam kasus Ripple, arus dana tetap utuh. Ini menunjukkan bahwa investor melihat altcoin untuk strategi jangka panjang, dibandingkan hanya mengambil posisi jangka pendek.

Waktu akan membuktikan apakah prediksi CNBC akan benar, tetapi menjadi jelas bahwa jika tahun 2026 memerlukan breakout, maka Ripple sudah mulai mengembangkan kasus breakout tersebut.

