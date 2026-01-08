Presale BlockDAG $441 Ditutup 26 Januari: Hanya 3,5 Miliar Koin Tersisa untuk Keuntungan +1.566%; Mengapa Mengungguli BNB & Zcash

Bagikan

Dunia mata uang digital bergerak sangat cepat saat ini! Semua orang mencari kripto terbaik untuk dibeli. Hari ini, harga koin Binance naik 2,59%, dan berita Zcash menunjukkan bahwa harga melonjak karena kegembiraan regulasi besar. Keduanya terlihat cukup bagus, tetapi inilah masalahnya: orang membayar harga pasar penuh. Tidak ada diskon, dan Anda tidak bisa masuk lebih awal.

BlockDAG (BDAG) benar-benar berbeda. Masih dalam tahap presale yang hot, menjual koin dengan harga luar biasa hanya $0,003 per koin. Itu peluang pertumbuhan 16,67× dari harga awal $0,05 yang akan datang. Tapi Anda harus bertindak cepat: batas waktu 26 Januari semakin dekat. Proyek ini telah mengumpulkan $441 juta yang sangat besar, dan hanya sekitar 3,5 miliar koin yang tersisa. Waktu terus berjalan, dan perburuan untuk pasokan yang tersisa telah dimulai. Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk masuk lebih awal!

BNB Menunjukkan Pertumbuhan Harian yang Solid

Harga koin Binance memanas hari ini, melompat 2,59% mencapai sekitar $709 saat pasar berubah positif. Binance Coin (BNB) menjalankan platform perdagangan terbesar di dunia dan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun reputasi yang sangat solid. Dari menurunkan biaya perdagangan hingga menjalankan sistem DeFi penuh, BNB adalah raksasa yang dipercaya orang.

Tapi inilah kenyataannya: pergerakan 2,59% menunjukkan bahwa BNB telah menjadi pemain yang stabil dan matang. Jika Anda ingin mengubah jumlah kecil menjadi keuntungan besar dengan cepat, harga tinggi membuatnya sulit. BNB sudah mengalami periode pertumbuhan masifnya. Ini pilihan yang aman dan stabil, tetapi keuntungan 100x mungkin sudah berakhir. Bagi orang yang berburu kripto terbaik untuk dibeli dengan potensi pertumbuhan besar, BNB adalah penjaga lama, bukan peluang segar.

Zcash Melompat Lebih Tinggi pada Berita Privasi

Berita Zcash terbaru sangat menarik! Harga naik dengan cepat karena SEC melihat topik koin privasi dan a16z berbagi laporan positif. Zcash memimpin dalam teknologi "shielded", memungkinkan orang menjaga transaksi mereka tetap pribadi. Kisah privasi ini mendapat perhatian besar saat regulator akhirnya berbicara tentang masa depan transaksi anonim.

Laporan menunjukkan dunia akhirnya memahami kebutuhan privasi, mendorong harga Zcash naik. Ada sejak 2016, Zcash mendapat perhatian lagi. Bahkan dengan semua kegembiraan, Zcash adalah nama yang sudah mapan. Perubahan harganya bereaksi terhadap berita utama, bukan awal dari sesuatu yang benar-benar baru. Membeli Zcash hari ini berarti Anda mengikuti perasaan pasar saat ini, bukan mendapatkan posisi awal.

BlockDAG: Jam-Jam Terakhir dengan Hanya 3,5 Miliar Koin Tersisa

Sementara Binance dan Zcash mendapat perhatian, BlockDAG bekerja di level yang benar-benar berbeda! Semuanya di sini tentang berlomba melawan waktu. Presale besar secara resmi berakhir pada 26 Januari, menciptakan pemberhentian keras bagi siapa pun yang menginginkan harga awal. Saat ini, BlockDAG adalah $0,003 per koin, jendela menutup dengan cepat. Hanya 3,5 miliar koin yang tersisa, dan proyek ini telah memecahkan rekor dengan mengumpulkan $441 juta, menjual lebih dari 20.000 perangkat mining, dan membawa 312.000 pemegang!

Energi kuat itu muncul di mana-mana, terutama dengan aplikasi mining mobile X1. Lebih dari 3,5 juta orang telah bergabung, ukuran yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar proyek presale! Aplikasi X1 mengubah segalanya, memungkinkan Anda menambang BlockDAG langsung di ponsel Anda tanpa kerumitan. Lupakan peralatan mahal atau teknologi rumit; Anda hanya perlu menekan tombol untuk mulai mendapatkan hingga 20 koin BDAG setiap hari. Penghasilan Anda langsung masuk ke dompet Anda saat jaringan aktif!

Saat komunitas tumbuh lebih besar, presale terkunci dalam sprint terakhirnya menuju akhir 26 Januari. Di sinilah menjadi sangat menarik sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang: membeli pada harga $0,003 hari ini berarti Anda melihat keuntungan mengejutkan ketika harga peluncuran mencapai $0,05. Itu potensi pertumbuhan lebih dari 1.566%; uang Anda bisa berlipat ganda lebih dari enam belas kali! Jenis keuntungan ini persis yang diimpikan pembeli awal, dan hanya tersedia karena Anda masuk sebelum peluncuran publik.

BlockDAG sedang berpacu menuju peluncuran exchange dengan sistem yang sepenuhnya dimuat dan kerumunan pendukung global. Tapi ingat, fase presale hampir berakhir. Proyek ini bergerak dari "akses awal" ke liga besar, di mana pengaturan profesional dan struktur pasar mengambil alih. Waktunya untuk bertindak adalah sekarang!

Pemikiran Akhir

Lonjakan harga koin Binance dan berita Zcash terbaru membuktikan bahwa nama-nama besar masih berkinerja. Mereka solid, tetapi mereka memberi Anda nol akses awal. Anda membeli BNB di $709 dan Zcash dengan harga pasar penuhnya.

BlockDAG mengubah permainan. Dengan presale berakhir pada 26 Januari, kesempatan Anda untuk membeli di $0,003 per koin potensi pertumbuhan 16,67× dari peluncuran $0,05 yang akan datang berakhir selamanya. Kripto terbaik untuk dibeli sekarang bukan sesuatu yang sudah mencapai puncaknya; ini adalah proyek dengan kekuatan $441 juta, 3,5 juta pengguna aplikasi X1, dan peluncuran besar yang akan datang. Pembeli BNB dan Zcash berurusan dengan ayunan pasar, tetapi pembeli BlockDAG diatur untuk potensi besar. Jam berhenti 26 Januari, apakah Anda akan ikut?

