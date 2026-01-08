Postingan Tersangka Penipuan Kripto Terkait Simpanan Bitcoin $15 Miliar Dideportasi ke China Setelah Penangkapan di Kamboja pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Otoritas di Kamboja menangkap seorang pria yang dituduh sebagai salah satu penipu kripto terbesar di Asia. Chen Zhi, kepala konglomerat yang diduga mengoperasikan puluhan pusat penipuan dengan kerja paksa dan mencuri miliaran dolar dalam mata uang kripto, ditahan di Kamboja dan dideportasi ke China untuk diselidiki, menurut laporan terbaru yang diterbitkan pada hari Rabu.

Chen Zhi Ditahan di Kamboja dan Dikirim Kembali ke China

Seorang pengusaha yang dikaitkan oleh penyelidik AS dengan operasi penipuan mata uang kripto besar-besaran telah ditangkap di Kamboja dan dikirim ke China, menurut laporan Cambodia China Times. Langkah ini terjadi beberapa bulan setelah otoritas AS berusaha menyita miliaran dolar dalam bitcoin yang mereka katakan terkait dengan dugaan skema tersebut.

Kementerian Informasi Kamboja mengatakan pada hari Rabu bahwa Chen Zhi, pendiri dan ketua Prince Group, ditahan awal minggu ini dan dideportasi ke China atas permintaan otoritas China setelah penyelidikan bersama. Pejabat Kamboja tidak mengatakan apakah Chen telah secara resmi didakwa di China.

Baca juga: Harga Bitcoin Turun di Bawah $92K karena Reli Menunjukkan Tanda-tanda Kelelahan—Apakah Ini Bull Trap?

Pada bulan Oktober, otoritas AS mengatakan mereka telah bergerak untuk menyita lebih dari 127.000 bitcoin yang diduga terkait dengan Zhi, senilai sekitar $15 miliar pada saat itu. Tindakan ini dipimpin oleh beberapa lembaga, termasuk Divisi Keamanan Nasional Departemen Kehakiman.

Pada hari yang sama, Amerika Serikat dan Inggris bersama-sama melabeli Prince Group sebagai organisasi kriminal transnasional. Di akhir bulan, Departemen Keuangan AS memperluas daftar sanksinya untuk mencakup 25 alamat dompet mata uang kripto tambahan yang terkait dengan Zhi, yang secara keseluruhan dikatakan menyimpan sekitar $780 juta dalam bitcoin.

Prince Group merespons pada bulan November dengan pernyataan yang menyangkal semua tuduhan, mengatakan baik perusahaan maupun Zhi tidak terlibat dalam aktivitas ilegal apa pun.

Siapa Chen Zhi?

Zhi, 38 tahun, adalah pengusaha kelahiran China yang kemudian melepaskan kewarganegaraan Chinanya. Dia telah memimpin Prince Group sejak sekitar tahun 2015, mengawasi jaringan besar perusahaan yang beroperasi di lebih dari 30 negara.

Sementara grup tersebut secara publik mempresentasikan dirinya sebagai perusahaan real estat dan layanan keuangan, jaksa AS menuduh bahwa di balik layar perusahaan ini diperluas di bawah kepemimpinan Zhi menjadi salah satu operasi kriminal transnasional terbesar di Asia.

Departemen Keuangan AS mengatakan Prince Group menghasilkan uang dari perjudian online ilegal, pemerasan seksual, pencucian uang, dan perdagangan manusia skala besar yang terkait dengan penyiksaan dan eksploitasi pekerja di setidaknya sepuluh pusat penipuan di Kamboja.

Prince Group menyangkal klaim tersebut dalam pernyataan yang dirilis pada bulan November, mengatakan perusahaan sepenuhnya menolak tuduhan tersebut dan mengutuk apa yang disebutnya penyitaan aset secara tidak sah senilai miliaran dolar.

Menurut Departemen Keuangan AS, uang yang diambil dari penipuan ini dibersihkan dan dipindahkan melalui jaringan rumit lebih dari 100 perusahaan cangkang dan holding di seluruh dunia.