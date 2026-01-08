Dalio Memperingatkan Dolar Menghadapi Penurunan Jangka Panjang, Akan Berkinerja Buruk Dibanding Emas dan Yuan – Apakah Ini Baik Untuk Kripto?

Pendiri Bridgewater Associates Ray Dalio memperingatkan bahwa dolar AS menghadapi kelemahan jangka panjang yang berkelanjutan terhadap emas dan mata uang utama, dengan tahun 2025 menandai apa yang Dalio yakini sebagai pergeseran menentukan dalam arus modal global.

Dolar jatuh 39% terhadap emas sementara menurun 12% terhadap euro dan 13% terhadap franc Swiss.

"Berita terbesar dan pergerakan pasar terbesar tahun ini adalah hasil dari mata uang fiat terlemah yang jatuh paling banyak, sementara mata uang terkuat/terkeras menguat paling banyak," tulis Dalio dalam refleksi akhir tahunnya.

Analisisnya mengungkapkan emas menghasilkan imbal hasil 65% dalam nilai dolar, mengungguli S&P 500 sebesar 47%.

"S&P jatuh sebesar 28% dalam nilai emas-uang," catatan dia. Saham Eropa mengungguli ekuitas AS sebesar 23% dan saham China sebesar 21%, mencerminkan apa yang Dalio gambarkan sebagai "pergeseran besar dalam arus, nilai, dan pada gilirannya, kekayaan menjauh dari AS."

Kelemahan Dolar Mencerminkan Tekanan Fiskal Struktural

Penurunan mata uang ini berasal dari ketidakseimbangan fiskal struktural dan pergeseran ekspektasi untuk kebijakan moneter.

"Sejumlah besar utang (hampir $10 triliun) perlu digulirkan ke depan," tulis Dalio, memperingatkan bahwa pelonggaran Fed secara bersamaan untuk menekan suku bunga riil ke bawah membuat "aset utang terlihat tidak menarik, terutama di ujung panjang kurva."

Dia mengharapkan "peningkatan lebih lanjut dari kurva imbal hasil tampaknya mungkin terjadi."

Kebijakan pemerintahan Trump memperparah tekanan ini melalui apa yang Dalio sebut "taruhan agresif habis-habisan pada kapitalisme" yang melibatkan kebijakan fiskal stimulatif dan pengurangan regulasi untuk meningkatkan manufaktur.

Meskipun ditujukan untuk merevitalisasi manufaktur, langkah-langkah ini memperlebar kesenjangan kekayaan karena kapitalis menangkap sebagian besar keuntungan.

"Masalah nilai uang, atau dikenal sebagai masalah keterjangkauan, mungkin akan menjadi isu politik nomor satu tahun depan," prediksinya, mengharapkan hal itu akan berkontribusi pada kekalahan Partai Republik di DPR.

Pergeseran geopolitik mempercepat kelemahan dolar. "Pada tahun 2025 terjadi pergeseran yang jelas dari multilateralisme ke unilateralisme," amati Dalio, mencatat hal ini meningkatkan ancaman konflik dan "berkontribusi pada peningkatan penggunaan ancaman ekonomi dan sanksi, proteksionisme, deglobalisasi" sambil memperkuat permintaan emas.

Peningkatan Kurva Imbal Hasil Menandakan Pergeseran Kondisi Keuangan

Pasar obligasi AS memasuki tahun 2026 dengan kurva imbal hasil paling curam sejak 2021, dengan selisih antara Treasury dua tahun dan 30 tahun mencapai 140 basis poin, analis Bitfinex mencatat dalam laporan terbaru mereka.

Sumber: Laporan Bitfinex

Mereka menambahkan bahwa ini mencerminkan pasar yang mengharapkan pemotongan suku bunga kebijakan sambil menuntut kompensasi yang lebih tinggi untuk memegang utang pemerintah jangka panjang di tengah ketidakpastian inflasi dan penerbitan Treasury yang berat.

Kurva menjadi curam ketika suku bunga jangka panjang naik lebih cepat daripada suku bunga jangka pendek, menciptakan apa yang laporan gambarkan sebagai "premi jangka waktu yang lebih tinggi, ketidakpastian inflasi yang persisten, penerbitan Treasury yang berat, dan kekhawatiran fiskal yang meningkat."

Meskipun suku bunga kebijakan yang lebih rendah menunjukkan akomodasi, imbal hasil jangka panjang yang tinggi terus meningkatkan biaya pinjaman di seluruh ekonomi, sebagian mengimbangi bantuan dari pelonggaran ujung depan.

Untuk ekuitas, tingkat diskonto jangka panjang yang lebih tinggi membatasi ekspansi valuasi, terutama untuk saham pertumbuhan yang pendapatannya terletak jauh di masa depan.

Laporan mencatat bahwa perusahaan dengan arus kas jangka pendek, kekuatan penetapan harga, dan aset berwujud cenderung lebih baik dalam lingkungan ini.

Di masa seperti ini, CEO Coinbase Brian Armstrong telah membingkai Bitcoin sebagai tekanan konstruktif pada pembuat kebijakan AS untuk mempertahankan tanggung jawab fiskal.

"Bitcoin memberikan pemeriksaan dan keseimbangan pada dolar," katanya dalam podcast Tetragrammaton baru-baru ini.

Armstrong juga memperingatkan bahwa inflasi tanpa pertumbuhan yang sesuai dapat merugikan dolar status cadangannya.

Reli Logam Mulia Menunda Kenaikan Kripto

Konsolidasi Bitcoin dan Ethereum terhubung dengan modal yang mengalir ke logam mulia di tengah tekanan geopolitik.

Berbicara dengan Cryptonews, Farzam Ehsani, co-founder dan CEO VALR, mencatat emas naik 69% dan perak melonjak 161% selama setahun terakhir.

Pemegang Bitcoin jangka panjang berhenti menjual untuk pertama kalinya sejak Juli, sementara Ethereum menunjukkan fundamental yang membaik, termasuk antrean keluar staking yang dibersihkan dan aktivitas transaksi rekor dengan biaya yang secara historis rendah.

"Pergerakan sideways Bitcoin saat ini dengan latar belakang keuntungan rekor di emas dan perak menyerupai 'ketenangan sebelum badai,' biasanya diikuti oleh reli pasar kripto yang lebih luas," kata Ehsani.

Dia memproyeksikan bahwa Bitcoin bisa mencapai $130.000 dan Ethereum $4.500 di Q1 2026, setelah momentum logam mulia memudar, dengan potensi kenaikan yang jauh lebih tinggi jika emas dan perak mengalami koreksi yang lebih tajam.

Sumber: TradingView

Pada saat publikasi, Bitcoin diperdagangkan sedikit di atas $91.000, turun hampir 1,5% dalam 24 jam terakhir.