Mengapa Jaringan Listrik AS Sangat Membutuhkan Transformator Baru

<div id="content-main" class="left relative"> <div class="facebook-share"> <span class="fb-but1"><i class="fa-brands fa-facebook-f"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="twitter-share"> <span class="twitter-but1"><i class="fa-brands fa-x-twitter"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="whatsapp-share"> <span class="whatsapp-but1"><i class="fa-brands fa-whatsapp fa-2x"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="pinterest-share"> <span class="pinterest-but1"><i class="fa-brands fa-pinterest-p"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="email-share"> <span class="email-but"><i class="fa fa-envelope fa-2"></i></span><span class="social-text">Email</span> </div> <p><span style="font-weight:400">Ciri khas abad ke-21 adalah inovasi yang pesat sejak awal abad ini. Mulai dari inovasi ponsel portabel hingga kemunculan pesat kecerdasan buatan (AI) dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun inovasi hampir selalu merupakan hal positif bagi masyarakat, penemuan sejak tahun 2000-an hampir selalu memiliki 1 kesamaan: kebutuhan akan daya. Dalam hal penggunaan ponsel, listrik diperlukan di hampir setiap langkah prosesnya. Mulai dari mengisi daya ponsel hingga memberi daya pada router untuk menyediakan koneksi internet hingga memberi daya pada server situs web itu sendiri, semuanya membutuhkan listrik dan seringkali cukup banyak. Sayangnya, </span><span style="font-weight:400">jaringan listrik AS</span><span style="font-weight:400"> belum berinovasi pada kecepatan yang sama dengan masyarakat AS lainnya.</span><b><br></b><span style="font-weight:400"><br></span><b>Apa yang Menghambat Jaringan Listrik untuk Mengikuti Perkembangan</b></p> <p><span style="font-weight:400">Per 2025, 70% jalur transmisi berasal dari abad ke-20 dan mendekati akhir masa layanannya. Demikian pula, diperkirakan 55% transformator perumahan berasal dari tahun 1980-an atau lebih awal dan juga mendekati akhir masa layanannya. Statistik ini dapat menjadi masalah karena beberapa alasan.</span><b><br></b><b><br></b><span style="font-weight:400">Pertama, mesin yang sudah tua tidak berfungsi seperti ketika masih baru. Setelah dialiri listrik selama beberapa dekade, transformator dan jalur transmisi ini cenderung mengalami kerusakan yang jauh lebih besar dan lebih komprehensif. Ini tidak hanya membuat proses perbaikan menjadi jauh lebih rumit, tetapi juga berarti seluruh jaringan akan memiliki fungsi yang lebih rendah, jika masih berfungsi sama sekali.</span></p> <p><span style="font-weight:400">Selain itu, jaringan listrik AS tidak berada dalam kondisi vakum yang sempurna. Karena jaringan listrik terletak di luar ruangan, jaringan ini rentan terhadap kerusakan cuaca dari waktu ke waktu. Di negara bagian yang lebih panas, elemen alami seperti panas sepanjang tahun dapat menekan jalur transmisi dan menyebabkannya terlalu panas dan gagal lebih sering. Demikian pula, negara bagian dengan bencana alam yang sering terjadi seperti badai atau tornado juga akan memiliki jaringan listrik yang lebih rentan terhadap kerusakan selama dan setelah kejadian cuaca ekstrem ini.</span><span style="font-weight:400"><br></span><span style="font-weight:400"><br></span><b>Kebutuhan Daya yang Terus Meningkat</b></p> <p><span style="font-weight:400">Ini terkait dengan faktor utama lainnya. Jaringan listrik AS tidak hanya tua dan rusak, tetapi juga mengalami peningkatan konsumsi daya. Karena tekanan pada transformator dan jalur listrik tua ini semakin tinggi, bagian-bagian tertentu dari jaringan dapat terdorong terlalu jauh dan hanya menyerah. Seiring masa depan semakin dekat, masalah ini hanya akan semakin intensif dan menyebabkan pemadaman yang lebih sering di seluruh negara.</span></p> <p><span style="font-weight:400">Karena dunia terus menghargai listrik semakin banyak dari waktu ke waktu, kebutuhan untuk memperbarui jaringan listrik AS terbukti jelas. Namun, infrastruktur yang lebih baru memiliki kesempatan untuk melakukan lebih dari sekadar menggantikan rekannya yang sudah ketinggalan zaman. Transformator baru memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan yang sangat dibutuhkan sambil mempersiapkan jaringan listrik AS untuk masa depan.</span><span style="font-weight:400"><br></span><span style="font-weight:400"><br></span><b>Keunggulan ELSCO</b></p> <p><span style="font-weight:400">Sebagai contoh, transformator dari ELSCO tidak hanya menyediakan infrastruktur baru, tetapi dirancang dengan mempertimbangkan dunia modern. Model yang lebih baru ini dibangun agar kapasitas keseluruhannya lebih fleksibel daripada yang dapat ditawarkan transformator saat ini. Ini mengurangi risiko transformator yang kelebihan beban dan membantu transformator ini mengikuti permintaan energi masa depan. </span></p> <p><span style="font-weight:400">Selain menjadi pembaruan yang sangat dibutuhkan untuk jaringan listrik, transformator ELSCO juga 99,4% efisien dibandingkan dengan transformator lama ini. Ini dapat membantu mengurangi jumlah listrik yang hilang dan terbuang setiap tahun. Ini tidak hanya pada akhirnya akan membantu mencegah pemadaman, tetapi juga dapat membantu menjaga pasokan listrik yang lebih konsisten dari jaringan listrik AS untuk bersaing dengan permintaan energi yang terus meningkat.</span><span style="font-weight:400"><br></span><span style="font-weight:400"><br></span><b>Kesimpulan untuk Jaringan Listrik AS</b></p> <p><span style="font-weight:400">Seiring masa depan teknologi semakin dekat, jumlah listrik yang menggerakkannya telah menjadi masalah. Dalam hal masa depan kecerdasan buatan (AI) secara khusus, dunia tampaknya meningkatkan implementasi dan penggunaan keseluruhannya. Ini berarti jumlah listrik yang diminta dari jaringan diperkirakan akan tumbuh secara eksponensial. Karena ini, tampaknya lebih jelas sekarang daripada sebelumnya bahwa jaringan listrik AS sangat membutuhkan peningkatan. Meskipun detail pasti dari masa depan masih belum jelas, beberapa dekade terakhir menunjukkan indikator yang jelas. Inovasi membutuhkan daya, dan jauh lebih banyak dari yang dapat kami tawarkan saat ini. Meningkatkan dan memelihara jaringan listrik AS adalah langkah integral untuk masa depan negara ini.</span></p> <p><br> Sumber: ELSCO</p><span class="et_social_bottom_trigger"></span> <div class="post-tags"> <span class="post-tags-header">Item Terkait:</span>Daya, jaringan listrik </div> <div class="social-sharing-bot"> <div class="facebook-share"> <span class="fb-but1"><i class="fa-brands fa-facebook-f"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="twitter-share"> <span class="twitter-but1"><i class="fa-brands fa-x-twitter"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="whatsapp-share"> <span class="whatsapp-but1"><i class="fa-brands fa-whatsapp fa-2x"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="pinterest-share"> <span class="pinterest-but1"><i class="fa-brands fa-pinterest-p"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="email-share"> <span class="email-but"><i class="fa fa-envelope fa-2"></i></span><span class="social-text">Email</span> </div> </div> <div class="mvp-related-posts left relative"> <h4 class="post-header"><span class="post-header">Direkomendasikan untuk Anda</span></h4> <ul> <li> <div class="mvp-related-text left relative"> Memahami Solusi Daya yang Andal untuk Kebutuhan Cadangan dan Energi Modern </div></li> <li> <div class="mvp-related-text left relative"> Temukan Kekuatan Generasi Prospek Rehab untuk Mengembangkan Pusat Rehab Anda dengan Sepenuh Hati </div></li> <li> <div class="mvp-related-text left relative"> Kamera Keamanan Tingkat Militer: Melihat yang Tidak Terlihat dengan Kekuatan Termal </div></li> </ul> </div> <div id="comments-button" class="left relative comment-click-672753 com-but-672753"> <span class="comment-but-text">Komentar</span> </div> </div>