Elon Musk pada hari Selasa mengatakan dia tidak melihat alat self-driving baru Nvidia sebagai masalah bagi Tesla tepat setelah CEO Nvidia, Jensen Huang memperkenalkan Alpamayo di

Elon Musk mengatakan model otonom baru Nvidia tidak akan memberikan tekanan pada sistem Full Self-Driving Tesla setidaknya selama lima hingga enam tahun

Penulis: CryptopolitanSumber: Cryptopolitan
2026/01/08 05:10
Elon Musk pada hari Selasa mengatakan dia tidak melihat alat self-driving baru Nvidia sebagai masalah bagi Tesla tepat setelah CEO Nvidia Jensen Huang memperkenalkan Alpamayo di CES di Vegas.

Sistem Alpamayo seharusnya membantu mobil berpikir seperti manusia, tetapi Elon tidak terdengar terkesan. Seorang pengguna X membandingkannya dengan Full Self-Driving Tesla, dan Elon menjawab bahwa akan memakan waktu "bertahun-tahun" sebelum sistem apa pun mengalahkan manusia di belakang kemudi.

"Perusahaan mobil lama tidak akan merancang kamera dan komputer AI ke dalam mobil mereka secara besar-besaran sampai beberapa tahun setelah itu," jawab Elon dalam sebuah postingan. "Jadi ini mungkin menjadi tekanan kompetitif pada Tesla dalam 5 atau 6 tahun, tetapi mungkin lebih lama."

Elon melempar sindiran sementara Jensen tetap sopan

Elon tidak hanya mengabaikannya sekali. Dalam postingan lain, dia mengatakan Nvidia akan merasa "mudah mencapai 99% dan kemudian sangat sulit untuk menyelesaikan long tail dari distribusi." 1% di akhir itu? Di situlah semua orang terjebak.

Jensen, bagaimanapun, selalu menjaga sikap ramah. Selama sesi tanya jawab, dia menyebut stack FSD Tesla sebagai "kelas dunia" dan "canggih." Tetapi dia juga menunjukkan perbedaannya. "Sistem kami benar-benar cukup luas karena kami adalah penyedia platform teknologi. Itulah perbedaan utamanya," katanya.

Terjemahan: Nvidia memberikan perangkat lunak kepada perusahaan mobil. Tesla membangun mobilnya.

Tesla sudah memiliki layanan robotaxi kecil di Austin. Ada juga satu di San Francisco, tetapi masih ada pengemudi di dalam mobil. Elon mengatakan Agustus lalu mereka sedang melatih model FSD baru. Dia sudah membicarakan tentang mobil self-driving selama bertahun-tahun. Masih diawasi. Tetapi mereka sedang mengujinya.

Sejarah panjang, kesepakatan bersama, dan miliaran yang dipertaruhkan

Kembali pada tahun 2016, tidak ada yang peduli dengan superkomputer DGX-1 Nvidia kecuali Elon yang kutu buku. Dia [terkenal] adalah pembeli pertama, dan Jensen mengirimkannya sendiri, memeterai apa yang tampaknya menjadi persahabatan selama satu dekade hingga tahun 2026.

Saat itu, Jensen pernah mengatakan Elon adalah "GPU utama" karena seberapa cepat dia menangani proyek-proyek besar. Elon menyukai etos kerjanya dan menyebutnya "hardcore."

Mesin DGX-1 yang sama menjadi bagian dari penelitian awal OpenAI, dan kemudian Tesla menggunakan chip Nvidia dalam versi pertama komputer FSD-nya.

Jensen pernah mengatakan dia menyesal tidak memberikan lebih banyak pendanaan kepada Elon untuk xAI, jadi sekarang Nvidia mendukungnya, membangun pusat data raksasa bernama Colossus II untuk xAI, yang dipenuhi dengan GPU Nvidia.

Kedua pria itu juga sedang mengerjakan proyek besar di Arab Saudi dengan startup lokal bernama Humain AI, sesuatu yang sebelumnya dilaporkan langsung oleh Cryptopolitan.

