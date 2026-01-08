Dogecoin (DOGE) Menghadapi Ujian Harga Brutal 14% di Februari

Dogecoin (DOGE) kembali menjadi berita, tetapi karena alasan yang berbeda dari yang diinginkan para pembeli. DOGE saat ini diperdagangkan pada $0,1468, yang memberikan tekanan pada harga dalam jangka pendek. Dalam 24 jam terakhir, DOGE telah turun hampir 4%. Volume perdagangan masih cukup tinggi di $3,95 miliar, yang menunjukkan bahwa orang-orang masih tertarik pada DOGE.

Sumber: CoinCodex

Namun, Dogecoin masih memiliki nilai di pasar cryptocurrency secara keseluruhan. DOGE saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $24,70 miliar dan 0,79% dari total kapitalisasi pasar, yang berarti bahwa ia masih merupakan koin meme terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar dan merupakan cryptocurrency terbesar ke-7 secara keseluruhan dalam hal jaringan Layer 1.

Garis waktu Dogecoin cukup panjang. Pada Mei 2021, koin tersebut mencapai tertinggi sepanjang masa di $0,7386. Harga terendah dalam siklus ini adalah $0,0497, yang menandai dasar dari siklus ini. Sejak saat itu, DOGE telah bergerak kembali naik ke tertinggi siklus $0,4806. Saat ini, sentimen di pasar DOGE cukup negatif, seperti yang dibuktikan oleh indeks ketakutan dan keserakahan yang berada di sekitar 42.

Aksi Harga Dogecoin Menandakan Keraguan

Dalam 30 hari terakhir, Dogecoin telah mengalami 14 hari di mana ia ditutup naik, yang kurang dari setengah hari dalam jangka waktu terkait. Volatilitas DOGE saat ini berada pada level 6,62%. Dalam hal perkiraan, ada proyeksi tertinggi $0,1484 selama 5 hari perdagangan berikutnya, yang mencerminkan peningkatan 1,14% dari harga saat ini.

Sumber: CoinCodex

Ada total 12 indikator teknis yang menunjukkan sinyal bullish dan 21 indikator teknis yang menunjukkan sinyal bearish. Rata-rata pergerakan 50 hari DOGE diperkirakan akan meningkat sedikit, menjadi $0,1502 pada awal Februari 2027. Namun, rata-rata pergerakan 200 hari diperkirakan akan menurun menuju $0,1885.

Sumber: CoinCodex

Pembacaan RSI untuk Dogecoin saat ini adalah 62,57 dan dianggap berada dalam kisaran netral. Ini berarti bahwa DOGE tidak oversold atau overbought. Sederhananya, DOGE berada dalam pola penantian karena pasar menunggu perkembangan lebih lanjut.

Sumber: CoinCodex

Pasokan Dogecoin, Level, dan Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya

Saat ini DOGE sedang ditambang secara aktif dan dengan demikian pasokan yang beredar adalah 168,21 Miliar koin. Inflasi tahunan berada di 14,03%. Tahun lalu saja lebih dari 20 Miliar DOGE ditambang dan dengan tekanan berkelanjutan pada harga, hampir tidak mungkin bagi token untuk terus mengalami lonjakan harga.

Dukungan harga untuk DOGE saat ini berada di level $0,1446, diikuti oleh level $0,1386 dan level $0,1331. Area resistensi tampaknya berada di level $0,1561 dan $0,1616 dan kemungkinan akan memberikan batasan untuk setiap potensi kenaikan harga jangka pendek.

Sumber: CoinCodex

Aktivitas Dogecoin tampaknya memiliki korelasi yang cukup erat dengan aktivitas di pasar secara keseluruhan dan korelasi tertinggi yang saat ini terjadi tampaknya dengan 10 koin teratas. Oleh karena itu, ketika 10 koin teratas bergerak, DOGE kemungkinan akan mengikuti.

Sumber: CoinCodex

Prediksi menunjukkan Dogecoin naik ke nilai $0,1703 pada 6 Februari 2026. Ini mewakili peningkatan 14,75% tetapi tidak dianggap eksplosif karena hanya tingkat pertumbuhan yang konservatif. DOGE saat ini dalam ketidakpastian karena terus setia pada basis penggunanya sambil tetap mempertahankan likuiditas dan menderita ketakutan yang bertahan dari potensi masa depan mata uang digital.

Sumber: CoinCodex

