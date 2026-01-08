BursaDEX+
Rangkuman berita kripto: Morgan Stanley mengajukan ETF Solana; SHIB sempat menghapus satu nol; John Bollinger mendesak kehati-hatian pada XRP.

Morgan Stanley Mengajukan Permohonan untuk ETF Bitcoin dan Solana, Harga Shiba Inu (SHIB) Menghapus Nol, Bollinger Membagikan Peringatan XRP — Ringkasan Berita Kripto

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/08 05:28
BitShiba
SHIBA$0.000000000455-0.02%
SHIBAINU
SHIB$0.000008557-1.50%
ZeroLend
ZERO$0.000007607-10.50%
XRP
XRP$2.1126-0.17%
John Tsubasa Rivals
JOHN$0.00787-0.88%
Ringkasan berita kripto: Morgan Stanley mengajukan ETF Solana; SHIB sempat menghapus satu angka nol; John Bollinger mendesak kehati-hatian terhadap XRP.
