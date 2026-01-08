BNB Chain Mengaktifkan Hard Fork opBNB Fourier, Memangkas Waktu Blok Menjadi Setengah

Jaringan Layer 2 BNB Chain, opBNB, menyelesaikan hard fork mainnet Fourier pada 7 Januari untuk memangkas waktu blok menjadi setengahnya.

Peningkatan ini menandai langkah penting dalam upaya penskalaan BNB Chain, meningkatkan kecepatan transaksi dan memperkuat posisinya sebagai salah satu ekosistem blockchain tersibuk dalam hal aktivitas pengguna.

Hard Fork Fourier Memangkas Waktu Blok di opBNB Menjadi Setengahnya

Peningkatan Fourier diluncurkan pada pukul 10:00 WIB tanggal 7 Januari, menurut pengumuman dari pengembang BNB Chain yang diposting di X pada hari yang sama. Hard fork ini mengurangi interval blok opBNB dari 500 milidetik menjadi 250 milidetik, perubahan yang dikonfirmasi tak lama setelahnya oleh salah satu pendiri Binance, Changpeng Zhao, yang mencatat bahwa jaringan menyelesaikan peningkatan dengan lancar.

Bagi pengembang dan pengguna, waktu blok yang lebih singkat berarti konfirmasi transaksi yang lebih cepat dan latensi yang lebih rendah untuk aplikasi terdesentralisasi yang dibangun di opBNB. Jaringan ini adalah solusi penskalaan Layer 2 BNB Chain, dibangun menggunakan OP Stack dari Optimism, dan dirancang untuk menangani aktivitas throughput tinggi sambil menjaga biaya tetap rendah.

Operator node diinstruksikan untuk meningkatkan ke versi klien yang didukung sebelum hard fork, termasuk op-node v0.5.5 dan op-geth v0.5.9. Peningkatan Fourier mengikuti perbaikan opBNB sebelumnya seperti hard fork Fjord pada September 2024, yang menyesuaikan perhitungan biaya Layer 1, dan peningkatan Wright pada Agustus 2024 yang memperkenalkan dukungan transaksi tanpa gas.

Waktunya cukup penting, mengingat BNB Chain terus memimpin jaringan Layer 1 lainnya dalam alamat aktif bulanan, dengan data Token Terminal menunjukkan sekitar 56 juta pengguna aktif, jauh di depan NEAR Protocol dan Solana.

Reaksi Pasar di Tengah Lanskap Kompetitif

Harga BNB menunjukkan respons yang terukur setelah peningkatan. Pada saat penulisan, harga diperdagangkan sekitar $917, naik sekitar 1% dalam 24 jam terakhir. Aset ini telah meningkat hampir 6% selama seminggu terakhir, dengan kenaikan dua minggu sekitar 10%. Sementara itu, kinerja bulanan tetap moderat di sekitar 2%.

Meskipun token masih naik lebih dari 25% selama setahun terakhir, token ini baru-baru ini dilampaui oleh rivalnya Ripple setelah XRP melonjak dari $1,86 menjadi hampir $2,30 saat ini, mendorong kapitalisasi pasarnya melampaui $138 miliar dibandingkan dengan $126 miliar milik BNB.

Peningkatan Fourier juga sesuai dengan tren industri yang lebih luas. Ethereum mengaktifkan hard fork Fusaka pada Desember 2025, meningkatkan ketersediaan data dan menurunkan biaya Layer 2, sementara Vitalik Buterin baru-baru ini menyatakan bahwa peningkatan langsung seperti PeerDAS dan ZK-EVM tahap awal telah mengubah model skalabilitas Ethereum. Dengan latar belakang tersebut, fokus BNB Chain pada kecepatan eksekusi di Layer 1 dan Layer 2 menunjukkan upaya paralel untuk tetap kompetitif.

Postingan BNB Chain Mengaktifkan Hard Fork Fourier opBNB, Memangkas Waktu Blok Menjadi Setengahnya pertama kali muncul di CryptoPotato.