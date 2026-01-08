Berita Ethereum & Perkembangan Solana Berlanjut saat Presale BlockDAG Senilai $441 Juta Menandakan Pergeseran Pasar yang Besar

Saat pasar kripto memanas kembali, Ethereum dan Solana terus maju dengan pembaruan teknis dan momentum baru. Berita Ethereum berpusat pada peningkatan besar Fusaka, yang bertujuan meningkatkan keamanan dan skalabilitas tanpa mempengaruhi kecepatan. Sementara itu, berita Solana berfokus pada langkah mengejutkan Galaxy Digital untuk membawa aset tokenisasi ke jaringan SOL, meskipun keraguan masih ada tentang keandalan jaringan Solana.

Namun sementara raksasa tersebut membuat kemajuan stabil, semua mata beralih ke BlockDAG (BDAG). Presale eksplosifnya sekarang memasuki fase akhir, dengan jendela harga langka $0,003 hampir habis. Lebih dari $441 juta telah masuk, dan minat berkembang cepat. Dengan persediaan koin yang mengencang dan tenggat waktu ditetapkan pada 26 Januari, presale ini sekarang dipandang sebagai kripto berikutnya yang akan meledak.

Galaxy Digital Mendukung Solana Meski Ada Kekhawatiran Berkelanjutan

Dalam langkah yang membuat berita utama, Galaxy Digital menyatakan Solana sebagai pilihan utamanya untuk sekuritas tokenisasi. Bahkan menempatkan saham NASDAQ-nya sendiri di jaringan SOL, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh industri. Banyak yang tidak mengharapkan ini, mengingat masalah lama Solana dengan pemadaman dan downtime. Sekarang, berita Solana dipenuhi dengan pertanyaan apakah jaringan benar-benar siap membawa beban keuangan nyata tanpa hancur di bawah tekanan.

Pada saat yang sama, kelelahan mulai terjadi di seluruh ekosistem Solana. Laporan menunjukkan bahwa banyak memecoin berbasis Solana tenggelam nilainya, dianggap sebagai upaya yang gagal. Coinbase baru-baru ini membuka pintu untuk perdagangan DEX untuk token Solana, tetapi dengan itu datang risiko serius. Siapa pun dapat mendaftarkan koin, meningkatkan kemungkinan penipuan dan rug pull. Dengan perkembangan ini berlangsung, perdebatan terus berlanjut: dapatkah kecepatan Solana mengatasi masalah kepercayaan yang masih menahannya?

Ethereum telah resmi meluncurkan peningkatan Fusaka, lompatan besar menuju penyelesaian trilema blockchain yang sudah berlangsung lama: skalabilitas, desentralisasi, dan keamanan. Salah satu sorotan adalah EIP-7951, yang membawa penandatanganan biometrik mobile ke dalam alat inti Ethereum, memungkinkan pengguna mengamankan dompet mereka menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah. Berita Ethereum sekarang berfokus pada bagaimana langkah ini menjembatani kemudahan penggunaan dengan perlindungan kuat.

Peningkatan ini juga mendukung masa depan Layer 2. Pengembang mendapatkan lebih banyak kebebasan untuk menskalakan aplikasi tanpa mengorbankan keamanan inti. Selain itu, Ethereum menggandakan keamanan dompet, program bug bounty, dan perlindungan lintas-rantai. Perubahan ini merupakan bagian dari strategi pertahanan berlapis yang mendukung individu maupun perusahaan. Meskipun tidak ada peningkatan yang menghilangkan semua risiko, Fusaka menunjukkan dorongan serius Ethereum untuk membuat keamanan blockchain lebih cerdas, lebih fleksibel, dan siap untuk adopsi lebih luas di berbagai industri.

Jam Terakhir: Presale BlockDAG Akan Berakhir 26 Januari dengan $441 Juta Terkumpul

Hitungan mundur telah dimulai. Saat tenggat waktu 26 Januari mendekat, BlockDAG menarik perhatian dalam setiap diskusi kripto. Dengan $441 juta sudah terkumpul, ini bukan lagi sekadar presale, ini adalah perlombaan. Jendela saat ini di $0,003 per koin sedang menutup cepat, menawarkan satu kesempatan terakhir sebelum harga melompat ke $0,05 saat peluncuran. Tidak ada perpanjangan, tidak ada reset, dan tidak ada kesempatan kedua.

Angka-angka ini juga mendorong FOMO serius. Kesenjangan antara $0,003 dan $0,05 berarti potensi pengembalian 16,67× atau keuntungan +1.566%. Pembeli tahap awal sudah memegang posisi kuat, dan kebisingan sekarang tumbuh lebih keras tentang apa yang terjadi pasca-peluncuran. BlockDAG bukan hanya hype, arsitektur hibridanya memadukan kecepatan dengan keamanan kuat, menciptakan sesuatu yang benar-benar berkinerja. Dengan persediaan yang mengencang, ini mungkin permainan kripto harga rendah terakhir sebelum gelombang berikutnya datang.

BlockDAG sekarang muncul di setiap daftar kripto berikutnya yang akan meledak, dan dengan alasan yang bagus. Lebih dari 312.000 pengguna sudah bergabung, dan lebih dari 21.000 unit penambangan telah didistribusikan. Adopsi meningkat cepat, dan komunitas berkembang setiap hari. Saat presale berakhir, akses ke harga $0,003 menjadi peluang langka, dan mereka yang menunggu akan kehilangannya untuk selamanya.

Melihat ke Depan: Apa yang Akan Datang dalam Siklus Kripto?

Fokus Ethereum pada keamanan cerdas mempersiapkannya untuk adopsi lebih luas. Sementara itu, Solana mencoba melepaskan masalah kinerja masa lalu sambil menarik perhatian profil tinggi. Tetapi di antara semua kebisingan, BlockDAG membuat gelombang terbesar dengan presale yang telah mengumpulkan $441 juta dan berakhir pada 26 Januari.

Saat ini, tarif $0,003 itu masih tersedia, tetapi tidak untuk lama. Ini adalah jendela waktu terbatas yang dapat menentukan siapa yang masuk lebih awal dan siapa yang tercecer. Ekosistem BlockDAG yang berkembang dan rencana peluncuran yang jelas menempatkannya di pusat perhatian, terutama bagi mereka yang mencari kripto berikutnya yang akan meledak.

Presale: https://purchase.blockdag.network

Website: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu



Penafian: Ini adalah posting berbayar dan tidak boleh dianggap sebagai berita/saran. LiveBitcoinNews tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun yang dihasilkan dari konten, produk, atau layanan yang direferensikan dalam siaran pers ini.

Postingan Berita Ethereum & Perkembangan Solana Berlanjut saat Presale $441 Juta BlockDAG Menandakan Pergeseran Pasar Besar muncul pertama kali di Live Bitcoin News.