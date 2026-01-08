BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Salah satu bank terbesar di Amerika, Morgan Stanley, mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang terkait dengan SOL, mendukung prediksi harga Solana yang bullishSalah satu bank terbesar di Amerika, Morgan Stanley, mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang terkait dengan SOL, mendukung prediksi harga Solana yang bullish

Prediksi Harga Solana: Morgan Stanley Baru Saja Mengajukan SOL ETF – Apakah Ini Awal dari Obsesi Kripto Wall Street Berikutnya?

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/08 07:18
Solana
SOL$144.88+0.89%
Bullish Degen
BULLISH$0.01909-7.10%

Salah satu bank terbesar di Amerika, Morgan Stanley, mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan exchange-traded fund (ETF) terkait SOL, mendukung prediksi harga Solana yang bullish seiring dengan terus tumbuhnya minat Wall Street terhadap kripto. Lembaga keuangan tersebut mengajukan dokumen yang diperlukan untuk mencatatkan ETF Solana dan Bitcoin pada hari Selasa. Ini adalah produk terkait kripto pertama dari […]

Artikel Prediksi Harga Solana: Morgan Stanley Baru Saja Mengajukan ETF SOL – Apakah Ini Awal Obsesi Kripto Berikutnya Wall Street? pertama kali muncul di Cryptonews.

Peluang Pasar
Logo Solana
Harga Solana(SOL)
$144.88
$144.88$144.88
-1.48%
USD
Grafik Harga Live Solana (SOL)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

[SIARAN PERS – Lausanne, Swiss, 15 Januari 2026] SwissBorg, aplikasi terkemuka di Eropa untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan crypto, hari ini mengumumkan integrasi
Bagikan
CryptoPotato2026/01/15 17:23