Prediksi Harga Solana: Morgan Stanley Baru Saja Mengajukan SOL ETF – Apakah Ini Awal dari Obsesi Kripto Wall Street Berikutnya?

Salah satu bank terbesar di Amerika, Morgan Stanley, mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan exchange-traded fund (ETF) terkait SOL, mendukung prediksi harga Solana yang bullish seiring dengan terus tumbuhnya minat Wall Street terhadap kripto. Lembaga keuangan tersebut mengajukan dokumen yang diperlukan untuk mencatatkan ETF Solana dan Bitcoin pada hari Selasa. Ini adalah produk terkait kripto pertama dari […]
Artikel Prediksi Harga Solana: Morgan Stanley Baru Saja Mengajukan ETF SOL – Apakah Ini Awal Obsesi Kripto Berikutnya Wall Street? pertama kali muncul di Cryptonews.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.