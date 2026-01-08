Prediksi Harga Solana: Morgan Stanley Baru Saja Mengajukan SOL ETF – Apakah Ini Awal dari Obsesi Kripto Wall Street Berikutnya?

Salah satu bank terbesar di Amerika, Morgan Stanley, mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan exchange-traded fund (ETF) terkait SOL, mendukung prediksi harga Solana yang bullish seiring dengan terus tumbuhnya minat Wall Street terhadap kripto. Lembaga keuangan tersebut mengajukan dokumen yang diperlukan untuk mencatatkan ETF Solana dan Bitcoin pada hari Selasa. Ini adalah produk terkait kripto pertama dari […]

