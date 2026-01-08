Pemimpin Kripto Akan Kunjungi DC Minggu Ini untuk Membahas Legislasi Struktur Pasar

Legislasi AS yang Akan Datang tentang Aset Digital Memicu Keterlibatan Industri

Saat markup legislatif penting tentang struktur pasar aset digital akan berlangsung minggu depan, perwakilan dari industri mata uang kripto bersiap untuk terlibat langsung dengan para pembuat undang-undang di Washington, D.C. Diskusi yang diantisipasi dapat secara signifikan mempengaruhi kerangka regulasi masa depan yang mengatur sektor ini.

Poin Penting

Para legislator siap untuk menyelesaikan perdebatan tentang Responsible Financial Innovation Act, dengan pemungutan suara komite utama diperkirakan akan segera dilakukan.

Organisasi industri yang terlibat aktif dalam membentuk legislasi bertujuan untuk mengedukasi para pembuat undang-undang tentang beragam kebutuhan ekosistem kripto.

Proposal draf awal menunjukkan pergeseran menuju peningkatan wewenang bagi Commodity Futures Trading Commission atas aset digital.

Waktu kemajuan legislatif mungkin dipengaruhi oleh pemilihan paruh waktu AS yang akan datang dan ketidakpastian politik.

Ticker yang disebutkan: Tidak ada

Sentimen: Netral

Dampak harga: Netral. Perkembangan legislatif dipandang kemungkinan akan memiliki pengaruh jangka panjang daripada reaksi pasar langsung.

Konteks pasar: Draft markup yang mendekat datang di tengah perdebatan yang sedang berlangsung tentang regulasi kripto dan pertimbangan politik yang lebih luas, termasuk siklus pemilihan.

Momentum Legislatif dan Advokasi Industri

Di tengah antisipasi sesi markup yang dijadwalkan untuk minggu depan, perwakilan industri sedang memobilisasi untuk mempengaruhi proses legislatif. Cody Carbone, CEO The Digital Chamber, menekankan keterlibatan erat organisasi tersebut dalam penyusunan Responsible Financial Innovation Act. Beberapa anggota di seluruh spektrum aset digital—termasuk bursa, penerbit token, penambang Bitcoin, protokol DeFi, dan penyedia infrastruktur—akan berkumpul pada hari Kamis untuk melanjutkan dialog dengan kantor Senat dan mengklarifikasi kebutuhan regulasi sektor ini.

Sumber: Cody Carbone

Awalnya, legislasi bertujuan untuk memberikan pengawasan yang lebih besar kepada U.S. Commodity Futures Trading Commission atas aset digital, meskipun Securities and Exchange Commission secara historis telah memimpin upaya regulasi dan penegakan. Pergeseran prospektif ini menunjukkan kemungkinan pergerakan menuju struktur regulasi yang lebih jelas yang selaras dengan pengawasan komoditas tradisional.

Potensi Dampak Politik dan Pasar

Analisis terbaru menunjukkan bahwa dinamika politik, terutama pemilihan paruh waktu yang akan datang, dapat menunda kemajuan legislatif. Bank investasi TD Cowen mencatat bahwa pemberlakuan penuh undang-undang mungkin meluas hingga 2027 atau lebih, dengan menyebutkan kekhawatiran bahwa pergeseran kontrol Senat dapat menghambat dukungan. Sementara itu, Senator Republik Thom Tillis menyoroti pentingnya mendorong legislasi maju sebelum siklus pemilihan mengintensifkan di awal 2024.

Meskipun ada hambatan ini, momentum bipartisan baru-baru ini memberikan harapan bahwa undang-undang dapat disahkan awal tahun ini. Meskipun demikian, ketidakpastian politik dan risiko penutupan pemerintah—yang berasal dari perjanjian pendanaan yang belum terselesaikan—terus menimbulkan risiko terhadap waktu dan implementasi legislatif. Akibatnya, industri tetap optimis dengan hati-hati tentang prospek jangka pendek, menunggu kejelasan regulasi substansial di tengah lanskap politik yang berubah.

