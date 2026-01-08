Jaringan Arbitrum Memasuki Fase Maturasi saat Keterlibatan Pengguna Melonjak di 2025

TLDR:

Transaksi per alamat aktif melonjak dari rentang 5-7 menjadi angka dua digit yang berkelanjutan sepanjang Q4 2025.

Alamat yang kembali menjadi pendorong utama aktivitas harian, menandakan peningkatan retensi dibanding pengguna baru yang bergabung.

Pertumbuhan jaringan bergeser dari ekspansi linier ke kedalaman perilaku, dengan meningkatnya kepadatan transaksi per pengguna yang ada.

Pola falling wedge teknikal menunjukkan potensi breakout ke target $2,00 dari level harga ARB saat ini di $0,21.

Jaringan Arbitrum telah bergeser dari ekspansi mentah ke pemanfaatan yang lebih dalam di tahun 2025, menurut analisis dari Novaque Research.

Solusi penskalaan layer-2 ini mengalami perubahan struktural dalam perilaku pengguna sepanjang tahun. Kepadatan transaksi per pengguna meningkat secara substansial, sementara alamat yang kembali menjadi pendorong utama aktivitas harian.

Perkembangan ini menandakan pergerakan dari pengguna spekulatif menuju utilitas tertanam di seluruh aplikasi DeFi, gaming, dan infrastruktur.

Metrik Jaringan Mengungkap Keterlibatan Pengguna yang Lebih Dalam

Awal tahun 2025 melihat pertumbuhan Arbitrum mengikuti pola linier di mana alamat aktif dan transaksi meningkat secara proporsional.

Hubungan ini menunjukkan aktivitas yang didorong oleh pengguna baru daripada kedalaman perilaku di antara pengguna yang ada. Namun, korelasi mulai bergeser seiring berjalannya tahun, dengan jumlah transaksi meningkat meskipun pertumbuhan alamat aktif melambat.

Metrik paling signifikan muncul pada transaksi per alamat aktif. Ukuran ini naik secara stabil hingga pertengahan tahun sebelum meningkat secara signifikan di Q4.

Rata-rata bergulir 7 hari bergerak dari rentang 5-7 transaksi di awal tahun menjadi angka dua digit yang berkelanjutan. Beberapa periode mengalami lonjakan di atas 15 transaksi per alamat, menunjukkan penggunaan yang lebih berat oleh peserta yang ada.

Dinamika komposisi alamat memperkuat pola ini sepanjang tahun 2025. Pembuatan alamat baru tetap volatile dan tidak konsisten sebagai pendorong pertumbuhan.

Sementara itu, alamat yang kembali mendominasi aktivitas harian selama puncak pertengahan tahun dan akhir tahun. Pergeseran ini menunjukkan peningkatan retensi dan penggunaan berulang daripada ketergantungan berkelanjutan pada aliran pengguna baru.

Setup Teknikal Menunjukkan Potensi Breakout Harga

Pengamat pasar melacak pola teknikal bersama perkembangan on-chain. Analis Bitcoinsensus mengidentifikasi formasi falling wedge pada grafik mingguan, mencatat, "ARB · $0,21 Falling Wedge Breakout Loading? Struktur mingguan membentuk falling wedge klasik—secara historis bullish."

Pola ini menunjukkan beberapa pantulan dari level support, yang berpotensi mengindikasikan tekanan breakout yang sedang terbentuk.

Analisis teknikal menunjukkan target sekitar $2,00 jika resistance ditembus dengan volume yang cukup. Ini mewakili peningkatan hampir 10x dari level saat ini. Aksi harga seperti itu akan sejalan dengan fundamental on-chain yang membaik yang menunjukkan utilitas asli daripada aliran spekulatif.

Kombinasi pengguna yang kembali secara stabil dan peningkatan kepadatan transaksi mencerminkan peningkatan throughput ekonomi per alamat.

Dari perspektif infrastruktur, ini menandai fase pematangan di mana pertumbuhan berasal dari utilitas tertanam. Arbitrum tampaknya bertransisi menjadi lapisan eksekusi habitual daripada melayani sebagai tujuan insentif jangka pendek bagi pengguna oportunistik.

