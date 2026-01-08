Investor Bitcoin Paling Reaktif Masih Menjual dengan Rugi – Detail

Bitcoin bertahan di atas level $90.000 setelah sempat menguji resistance di dekat $94.000, sebuah pergerakan yang memberikan kelegaan jangka pendek namun belum mengonfirmasi tren naik yang diperbaharui. Meskipun aksi harga menunjukkan pembeli mempertahankan support psikologis utama, momentum tetap rapuh, dan analis semakin fokus pada sinyal on-chain untuk menilai apakah konsolidasi ini dapat berkembang menjadi pemulihan yang berkelanjutan.

Menurut analis terkemuka Darkfost, salah satu indikator paling informatif dalam lingkungan saat ini adalah Short-Term Holder Spent Output Profit Ratio (STH SOPR).

Untuk menghindari fluktuasi jangka pendek yang menyesatkan, Darkfost menekankan pentingnya memantau moving average 30 hari dari STH SOPR daripada pembacaan harian mentah. Pandangan yang lebih halus ini membantu mengisolasi pergeseran struktural dalam perilaku.

Saat ini, indikator sedang pulih dari siklus terendah di dekat 0,982 dan secara bertahap mendekati ambang netral 1,0. Level tersebut menandai titik di mana holder jangka pendek beralih dari merealisasikan kerugian ke impas.

Pemulihan ini menunjukkan tekanan jual dari pembeli baru-baru ini mungkin mereda. Namun, apakah SOPR dapat merebut kembali dan bertahan di atas netral kemungkinan akan menentukan apakah konsolidasi Bitcoin saat ini bergerak lebih tinggi atau memberi jalan pada tekanan turun yang diperbaharui.

Holder Jangka Pendek Masih Dalam Tekanan, Konfirmasi Tren Tertunda

Metrik ini melacak apakah holder jangka pendek—peserta pasar yang biasanya mengendalikan sebagian besar volume perdagangan harian—merealisasikan keuntungan atau kerugian saat mereka memindahkan koin. Karena holder ini cenderung bereaksi cepat terhadap perubahan harga dan sering menyediakan likuiditas keluar, perilaku mereka memainkan peran penentu dalam arah pasar jangka pendek.

Menurut Darkfost, holder Bitcoin jangka pendek masih beroperasi dalam kerugian, meskipun ada stabilisasi harga baru-baru ini di atas $90.000. Detail ini penting untuk menginterpretasikan fase pasar saat ini. Ketika STH mengalami kerugian, tekanan jual cenderung bertahan dalam gelombang, tetapi ini juga menandai zona di mana kondisi risk-reward yang menarik sering mulai terbentuk—asalkan struktur yang lebih luas bertahan.

Secara historis, tren bullish yang tahan lama tidak muncul ketika holder jangka pendek secara konsisten merealisasikan kerugian. Agar momentum bergeser secara menentukan, kelompok ini harus kembali ke profitabilitas. Setelah STH kembali ke profit, perilaku berubah secara material: panic selling memudar, periode holding diperpanjang, dan pasar menjadi kurang reaktif terhadap pullback minor. Ketika transisi ini mengikuti fase kapitulasi, hal ini sering mendahului kelanjutan kenaikan yang lebih kuat.

Namun, Darkfost menyoroti skenario risiko yang jelas. Jika STH SOPR mendekati level netral sekitar 1,0 dan ditolak, ini mungkin menandakan bahwa peserta jangka pendek menggunakan level impas untuk keluar dari posisi.

Perilaku ini mencerminkan ketidakpastian yang masih ada daripada kepercayaan yang diperbaharui. Penolakan yang berkepanjangan di bawah netral secara historis sejalan dengan kondisi pasar bearish, di mana reli gagal mendapatkan daya tarik dan penjual mendominasi rebound.

Dalam konteks ini, kemampuan Bitcoin untuk mempertahankan profitabilitas STH menjadi sinyal konfirmasi utama. Sampai hal itu terjadi, pasar tetap dalam keseimbangan yang rapuh—berada di antara pemulihan dan penurunan yang diperbaharui.

Bitcoin Mempertahankan Support Kunci Saat Struktur Tetap Hati-hati

Bitcoin saat ini diperdagangkan di dekat area $92.000 setelah menolak level yang lebih tinggi, dan grafik menyoroti pasar yang mencoba untuk stabil menyusul fase korektif yang tajam. Harga tetap jauh di bawah puncak siklus sebelumnya di atas $120.000, mengonfirmasi bahwa tren yang lebih luas telah bergeser dari ekspansi ke konsolidasi dan distribusi.

Dari perspektif teknis, BTC diperdagangkan di bawah moving average jangka pendek dan menengah, yang sekarang miring ke bawah. Konfigurasi ini mencerminkan pasokan overhead yang persisten dan memperkuat bahwa reli masih dijual. Pantulan baru-baru ini dari zona $85.000–$88.000 menunjukkan bahwa pembeli mempertahankan area ini, tetapi kurangnya tindak lanjut yang kuat menunjukkan permintaan tetap rapuh.

Moving average 200 hari terus bertindak sebagai support struktural di bawah harga, saat ini dekat kisaran pertengahan $80.000. Selama BTC bertahan di atas level ini, struktur pasar yang lebih luas menghindari breakdown yang lebih dalam. Namun, harga juga dibatasi di bawah support sebelumnya sekitar $95.000–$97.000, yang sekarang telah berubah menjadi resistance.

Dinamika volume lebih jauh mendukung pandangan yang hati-hati. Meskipun tekanan jual telah mereda dibandingkan dengan breakdown Oktober, volume pembelian tetap meredup, menunjukkan keyakinan terbatas dari bulls. Agar momentum meningkat secara bermakna, Bitcoin akan memerlukan perebutan kembali zona $96.000–$100.000 yang berkelanjutan. Sampai saat itu, aksi harga menunjukkan lingkungan yang terikat rentang dengan risiko penurunan yang meningkat jika support gagal.