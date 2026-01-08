Gate menambahkan alat analisis pasar bertenaga AI ke aplikasi trading kripto

Gate, bursa cryptocurrency terpusat global utama, baru-baru ini mengumumkan penambahan GateAI, alat analisis pasar bertenaga AI, ke dalam aplikasi trading mereka. GateAI menawarkan ringkasan otomatis dan penjelasan yang jelas mengenai data pasar.

Ketika informasi ini bocor, sumber yang mengetahui situasi tersebut, yang ingin tetap anonim, menunjukkan bahwa alat analisis pasar bertenaga AI telah tersedia di versi 8.2.0. Selain itu, mereka berpendapat bahwa GateAI merupakan kemajuan dari aplikasi Gate. Bagi yang tertarik, Gate menegaskan bahwa alat yang baru dirilis ini mudah diakses di berbagai bagian, termasuk pencarian token, grafik spot, dan feed komunitas.

Gate menekankan bahwa GateAI adalah pengubah permainan untuk ekosistem, karena dirancang untuk menyajikan informasi pasar yang diambil sesuai dengan data yang tersedia dan dapat diandalkan. Selain itu, bursa kripto tersebut menyatakan bahwa alat ini dapat mengidentifikasi ketidakpastian ketika sulit untuk menarik kesimpulan.

Dalam sebuah pengumuman, perusahaan kripto mencatat bahwa fitur yang ditampilkan oleh GateAI terutama berfungsi sebagai alat untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif daripada sistem trading otomatis. Selain fungsi ini, Gate menyebutkan bahwa alat tersebut memberikan detail latar belakang, seperti rincian faktor pasar dan indikator risiko dasar, sambil memungkinkan penggunanya untuk mengontrol eksekusi trading mereka.

Untuk lebih menjelaskan fungsionalitas alat analisis pasar bertenaga AI-nya, bursa cryptocurrency menjelaskan bahwa GateAI beroperasi di bawah model kuota penggunaan dan kemungkinan akan dikaitkan dengan tingkat VIP platform di masa depan. Tingkat aksesnya mengalami penyesuaian sesuai dengan status pengguna.

Sementara itu, perlu dicatat bahwa bursa cryptocurrency Gate menawarkan trading spot dan derivatif. Sejauh ini, perusahaan telah mengklaim telah memberikan layanannya kepada lebih dari 47 juta pengguna di seluruh dunia di sekitar 4.200 aset digital.

Mengingat adopsi AI yang meluas di antara bursa cryptocurrency, Gate memutuskan untuk mengikuti jejak yang sama dan memasukkan teknologi ini ke dalam aplikasinya. Bursa cryptocurrency lain yang telah mengadopsi langkah ini termasuk OKX, yang mulai bereksperimen dengan pemantauan pasar bertenaga AI pada Maret 2023.

Pada saat tertentu, perusahaan memanfaatkan machine learning untuk menganalisis fluktuasi dan menilai berbagai kondisi trading secara real-time secara efektif. Menariknya, sejak OKX menjelajahi integrasi AI dalam aplikasinya pada tahun 2023, adopsi teknologi ini melonjak tajam.

Untuk mendukung klaim ini, sumber menunjukkan bahwa bursa cryptocurrency Coinbase mengumumkan kolaborasinya dengan Perplexity pada bulan Juli. Kemitraan ini bertujuan untuk memasukkan data pasar Coinbase ke dalam mesin jawaban bertenaga AI. Dengan penambahan ini, pengguna dapat secara efektif melacak informasi terkait kripto melalui model bahasa besar Perplexity. Contoh penting lainnya adalah keputusan Binance untuk meluncurkan berbagai fitur yang didorong AI, dimulai dengan AI Token Report-nya pada bulan September.

Saat tren terus meningkat di industri kripto, Crypto.com memutuskan untuk mengeksplorasi teknologi AI dengan memperkenalkan Model Context Protocol-nya. Standar open-source ini memungkinkan model bahasa yang signifikan, seperti ChatGPT dari OpenAI dan Claude dari Anthropic, untuk memberikan akses instan ke informasi pasar cryptocurrency untuk tujuan mengevaluasi analisis yang didorong AI. Meskipun demikian, laporan menuduh bahwa layanan ini hanya tersedia untuk pengguna melalui alat AI terintegrasi daripada langsung di aplikasi trading Crypto.com.

Pada Agustus 2025, Kraken menerapkan pendekatan yang lebih praktis terhadap trading yang didorong AI melalui akuisisi Capitalise.ai. Bursa cryptocurrency tersebut memperjelas niatnya untuk memasukkan teknologi otomasi trading bahasa alami tanpa kode ini ke dalam platform trading canggihnya, Kraken Pro.

Terutama, langkah Kraken untuk mengakuisisi Capitalise.ai menunjukkan tren yang berkembang di ekosistem kripto, di mana perusahaan memilih untuk membeli perusahaan AI secara langsung daripada hanya memasukkan layanan mereka. Misalnya, Chainalysis membeli startup deteksi penipuan bertenaga kecerdasan buatan (AI), Alterya, dan xPortal membeli pengembang antarmuka AI Alphalink, di antara yang lainnya.

