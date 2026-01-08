YEEDI M16 Infinity Memenangkan Penghargaan Emas Inovasi dalam Teknologi Pembersihan Terjangkau di CES 2026

LAS VEGAS, 7 Januari 2026 /PRNewswire/ — YEEDI, pemimpin dalam solusi pembersihan cerdas, dengan bangga mengumumkan bahwa robot vacuumnya yang inovatif, YEEDI M16 Infinity, telah memenangkan Penghargaan Emas Innovation in Affordable Cleaning Technology di CES 2026. Pengakuan bergengsi ini menyoroti komitmen berkelanjutan YEEDI dalam merevolusi pembersihan rumah dengan teknologi mutakhir, sambil membuatnya dapat diakses oleh lebih banyak konsumen.

Masa Depan Pembersihan Rumah: Keunggulan yang Terjangkau

M16 Infinity dari YEEDI menghadirkan masa depan pembersihan rumah kepada konsumen tanpa label harga premium. Dengan memadukan keterjangkauan dengan fitur-fitur terbaik, vacuum pemenang penghargaan ini membuktikan bahwa inovasi tidak harus memiliki biaya tinggi. Dirancang dengan fungsionalitas praktis dan teknologi mutakhir, M16 Infinity siap memberikan dampak yang bertahan lama di pasar robot vacuum.

"Kami bangga menerima Penghargaan Emas Innovation in Affordable Cleaning Technology di CES 2026," kata YEEDI. "Dengan YEEDI M16 Infinity, kami menepati janji kami untuk menyediakan solusi pembersihan yang cerdas, efektif, dan terjangkau untuk semua orang. Tujuan kami adalah membuat masa depan pembersihan rumah dapat diakses oleh semua rumah tangga, tanpa mengorbankan kinerja atau kualitas."

Roller Pel yang Diperpanjang untuk Pembersihan Lebih Dalam

OZMO Roller 3.0 pada YEEDI M16 Infinity 50% lebih panjang dari versi sebelumnya, memungkinkan cakupan yang lebih luas dan pembersihan yang lebih dalam dan menyeluruh. Berkat sistem pembersihan otomatisnya, pel tetap bersih sepanjang proses, menghilangkan kebutuhan untuk mencuci manual. Ini membuat pembersihan lantai Anda lebih efisien dan memastikan lantai selalu berkilau.

Daya Hisap Lebih Kuat, Lebih Sedikit Kusut

Dengan teknologi BLAST + ZeroTangle 4.0, M16 Infinity menghasilkan daya hisap yang kuat yang dengan mudah mengangkat kotoran dan debu. Pada saat yang sama, ini mengurangi kusut dengan mencegah rambut dan bahan lain melilit sikat. Kombinasi daya hisap yang ditingkatkan dan kinerja anti-kusut ini memastikan pengalaman pembersihan yang lebih efisien dan tanpa kerumitan setiap saat.

Pembersihan Senyap dan Tanpa Gangguan untuk Rumah Anda

YEEDI M16 Infinity dirancang untuk memberikan pengalaman pembersihan yang tenang dengan sistem All-Dimensional Noise Reduction, menjaga tingkat kebisingan tetap rendah sehingga Anda dapat menjalani hari tanpa gangguan. Plus, dengan PowerBoost Charging, Anda tidak perlu khawatir kehabisan baterai di tengah sesi. Fitur ini memastikan vacuum terus membersihkan tanpa gangguan, menawarkan pengalaman pembersihan yang lebih senyap dan non-stop untuk rumah Anda.

Inovasi Terjangkau untuk Setiap Rumah

YEEDI M16 Infinity menggabungkan teknologi mutakhir dengan harga terjangkau yang tidak mengorbankan kinerja. Dikemas dengan fitur-fitur canggih yang dirancang untuk membuat rutinitas pembersihan Anda lebih mudah dan lebih efisien, ini membuktikan bahwa pembersihan berkualitas tinggi tidak harus datang dengan label harga tinggi.

YEEDI M16 Infinity akan tersedia untuk konsumen mulai Maret 2026. Nantikan pembaruan lebih lanjut dan bersiaplah untuk merasakan pembersihan rumah tingkat berikutnya, sambil menjaga anggaran Anda tetap utuh. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi toko resmi YEEDI, di mana keterjangkauan dan keunggulan bersatu.

Tentang YEEDI

YEEDI adalah merek robot layanan mutakhir yang mengusung konsep "Live Smart. Enjoy Life." Dengan peningkatan konstan, solusi teknologi pionir diintegrasikan ke dalam robotika untuk pengalaman konsumen yang ditingkatkan. Dengan demikian, konsumen dapat menikmati gaya hidup modern dengan standar kualitas yang tinggi.

