XRP Berjuang di Resistensi Kritis Meskipun Memantul Dari Support

XRP saat ini sedang berkonsolidasi setelah rebound dan berjuang di sekitar zona resistance kritis. Meskipun XRP mampu naik dari level support, tren keseluruhan tetap lemah. Hari-hari mendatang akan bergantung pada level support kunci dan seberapa baik kinerja XRP terhadap BTC.

Pada saat penulisan, XRP diperdagangkan di $2,19, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $9,35 miliar dan kapitalisasi pasar sebesar $135,89 miliar. Token ini telah turun 1,35% selama 24 jam terakhir, menunjukkan bahwa penjual tetap aktif di dekat level kunci.

XRP Menguji Resistance Menurun Utama

Analis cryptocurrency populer, GainMuse, telah menunjukkan level resistance menurun besar yang sedang didekati XRP. Meskipun cryptocurrency ini mengalami rebound yang bagus dari garis support jangka panjang, prospeknya masih bearish.

Grafik masih mempertahankan prospek dovish yang lebih luas dengan tanda-tanda breakdown berulang pada segitiga serta tanda-tanda penolakan yang jelas. Ini dapat mengindikasikan bahwa pembalikan baru-baru ini mungkin tidak mengarah pada breakout ke atas.

Harga XRP Mengikuti Dominasi Bitcoin

Analis lain, CRYPTOWZRD, menyoroti bahwa XRP mengakhiri hari dengan bias sedikit bearish tetapi menyarankan bahwa pasangan perdagangan XRP/BTC akan menjadi penting dalam perdagangan hari berikutnya.

Dia menyatakan bahwa tetap berada di atas $2,2770 masih berada di wilayah positif, tetapi menyarankan bahwa menembus level ini dapat menyebabkan tekanan jual lebih lanjut. Candle harian hari ini baik XRP maupun pasangan perdagangan XRP/BTC berakhir dengan sedikit penurunan setelah kenaikan di hari sebelumnya.

Dengan menganalisis lebih lanjut grafik, tampaknya XRP/BTC sedang membentuk pola double top, yang diketahui menghasilkan downtrend jangka pendek. Dominasi Bitcoin diperkirakan menjadi katalis untuk pergerakan pasar berikutnya.

Ketika XRP/BTC mulai bergerak naik menuju ceiling polanya, ini mungkin kondusif bagi XRP untuk menguat. Untuk jangka pendek, XRP bertahan di atas level resistance $2,2700, yang mungkin stabil selama beberapa hari kecuali Bitcoin bergerak naik.

XRP Menghadapi Resistance Intraday Kunci

Telah terjadi volatilitas yang cukup tinggi dalam pergerakan harga jangka pendek, tetapi pergerakan tajam masih diperkirakan. Jika tetap berada di atas $2,2770 secara intraday, akan ada kemungkinan untuk bergerak menuju $2,4080 atau lebih tinggi. Breakdown di bawah $2,2770 dapat menyebabkan penurunan lebih lanjut. Breakout berikutnya mungkin muncul ketika ada formasi grafik yang lebih jelas.

