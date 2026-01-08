Triton International Mengumumkan Penetapan Harga Penawaran Umum Saham Preferen Seri G

HAMILTON, Bermuda–(BUSINESS WIRE)–7 Januari 2026– Triton International Limited ("Perusahaan" atau "Triton") hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran yang dijamin sebanyak 7.000.000 Saham Preferen Perpetual Kumulatif yang Dapat Ditebus Seri G 7,500% Perusahaan dengan preferensi likuidasi sebesar $25,00 per saham ("Saham Preferen Seri G") untuk hasil bruto sebesar $175.000.000.

Perusahaan bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk tujuan korporat umum, termasuk pembelian kontainer, pembayaran dividen, dan pelunasan atau pembelian kembali utang yang beredar. Penawaran diperkirakan akan ditutup pada 12 Januari 2026, tergantung pada kondisi penutupan standar. Perusahaan bermaksud untuk mencatatkan Saham Preferen Seri G di Bursa Efek New York dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerbitan asli dengan simbol "TRTN PRG."

Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC dan UBS Investment Bank bertindak sebagai manajer pelaksana buku bersama untuk penawaran tersebut. Brookfield Capital Solutions, Huntington Securities, Inc. dan Regions Securities LLC bertindak sebagai manajer bersama. Penawaran dilakukan sesuai dengan pernyataan pendaftaran rak yang efektif yang sebelumnya diajukan kepada Securities and Exchange Commission ("SEC"). Penawaran hanya dilakukan melalui suplemen prospektus dan prospektus terkait, salinannya dapat diperoleh di situs web SEC di www.sec.gov atau dengan menghubungi Wells Fargo Securities, LLC, Attn: WFS Customer Service, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, atau melalui telepon di (800) 645-3751, atau melalui email di [email protected]; BofA Securities, Inc., Attn: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina, 28255-0001, atau melalui telepon di (800) 294-1322, atau melalui email di [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, atau melalui telepon di (866) 718-1649, atau melalui email di [email protected]; RBC Capital Markets, LLC, Attn: Syndicate Operations, Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281, atau melalui telepon di (866) 375-6829, atau melalui email di [email protected]; atau UBS Investment Bank, Attn: Prospectus Department, 11 Madison Avenue, New York, New York 10010, atau melalui telepon di (833) 481-0269.

Siaran pers ini tidak merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli, juga tidak akan ada penjualan efek ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permintaan atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang efek dari negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Informasi Peringatan Penting Mengenai Pernyataan Berwawasan ke Depan

Pernyataan tertentu dalam rilis ini, selain informasi historis murni, termasuk pernyataan tentang penawaran dan penggunaan hasil yang dimaksudkan darinya, adalah "pernyataan berwawasan ke depan" dalam pengertian Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Bagian 27A dari Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah, dan Bagian 21E dari Securities Exchange Act of 1934, sebagaimana telah diubah. Pernyataan yang mencakup kata-kata "mengharapkan," "bermaksud," "merencanakan," "mencari," "percaya," "proyek," "memprediksi," "mengantisipasi," "potensi," "akan," "mungkin," "akan" dan pernyataan serupa yang bersifat masa depan atau berwawasan ke depan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Semua pernyataan berwawasan ke depan membahas hal-hal yang melibatkan risiko dan ketidakpastian, banyak di antaranya berada di luar kendali Triton. Oleh karena itu, ada atau akan ada faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang ditunjukkan dalam pernyataan tersebut dan, oleh karena itu, Anda tidak boleh terlalu mengandalkan pernyataan tersebut.

Faktor-faktor ini termasuk, tanpa batasan, kondisi ekonomi, bisnis, kompetitif, pasar dan peraturan dan hal-hal berikut: penurunan permintaan untuk kontainer yang disewakan; penurunan tarif sewa pasar untuk kontainer; kesulitan dalam menyewakan kembali kontainer setelah sewa jangka tetap awal mereka; keputusan pelanggan kami untuk membeli daripada menyewa kontainer; peningkatan biaya perbaikan dan penyimpanan kontainer kami yang tidak disewa; ketergantungan kami pada sejumlah pelanggan dan pemasok yang terbatas; gagal bayar pelanggan; penurunan harga jual kontainer bekas; persaingan yang luas dalam industri penyewaan kontainer; risiko yang berasal dari sifat internasional bisnis kami, termasuk kondisi ekonomi global dan regional dan risiko geopolitik, termasuk konflik internasional; penurunan permintaan untuk perdagangan internasional; risiko yang dihasilkan dari kebijakan politik dan ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara lain, khususnya Tiongkok, termasuk namun tidak terbatas pada dampak perang dagang, bea, dan tarif; gangguan terhadap operasi kami dari kegagalan, atau serangan terhadap, sistem teknologi informasi kami; gangguan terhadap operasi kami sebagai akibat dari bencana alam atau krisis kesehatan masyarakat; kepatuhan terhadap hukum dan peraturan secara global; risiko terkait akuisisi Triton oleh Brookfield Infrastructure, termasuk kepentingan yang berpotensi berbeda dari pemegang saham biasa tunggal kami dan pemegang utang yang beredar dan saham preferen kami, ketergantungan kami pada pengecualian tata kelola perusahaan tertentu, dan bahwa sebagai penerbit swasta asing kami tidak tunduk pada persyaratan pengungkapan yang sama dengan penerbit domestik AS; ketersediaan dan biaya modal; pembatasan yang diberlakukan oleh ketentuan perjanjian utang kami; kemampuan kami untuk berhasil menyelesaikan, mengintegrasikan dan mendapatkan manfaat dari akuisisi dan disposisi; perubahan undang-undang pajak di Bermuda, Amerika Serikat dan negara-negara lain dan risiko dan ketidakpastian lainnya, termasuk yang tercantum di bawah judul "Faktor Risiko" dalam Laporan Tahunan terbaru kami pada Formulir 20-F yang diajukan kepada SEC pada 28 Februari 2025, Laporan Kuartalan terbaru kami pada Formulir 6-K yang diajukan kepada SEC pada 2 Mei 2025, 1 Agustus 2025 dan 6 November 2025, dan suplemen prospektus pendahuluan kami yang diajukan kepada SEC pada 7 Januari 2026 dan prospektus dasar yang menyertainya terkait dengan penawaran umum.

Daftar faktor penting di atas tidak boleh dianggap lengkap dan harus dibaca bersama dengan pernyataan peringatan lainnya yang disertakan di sini dan di tempat lain. Setiap pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat di sini memenuhi syarat sepenuhnya oleh pernyataan peringatan ini, dan tidak ada jaminan bahwa hasil atau perkembangan aktual yang kami antisipasi akan direalisasikan atau, bahkan jika secara substansial direalisasikan, bahwa mereka akan memiliki konsekuensi yang diharapkan untuk, atau efek pada, Triton atau bisnis atau operasinya. Kecuali sejauh yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku, kami tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan secara publik, baik sebagai hasil dari informasi baru, perkembangan masa depan atau sebaliknya.

Tentang Triton International Limited

Triton International Limited adalah perusahaan penyewa kontainer kargo intermodal terbesar di dunia. Dengan armada kontainer lebih dari 7 juta unit setara dua puluh kaki ("TEU") dari kontainer yang dimiliki dan dikelola, operasi global Triton mencakup akuisisi, penyewaan, penyewaan kembali dan penjualan selanjutnya dari berbagai jenis kontainer intermodal dan sasis.

Kontak

Jeremy Glick



VP, Treasurer



Tel: +1 (914) 697-2900



Email: [email protected]