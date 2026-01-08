Aktivitas pasar melonjak menyusul serangan AS terhadap Venezuela.

PANews melaporkan pada 8 Januari bahwa pasar prediksi bertaruh pada target berikutnya Trump. Menyusul seorang trader misterius yang meraup keuntungan lebih dari $400.000 dengan secara akurat memprediksi kehilangan kepemimpinan Maduro di Venezuela, platform prediksi Polymarket telah menambahkan kontrak yang memungkinkan pengguna bertaruh apakah AS akan segera melancarkan serangan terhadap Kolombia atau Kuba. Ini hanyalah salah satu dari banyak kontrak terkait perang di platform tersebut, yang beroperasi dalam area abu-abu hukum dan etika, mendapatkan perhatian yang semakin meningkat karena investor menilai kembali geopolitik dengan latar belakang kebijakan luar negeri pemerintahan Trump yang lebih tegas. Para trader saat ini percaya ada probabilitas 36% bahwa Pemimpin Tertinggi Iran Khamenei akan digulingkan pada 30 Juni, naik dari kurang dari 20% sebelum tindakan AS terhadap Venezuela. Mengenai Trump mengambil alih Greenland pada akhir tahun, probabilitasnya tetap rendah namun terus meningkat.