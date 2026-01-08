Morgan Stanley Ajukan Ethereum ETF Menandakan Momentum Institusional yang Kuat

Morgan Stanley telah melanjutkan untuk mengajukan pengajuan formal untuk menerbitkan dana yang diperdagangkan di bursa Ethereum. Bank tersebut mengajukan aplikasi kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Bank ini bertujuan untuk memberikan eksposur langsung ke Ethereum sebagai produk investasi yang diatur. Pengajuan ini memperluas aktivitas peluncuran dana mata uang kripto terbaru perusahaan.

Pendaftaran diajukan oleh Morgan Stanley Investment Management. Unit ini akan menangani pengembangan rangkaian trust terkait kripto yang terus berkembang dari perusahaan. Aplikasi ini mengikuti aplikasi ETF Bitcoin dan Solana sebelumnya. Langkah ini membuktikan bahwa bank terus memiliki minat dalam sektor aset digital.

Morgan Stanley Ethereum Fund akan melacak harga Ethereum. Dana ini dimaksudkan untuk menghasilkan sesuai dengan kinerja ETH di pasar. Desain ini menyediakan akses tradisional bagi klien yang ingin memiliki akses teregulasi ke Ethereum.

Morgan Stanley Memperluas Lini Trust Kripto

Bank ini juga akan meluncurkan Bitcoin Trust. Bank ini akan langsung memegang BTC dan mencerminkan aktivitas aset tersebut. Solana Trust diorganisir secara berbeda. Trust ini menggunakan staking untuk menciptakan hadiah, meningkatkan nilai dana.

Menurut pengajuan, ETF Ethereum akan menampilkan pembuatan dan penebusan dalam bentuk barang. Peserta yang berwenang akan memiliki akses ke fungsi-fungsi ini. Mereka akan membuat dan menebus saham dalam blok, seringkali dalam jumlah besar. Pengajuan tidak mencakup kustodian, ticker, atau bursa.

Morgan Stanley mencari penyedia likuiditas pihak ketiga. Perantara ini juga akan memproses pembuatan dan penebusan tunai. Rekonstitusi dirancang untuk memastikan bahwa ETF terus mencerminkan lingkungan pasar saat ini dan merespons persyaratan regulasi.

Terdapat peningkatan permintaan untuk produk investasi yang menawarkan eksposur ke Ethereum. Data SoSoValue menunjukkan arus masuk besar-besaran ke dalam dana yang berfokus pada ETH selama beberapa bulan terakhir. Arus masuk bersih harian berada di $114,7 juta dalam sesi perdagangan terbaru. Total aset yang dikelola meningkat menjadi $20,06 miliar.

Prospek Harga Ethereum

Aktivitas pasar Ethereum masih tinggi bahkan setelah volatilitasnya. Pada saat penulisan, token diperdagangkan pada $3.247. Token ini memiliki volume perdagangan lebih dari $23,44 miliar dalam 24 jam dan turun 17,09% selama periode yang sama.

Analis pasar telah mengidentifikasi level teknis kunci. Menurut analis Michaël van de Poppe, Ethereum sekarang telah melampaui zona resistensi $3.100. Dia menyebutkan bahwa pemulihan moving average 21 hari adalah indikasi yang signifikan. Dia menyatakan bahwa kepemilikan di level ini dapat berkontribusi pada momentum tambahan.

Van de Poppe juga menyarankan target potensial $3.800. Dia menyatakan bahwa level tersebut dapat berfungsi sebagai titik minat signifikan berikutnya jika struktur yang ada dapat bertahan. Analisisnya menunjukkan pertimbangan yang lebih luas terhadap tren ETH.

Pengajuan oleh Morgan Stanley adalah langkah lain menuju pertumbuhan institusional aset digital. Relokasi ini memperkenalkan akses yang terkontrol ke salah satu mata uang kripto yang paling umum. Ini juga mendukung peran yang meningkat dari layanan keuangan konvensional di pasar kripto.

