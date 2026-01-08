Usulan Perubahan GENIUS Act Memicu Kemarahan Para Eksekutif Kripto

Perubahan yang diminta oleh lobi bank terhadap GENIUS Act yang mengatur stablecoin dapat merusak persaingan dan melemahkan posisi global dolar AS, klaim para eksekutif kripto dan kelompok industri.

Kelompok advokasi kripto Blockchain Association mengatakan pada hari Selasa bahwa upaya kepada pembuat undang-undang oleh sekelompok bankir komunitas untuk melarang penerbit menawarkan imbal hasil kepada pemegang token melalui pihak ketiga adalah "upaya terakhir oleh Bank Besar untuk memblokir persaingan setelah Kongres mencapai kesepakatan bipartisan yang hati-hati."

GENIUS Act melarang penerbit stablecoin menawarkan bunga atau imbal hasil, tetapi bursa kripto besar masih memberikan imbalan kepada pemegang stablecoin, dan bank komunitas berargumen bahwa menutup celah yang diklaim tersebut sangat penting untuk melindungi kemampuan pinjaman mereka.

"Tidak ada bukti" adopsi stablecoin akan merugikan bank

Blockchain Association mengatakan tidak ada "bukti adopsi stablecoin meruntuhkan lembaga keuangan tradisional."

Asosiasi tersebut mengatakan bahwa sementara rekening bank dengan imbal hasil rendah terutama menguntungkan "petahana besar," imbalan stablecoin menawarkan manfaat yang lebih besar bagi orang biasa.

"Tidak ada bukti baru. Tidak ada risiko baru. Hanya tekanan petahana untuk menutup persaingan," kata Blockchain Association.

Pengacara pro-kripto John Deaton mengatakan pada hari Rabu bahwa perubahan signifikan terhadap undang-undang tersebut akan menjadi "jebakan keamanan nasional," mengklaim hal itu akan mendorong penggunaan yuan digital China yang berbunga.

"Taruhannya lebih tinggi dari sebelumnya karena China secara resmi mulai membayar bunga pada Yuan Digital (e-CNY) – menjadikannya pesaing 'berbunga' untuk USD," kata Deaton.

Alexander Grieve, wakil presiden urusan pemerintahan di Paradigm, memperingatkan bahwa membatalkan ketentuan imbalan GENIUS Act akan "menyia-nyiakan" kemajuan.

"Sekarang, setelah teriakan bank yang salah dan mengkhawatirkan, mereka ingin membatalkan bagian kunci: imbalan," kata Grieve.

Sementara itu, CEO Galaxy Digital Mike Novogratz menggaungkan frustrasi serupa dan AS "akan menjadi bodoh" untuk membalikkan undang-undang tersebut.

"Apa yang saya katakan kepada bank yang merengek seperti anak kelas 4 yang gila. Tangguh dan bersaing. Inilah yang disebut inovasi."

