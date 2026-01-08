Bagaimana Jason Zeng Membangun Kekuatan E-Commerce dari Ekonomi Kreator

Bagikan

Jason Zeng, seorang pengusaha serial dan pelopor dalam perdagangan sosial, telah membangun karier yang menjembatani teknologi yang sedang berkembang dan model bisnis inovatif. Dari membentuk lintasan perusahaan teknologi global hingga mendirikan ShoppeDance, karier Jason telah berpusat pada pemberdayaan kreator dan merevolusi cara orang berbelanja online. Usaha terbarunya, CreatorBonus, membuat gebrakan dengan mendefinisikan ulang e-commerce dan ekonomi kreator, menghasilkan $1 juta dalam nilai merchandise kotor bulanan di TikTok Shop. Dalam wawancara ini, Jason membagikan visinya untuk CreatorBonus dan mengeksplorasi bagaimana platform seperti miliknya merevolusi pengalaman belanja online.

Apa yang menginspirasi peluncuran CreatorBonus, membangun kesuksesan Anda dengan ShoppeDance?

E-commerce berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih personal—perpaduan antara belanja dan interaksi sosial. Orang-orang tidak terlalu merespons dengan baik model periklanan tradisional, karena begitu banyak yang terasa mengganggu dan tidak personal. Mereka lebih tertarik pada kreator yang mereka percaya—orang-orang yang konten pilihan mereka terasa seperti panduan belanja yang dipersonalisasi. Ini hampir seperti mendapatkan rekomendasi dari teman-teman Anda.

CreatorBonus sebagian besar terinspirasi oleh hal itu. Kami ingin menciptakan sesuatu yang membantu kreator mengubah passion kreator menjadi karier yang berkelanjutan sambil memberikan merek cara-cara inovatif untuk melibatkan konsumen. TikTok, sebagai platform terkemuka untuk konten sosial, adalah ekosistem yang sempurna untuk inovasi semacam ini. Hari ini, kami bekerja dengan lebih dari 18.000 kreator. Alat kami mengotomatiskan kampanye afiliasi, menggunakan analitik untuk mencocokkan kreator dengan merek, dan memungkinkan konten yang dapat dibeli yang jauh lebih efektif daripada saluran tradisional seperti email blast atau notifikasi aplikasi. Dan pengalaman ini tidak mengganggu. Orang-orang secara aktif mencarinya. Ini win-win: kreator mengembangkan pengaruh mereka dan menerima sampel produk gratis, merchant dapat menemukan kreator dan audiens yang tepat yang sudah terlibat, dan konsumen menikmati pengalaman belanja yang lebih kaya dan lebih interaktif.

Ekonomi kreator sedang berkembang pesat, dengan lebih dari 40 juta kreator yang signifikan secara ekonomi di seluruh dunia. Bagaimana platform seperti CreatorBonus membantu mereka membentuk ulang e-commerce?

Kami menyaksikan salah satu pergeseran terbesar dalam cara orang menemukan dan membeli produk—bisa dibilang yang terbesar sejak Amazon muncul. Amazon menyempurnakan halaman produk statis, tetapi itu adalah model yang dibangun untuk efisiensi daripada keterlibatan. Mereka mengandalkan iklan yang disempurnakan dari waktu ke waktu, berfokus pada riwayat pembelian dan volume semata. Konten buatan pengguna membalikkan model itu, secara langsung menghubungkan konsumen dengan kreator yang sudah selaras dengan gaya hidup dan minat mereka.

Jadi, CreatorBonus memanfaatkan ini dengan mengubah belanja menjadi pengalaman yang didorong oleh cerita. Melalui video bentuk pendek, livestream, dan format yang dapat dibeli lainnya, kreator menghidupkan produk dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh halaman statis. Dan ketika konsumen melihat kreator yang mereka percaya menggunakan produk, itu menciptakan koneksi dengan cara yang langsung dan personal yang tidak dapat direplikasi oleh periklanan tradisional. Ini adalah evolusi alami e-commerce, di mana pembangunan komunitas dan penceritaan menjadi bagian yang lebih besar dari pengalaman belanja.

Apa yang membedakan CreatorBonus dalam pasar yang sangat kompetitif?

Kami telah menggandakan otomatisasi dan AI untuk menyederhanakan proses bagi kreator dan merek. Menjalankan kampanye afiliasi yang sukses bisa kompleks dan sangat memakan waktu, jadi kami telah mengembangkan alat untuk menyederhanakan prosesnya. Merchant mencantumkan produk mereka di Pasar Afiliasi TikTok, menentukan kriteria mereka, dan membiarkan platform kami menangani penjodohannya. Algoritma kami memasangkan kreator dengan merek yang selaras sempurna dengan demografi dan minat audiens mereka. Ini ditargetkan dan memberikan ROI jauh lebih andal dan cepat.

Kami juga mengambil pendekatan langsung untuk meningkatkan visibilitas. Melalui newsletter yang dikurasi, komunitas Discord kami yang bersemangat, dan jangkauan omnichannel, kami berusaha keras untuk memastikan produk-produk yang paling menjanjikan sampai ke tangan kreator yang tepat.

Kedengarannya CreatorBonus memberdayakan kreator secara besar-besaran. Bisakah Anda membagikan beberapa kisah sukses?

Tentu saja. Emily Pickett (@thick_fil.a) dan Stacey Maria (@staceymaria_ugc) adalah dua kreator yang telah melihat kesuksesan luar biasa di platform kami. Keduanya telah menghasilkan lebih dari $20.000 di CreatorBonus hanya dengan memproduksi konten yang dapat dibeli yang autentik untuk audiens yang sudah mengikuti mereka. Yang mencolok adalah bahwa mereka bukan selebriti—mereka adalah kreator sehari-hari yang dapat diterima dengan pengikut yang terlibat yang mempercayai rekomendasi mereka. Dalam ekonomi kreator yang baru, kesuksesan tidak terikat pada jumlah pengikut, yang sangat menggembirakan bagi siapa pun yang mempertimbangkan karier sebagai kreator.

Anda juga meluncurkan ReCre.AI. Bagaimana itu sesuai dengan visi Anda untuk ekonomi kreator?

Kami membuat ReCre.AI untuk menurunkan hambatan masuk bagi calon kreator. Tidak semua orang nyaman di depan kamera atau memiliki sumber daya untuk memproduksi konten yang bagus, dan itu tidak seharusnya menahan mereka. Yang perlu Anda lakukan hanyalah merekam video pendek yang mengatakan "1, 2, 3, 4," dan AI kami menangani sisanya. Menggunakan teknologi lip-syncing canggih dan kloning suara, RecRe.AI menghasilkan video yang sepenuhnya baru di mana Anda menyampaikan skrip yang sempurna—dengan sempurna dan alami. Ini menghemat kreator dari menghabiskan berjam-jam menyempurnakan setiap pengambilan.

Tujuan kami adalah mendemokratisasi pembuatan konten. Jika Anda memiliki ponsel, Anda seharusnya memiliki semua yang Anda butuhkan untuk membagikan ide Anda dengan dunia. Kami percaya ReCre.AI akan memberdayakan semua orang dari hobiis hingga kreator penuh waktu untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang tidak mungkin sebelumnya. Ini adalah langkah besar menuju ekonomi kreator yang lebih inklusif dan beragam.

Ekonomi kreator masih berkembang. Ke mana menurut Anda arahnya?

Saya merasa masa depan e-commerce dan ekonomi kreator menjadi tidak terpisahkan. Kreator akan semakin berada di pusat bagaimana produk ditemukan, dibeli, dan bahkan dirancang. Kami bergerak menuju dunia di mana kreator bukan hanya duta merek tetapi sepenuhnya toko terintegrasi dengan hak mereka sendiri.

Kami mengantisipasi platform seperti CreatorBonus dan alat seperti ReCre.AI akan mendorong perubahan itu. Ketika AI terus meningkat, kami akan melihat konten yang lebih personal dan penjodohan yang lebih pintar antara kreator dan merek. Garis antara hiburan, media sosial, dan perdagangan kemungkinan akan semakin kabur. Bagi konsumen, ini berarti belanja akan terasa kurang seperti transaksi dan lebih seperti pengalaman menarik yang dibangun di sekitar komunitas. Ini adalah transformasi yang menarik yang akan membentuk ulang bagaimana kita berpikir tentang perdagangan.

