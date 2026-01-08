Pound Sterling datar di atas 1,3450 saat trader memantau data pekerjaan AS

Pasangan GBP/USD diperdagangkan secara datar di sekitar 1,3465 selama jam perdagangan awal Eropa pada hari Kamis. Pasar menjadi berhati-hati saat para trader menunggu data ekonomi AS yang penting minggu ini. Laporan Klaim Pengangguran Awal AS mingguan akan dirilis di akhir hari menjelang pembacaan Nonfarm Payrolls (NFP) yang sangat dinanti-nantikan.

Data pekerjaan AS untuk bulan Desember akan menjadi sorotan pada hari Jumat, karena mungkin memberikan petunjuk tentang jalur suku bunga. NFP AS diperkirakan akan naik sebesar 60.000 pada bulan Desember. Sementara itu, Tingkat Pengangguran diperkirakan turun menjadi 4,5% pada bulan Desember dari 4,6% pada bulan November. Jika laporan menunjukkan hasil yang lebih kuat dari perkiraan, hal ini dapat membebani ekspektasi pelonggaran lebih lanjut dari Federal Reserve AS (Fed), yang mungkin mengangkat Greenback terhadap Pound Sterling (GBP).

Namun demikian, sikap dovish dari pejabat Fed dapat melemahkan USD dan bertindak sebagai angin pendukung untuk pasangan mata uang utama ini. Gubernur Fed Stephen Miran, yang masa jabatannya di bank sentral AS berakhir akhir bulan ini, mengatakan pada hari Selasa bahwa pemotongan suku bunga AS yang agresif diperlukan tahun ini untuk menjaga ekonomi tetap bergerak maju. Selain itu, Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari menyatakan bahwa dia melihat risiko bahwa tingkat pengangguran dapat "melonjak" lebih tinggi.

Bank of England (BoE) diperkirakan akan mengikuti jalur pelonggaran moneter secara bertahap pada tahun 2026 karena inflasi jauh di atas target bank sentral sebesar 2%. Hal ini, pada gilirannya, dapat memberikan dukungan untuk Cable. Pasar keuangan mengharapkan bank sentral Inggris untuk melakukan setidaknya satu penurunan suku bunga di paruh pertama tahun ini dan memasang harga hampir 50% kemungkinan pemotongan kedua sebelum akhir tahun, menurut Reuters.