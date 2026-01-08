Pound Sterling datar di atas 1,3450 saat trader memantau data pekerjaan AS

Pasangan GBP/USD diperdagangkan secara datar di sekitar 1,3465 selama jam perdagangan awal Eropa pada hari Kamis. Pasar menjadi berhati-hati saat para trader menunggu data ekonomi AS yang penting minggu ini. Laporan Klaim Pengangguran Awal AS mingguan akan dirilis di akhir hari menjelang pembacaan Nonfarm Payrolls (NFP) yang sangat dinanti-nantikan.
Data pekerjaan AS untuk bulan Desember akan menjadi sorotan pada hari Jumat, karena mungkin memberikan petunjuk tentang jalur suku bunga. NFP AS diperkirakan akan naik sebesar 60.000 pada bulan Desember. Sementara itu, Tingkat Pengangguran diperkirakan turun menjadi 4,5% pada bulan Desember dari 4,6% pada bulan November. Jika laporan menunjukkan hasil yang lebih kuat dari perkiraan, hal ini dapat membebani ekspektasi pelonggaran lebih lanjut dari Federal Reserve AS (Fed), yang mungkin mengangkat Greenback terhadap Pound Sterling (GBP).
Namun demikian, sikap dovish dari pejabat Fed dapat melemahkan USD dan bertindak sebagai angin pendukung untuk pasangan mata uang utama ini. Gubernur Fed Stephen Miran, yang masa jabatannya di bank sentral AS berakhir akhir bulan ini, mengatakan pada hari Selasa bahwa pemotongan suku bunga AS yang agresif diperlukan tahun ini untuk menjaga ekonomi tetap bergerak maju. Selain itu, Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari menyatakan bahwa dia melihat risiko bahwa tingkat pengangguran dapat "melonjak" lebih tinggi.
Bank of England (BoE) diperkirakan akan mengikuti jalur pelonggaran moneter secara bertahap pada tahun 2026 karena inflasi jauh di atas target bank sentral sebesar 2%. Hal ini, pada gilirannya, dapat memberikan dukungan untuk Cable. Pasar keuangan mengharapkan bank sentral Inggris untuk melakukan setidaknya satu penurunan suku bunga di paruh pertama tahun ini dan memasang harga hampir 50% kemungkinan pemotongan kedua sebelum akhir tahun, menurut Reuters.
FAQ Pound Sterling
Pound Sterling (GBP) adalah mata uang tertua di dunia (886 M) dan mata uang resmi Inggris Raya. Ini adalah unit yang paling banyak diperdagangkan keempat untuk valuta asing (FX) di dunia, menyumbang 12% dari semua transaksi, dengan rata-rata $630 miliar per hari, menurut data 2022.
Pasangan perdagangan utamanya adalah GBP/USD, yang juga dikenal sebagai 'Cable', yang menyumbang 11% dari FX, GBP/JPY, atau 'Dragon' seperti yang dikenal oleh trader (3%), dan EUR/GBP (2%). Pound Sterling diterbitkan oleh Bank of England (BoE).
Faktor terpenting yang mempengaruhi nilai Pound Sterling adalah kebijakan moneter yang diputuskan oleh Bank of England. BoE mendasarkan keputusannya pada apakah telah mencapai tujuan utamanya yaitu "stabilitas harga" – tingkat inflasi yang stabil sekitar 2%. Alat utamanya untuk mencapai ini adalah penyesuaian suku bunga.
Ketika inflasi terlalu tinggi, BoE akan mencoba mengendalikannya dengan menaikkan suku bunga, membuat lebih mahal bagi orang dan bisnis untuk mengakses kredit. Ini umumnya positif untuk GBP, karena suku bunga yang lebih tinggi membuat Inggris menjadi tempat yang lebih menarik bagi investor global untuk menempatkan uang mereka.
Ketika inflasi turun terlalu rendah, ini adalah tanda pertumbuhan ekonomi melambat. Dalam skenario ini, BoE akan mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga untuk membuat kredit lebih murah sehingga bisnis akan meminjam lebih banyak untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang menghasilkan pertumbuhan.
Rilis data mengukur kesehatan ekonomi dan dapat berdampak pada nilai Pound Sterling. Indikator seperti GDP, PMI Manufaktur dan Jasa, dan lapangan kerja semuanya dapat mempengaruhi arah GBP.
Ekonomi yang kuat baik untuk Sterling. Tidak hanya menarik lebih banyak investasi asing tetapi juga dapat mendorong BoE untuk menaikkan suku bunga, yang akan langsung memperkuat GBP. Sebaliknya, jika data ekonomi lemah, Pound Sterling kemungkinan akan turun.
Rilis data penting lainnya untuk Pound Sterling adalah Neraca Perdagangan. Indikator ini mengukur perbedaan antara apa yang diperoleh negara dari ekspornya dan apa yang dibelanjakan untuk impor selama periode tertentu.
Jika suatu negara menghasilkan ekspor yang sangat diminati, mata uangnya akan mendapat manfaat murni dari permintaan ekstra yang diciptakan dari pembeli asing yang ingin membeli barang-barang ini. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat mata uang dan sebaliknya untuk saldo negatif.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/gbp-usd-flat-lines-above-13450-as-traders-eye-us-jobs-data-202601080443