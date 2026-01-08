Dogecoin (DOGE) Mengkonsolidasikan Kekuatan, Ketenangan Sebelum Pergerakan Lainnya?

Dogecoin memulai kenaikan besar di atas $0,1520 terhadap Dolar AS. DOGE kini mengalami konsolidasi dan mungkin turun jika diperdagangkan di bawah $0,140.

Harga DOGE memulai kenaikan segar di atas $0,1480 dan $0,1520.

Harga diperdagangkan di bawah level $0,150 dan rata-rata pergerakan sederhana 100-jam.

Ada pola segitiga menyempit yang terbentuk dengan resistensi di $0,150 pada grafik per jam pasangan DOGE/USD (sumber data dari Kraken).

Harga bisa menargetkan kenaikan segar jika tetap stabil di atas $0,140.

Harga Dogecoin Mengkonsolidasi Keuntungan

Harga Dogecoin memulai kenaikan segar setelah stabil di atas $0,1420, seperti Bitcoin dan Ethereum. DOGE naik di atas resistensi $0,1450 untuk memasuki zona positif.

Para pembeli mampu mendorong harga di atas $0,150. Titik tertinggi terbentuk di $0,1541 dan harga kini mengkoreksi beberapa keuntungan. Ada pergerakan di bawah level retracement Fib 23,6% dari pergerakan naik dari swing low $0,1155 ke tinggi $0,1541.

Harga Dogecoin kini diperdagangkan di bawah level $0,150 dan rata-rata pergerakan sederhana 100-jam. Selain itu, ada pola segitiga menyempit yang terbentuk dengan resistensi di $0,150 pada grafik per jam pasangan DOGE/USD.

Jika ada kenaikan lagi, resistensi langsung di sisi atas berada di dekat level $0,1480. Resistensi utama pertama bagi para pembeli bisa berada di dekat level $0,150. Resistensi utama berikutnya berada di dekat level $0,1540. Penutupan di atas resistensi $0,1540 mungkin mengirim harga menuju $0,1625. Keuntungan lebih lanjut mungkin mengirim harga menuju $0,1680. Pemberhentian utama berikutnya bagi para pembeli mungkin $0,1720.

Lebih Banyak Kerugian di DOGE?

Jika harga DOGE gagal naik di atas level $0,150, bisa memulai koreksi penurunan. Support awal di sisi bawah berada di dekat level $0,1450. Support utama berikutnya berada di dekat level $0,140.

Support utama berada di $0,1360 atau level retracement Fib 50% dari pergerakan naik dari swing low $0,1155 ke tinggi $0,1541. Jika ada penembusan penurunan di bawah support $0,1360, harga bisa turun lebih lanjut. Dalam kasus tersebut, harga mungkin meluncur menuju level $0,130 atau bahkan $0,1280 dalam jangka pendek.

Indikator Teknikal

MACD Per Jam – MACD untuk DOGE/USD kini kehilangan momentum di zona bullish.

RSI Per Jam (Relative Strength Index) – RSI untuk DOGE/USD kini berada di bawah level 50.

Level Support Utama – $0,1450 dan $0,1400.

Level Resistensi Utama – $0,1500 dan $0,1540.

Sumber: https://www.newsbtc.com/analysis/doge/dogecoin-doge-consolidates-strength-0-14/