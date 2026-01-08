Kesepakatan M&A di Turki meningkat dua kali lipat menjadi $12 miliar pada 2025

Nilai merger dan akuisisi (M&A) di Turki meningkat dua kali lipat secara tahunan pada 2025, dengan volume transaksi mencapai level tertinggi sejak 2013.

Nilai transaksi, tidak termasuk privatisasi, mencapai $11,8 miliar tahun lalu dibandingkan dengan $5,9 miliar pada 2024, kata otoritas persaingan Turki dalam sebuah pernyataan.

Regulator meninjau 416 transaksi merger, akuisisi, dan privatisasi selama tahun tersebut.

Investor asing menyelesaikan 55 transaksi M&A senilai $7 miliar dengan perusahaan milik Turki. Investor Jerman menempati peringkat pertama dengan sembilan transaksi, diikuti oleh investor Prancis dengan enam transaksi.

Sembilan belas kesepakatan privatisasi diselesaikan tahun lalu, dengan nilai gabungan $2,7 miliar, kata pernyataan tersebut.

Privatisasi terbesar, senilai 54,6 miliar lira ($1,3 miliar), terjadi di sektor energi.

Tujuh dari privatisasi tersebut dilakukan oleh Dana Asuransi Simpanan yang didukung negara.

Pada Oktober, Dana Moneter Internasional merevisi naik perkiraan pertumbuhan ekonominya untuk Turki menjadi 3,5 persen untuk 2025 dari estimasi sebelumnya sebesar 3 persen.

Perkiraan pertumbuhan untuk 2026 dinaikkan menjadi 3,7 dari 3,3 persen.