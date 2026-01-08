BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Nilai merger dan akuisisi (M&A) di Turki meningkat dua kali lipat secara tahunan pada tahun 2025, dengan volume transaksi mencapai level tertinggi sejak tahun 2013. Nilai transaksi, tidak termasukNilai merger dan akuisisi (M&A) di Turki meningkat dua kali lipat secara tahunan pada tahun 2025, dengan volume transaksi mencapai level tertinggi sejak tahun 2013. Nilai transaksi, tidak termasuk

Kesepakatan M&A di Turki meningkat dua kali lipat menjadi $12 miliar pada 2025

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/08 13:59
MemeCore
M$1.58515-1.93%

Nilai merger dan akuisisi (M&A) di Turki meningkat dua kali lipat secara tahunan pada 2025, dengan volume transaksi mencapai level tertinggi sejak 2013.

Nilai transaksi, tidak termasuk privatisasi, mencapai $11,8 miliar tahun lalu dibandingkan dengan $5,9 miliar pada 2024, kata otoritas persaingan Turki dalam sebuah pernyataan.

Regulator meninjau 416 transaksi merger, akuisisi, dan privatisasi selama tahun tersebut.

Investor asing menyelesaikan 55 transaksi M&A senilai $7 miliar dengan perusahaan milik Turki. Investor Jerman menempati peringkat pertama dengan sembilan transaksi, diikuti oleh investor Prancis dengan enam transaksi.

Sembilan belas kesepakatan privatisasi diselesaikan tahun lalu, dengan nilai gabungan $2,7 miliar, kata pernyataan tersebut.

Privatisasi terbesar, senilai 54,6 miliar lira ($1,3 miliar), terjadi di sektor energi.

Bacaan lebih lanjut:

  • Ekspor Turki mencapai rekor tertinggi pada 2025, kata Erdoğan
  • Turki mengakhiri 2025 dengan ekonomi yang lebih kuat meskipun inflasi tinggi
  • Turki menaikkan upah minimum seperempat

Tujuh dari privatisasi tersebut dilakukan oleh Dana Asuransi Simpanan yang didukung negara.

Pada Oktober, Dana Moneter Internasional merevisi naik perkiraan pertumbuhan ekonominya untuk Turki menjadi 3,5 persen untuk 2025 dari estimasi sebelumnya sebesar 3 persen.

Perkiraan pertumbuhan untuk 2026 dinaikkan menjadi 3,7 dari 3,3 persen.

Peluang Pasar
Logo MemeCore
Harga MemeCore(M)
$1.58515
$1.58515$1.58515
+0.23%
USD
Grafik Harga Live MemeCore (M)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42
Societe Generale-FORGE dan Swift Menyelesaikan Obligasi Tertoken Menggunakan Stablecoin

Societe Generale-FORGE dan Swift Menyelesaikan Obligasi Tertoken Menggunakan Stablecoin

Anak perusahaan aset digital dari raksasa perbankan Prancis Societe Generale-FORGE dan Swift telah menyelesaikan uji coba yang mendemonstrasikan pertukaran dan penyelesaian aset tertoken
Bagikan
CryptoNews2026/01/15 18:04