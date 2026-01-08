Harga XRP Turun ke $2,16 saat Aktivitas Whale Mencapai Tertinggi dalam 3 Bulan — Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Postingan Harga XRP Turun ke $2,16 saat Aktivitas Whale Mencapai Rekor 3 Bulan — Apa yang Sebenarnya Terjadi? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Saat pasar kripto terkompresi, harga Bitcoin menuju support penting di sekitar $90.500. Sementara itu, harga XRP juga terjun di bawah $2,2 di saat whale tiba-tiba menjadi aktif. Kripto ini memperpanjang penurunan jangka pendeknya pada hari Selasa, diperdagangkan mendekati $2,16, bahkan ketika data on-chain mengungkapkan lonjakan tajam dalam transaksi whale besar. Perbedaan yang tidak biasa antara harga yang turun dan aktivitas smart-money yang meningkat telah mendorong harga XRP ke zona keputusan kritis bagi para trader.

Aktivitas Whale XRP Meledak Meskipun Harga Turun

Harga XRP keluar dari konsolidasi menurun awal tahun ini. Langkah ini tampaknya telah memicu whale, yang telah melakukan transaksi besar. Aktivitas whale melonjak tajam bahkan saat harga terus turun, menyoroti perbedaan yang semakin besar antara perilaku pemegang besar dan arah pasar yang menunjukkan positioning aktif daripada sekadar reaksi terhadap harga yang turun.

Sumber: X

Data on-chain dari Santiment menunjukkan bahwa transaksi XRP senilai lebih dari $100.000 melonjak menjadi 2.802 pada 6 Januari, naik tajam dari 2.170 pada 5 Januari. Ini menandai jumlah transaksi whale harian tertinggi dalam hampir tiga bulan. Biasanya, aktivitas whale yang meningkat menyertai pergerakan harga yang kuat. Kali ini, tidak demikian. Sebaliknya, XRP terus turun di bawah $2,20, menunjukkan bahwa pemegang besar secara aktif melakukan reposisi sementara harga tetap berada di bawah tekanan.

Mengapa Harga XRP Tetap Tidak Terpengaruh?

Saat sentimen pasar berubah bearish, harga XRP menghadapi penolakan dari level tertinggi lokal mendekati $2,4. Bear menyeret level di bawah $2,13 dengan memicu tekanan jual yang besar selama hari perdagangan terakhir. Akibatnya, harga yang memulai perdagangan hari dengan nada bearish diyakini mempertahankan tren turun yang kuat. Sekarang muncul pertanyaan apakah bull dapat mempertahankan support di $2?

Setelah upaya gagal untuk menembus di atas garis tren naik, yang telah menjadi support kuat sepanjang 2025, reli tampaknya telah berbalik mendukung bear. Penurunan konstan dalam OBV memvalidasi klaim bearish, mengisyaratkan kemungkinan pergerakan tidak hanya di bawah $2 tetapi juga di bawah $1,8. Namun, MA 50 hari di $2,02 bisa bertindak sebagai basis yang kuat, dan jika dinamika pasar pulih, rebound yang kuat bisa terjadi, mendorong harga melampaui MA 200 hari di $2,38.

Dua Skenario yang Diperhatikan Trader dengan Cermat

Lonjakan transaksi whale selama pasar menurun sering menandakan positioning strategis, bukan panik. Investor besar cenderung bertindak lebih awal. Mereka mengakumulasi atau mendistribusikan ketika likuiditas tersedia, bukan ketika momentum harga menjadi jelas. Ketika aktivitas whale meningkat sementara harga turun, pasar biasanya memasuki fase kompresi sebelum pergerakan yang menentukan. Namun, arah pergerakan tersebut sepenuhnya tergantung pada respons harga, bukan aktivitas itu sendiri.

Skenario Akumulasi: Smart Money Menyerap Supply

Jika XRP bertahan di atas $2,05–$2,10, aktivitas whale baru-baru ini mungkin menunjukkan akumulasi.

Dalam skenario ini, pemegang besar menyerap tekanan jual dari tangan yang lebih lemah sementara harga melayang lebih rendah atau bergerak sideways. Setelah supply mengering, XRP dapat mencoba pemulihan menuju kisaran $2,40–$2,55.

Skenario Distribusi: Whale Menjual ke Likuiditas

Jika XRP terus menolak zona resistance $2,20–$2,25, lonjakan transaksi whale dapat mencerminkan distribusi daripada akumulasi. Dalam kasus tersebut, pemegang besar mungkin menggunakan aktivitas yang meningkat untuk keluar dari posisi sementara permintaan tetap rapuh. Pergerakan yang berkelanjutan di bawah $2,00 akan secara signifikan melemahkan tesis bullish dan mengekspos XRP ke tekanan penurunan yang lebih dalam.

Apa yang Harus Diperhatikan Trader Selanjutnya

Penurunan XRP menuju $2,16, dikombinasikan dengan lonjakan aktivitas whale, menandakan fase positioning kritis daripada tren yang terselesaikan. Pemegang besar jelas aktif, namun konfirmasi harga tetap tidak ada. Sampai XRP merebut kembali zona $2,20–$2,25, risiko penurunan menuju $2,00 tidak dapat dikesampingkan. Untuk saat ini, pasar sedang mengamati apakah smart money secara diam-diam menyerap supply atau mendistribusikan ke kelemahan. Arah akan mengikuti setelah harga bereaksi.