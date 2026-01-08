Pasar Stablecoin Solana Meledak saat Modal Bergerak Onchain

Total kapitalisasi pasar stablecoin di Solana telah mencapai $15 miliar, menandai salah satu fase pertumbuhan paling tajam dalam sejarah jaringan.

Poin-poin penting Kapitalisasi pasar stablecoin Solana telah melonjak menjadi sekitar $15 miliar.

Peluncuran JupUSD menjadi katalis utama untuk aliran modal baru.

USDC terus mendominasi likuiditas stablecoin di Solana.

Stablecoin semakin menjadi pusat pasar modal onchain dan penyelesaian RWA.

Lonjakan ini mengikuti peluncuran JupUSD, sebuah stablecoin baru yang diperkenalkan oleh bursa terdesentralisasi Jupiter berkolaborasi dengan penerbit stablecoin sintetis Ethena. Waktunya menggarisbawahi bagaimana peluncuran produk yang terkait dengan likuiditas dan penyelesaian terus bertindak sebagai katalis untuk aliran modal di seluruh blockchain throughput tinggi.

Meskipun ada masuknya model stablecoin baru, ekosistem Solana tetap sangat terkonsentrasi di sekitar USDC. Diterbitkan oleh Circle, USDC menyumbang lebih dari dua pertiga pasokan stablecoin Solana, memperkuat perannya sebagai aset penyelesaian utama jaringan.

Solana memposisikan diri sebagai infrastruktur pasar modal onchain

Pertumbuhan cepat dalam likuiditas stablecoin mencerminkan reposisi yang lebih luas dari Solana sebagai lapisan dasar untuk pasar modal asli internet, di mana risiko, nilai, dan penyelesaian ditangani sepenuhnya onchain. Seiring perdagangan, pinjaman, dan penerbitan token bermigrasi ke jalur terdesentralisasi, stablecoin menjadi media inti di mana sistem-sistem ini berfungsi.

Stablecoin sangat penting untuk pertumbuhan aset dunia nyata yang ditokenisasi (RWA) — aset tradisional atau fisik yang direpresentasikan onchain. Baik mendukung pinjaman, memfasilitasi penyelesaian, atau menyediakan likuiditas, RWA bergantung pada stablecoin untuk beroperasi secara efisien di dalam sistem keuangan terdesentralisasi. Tokenisasi juga membuka kasus penggunaan baru, memungkinkan aset yang secara tradisional tidak likuid seperti real estat, seni, atau koleksi untuk berfungsi sebagai jaminan dalam aplikasi DeFi.

Proyeksi industri menunjukkan pasar RWA dapat mencapai $30 triliun pada tahun 2030, angka yang dikutip oleh beberapa lembaga keuangan besar. Stablecoin diharapkan memainkan peran sentral dalam ekspansi tersebut. Data dari RWA.xyz menunjukkan total kapitalisasi pasar stablecoin yang sepenuhnya dijaminkan mendekati $300 miliar, didorong sebagian besar oleh token yang didukung satu-ke-satu dengan uang tunai dan sekuritas pemerintah.

Regulasi membentuk kembali lanskap stablecoin

Di Amerika Serikat, regulasi sudah membentuk model mana yang dapat berpartisipasi dalam masa depan tersebut. GENIUS Act, yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Donald Trump pada Juli 2025, mewajibkan bahwa stablecoin pembayaran yang diatur harus didukung sepenuhnya oleh aset likuid berkualitas tinggi. Kerangka kerja tersebut secara eksplisit mengecualikan stablecoin algoritmik atau yang kurang dijaminkan dari pengakuan.

Undang-undang tersebut juga melarang penerbit untuk membagikan hasil langsung kepada pengguna — sebuah ketentuan yang memicu perdebatan tentang bagaimana stablecoin dapat bersinggungan dengan produk perbankan dan tabungan tradisional.

Secara keseluruhan, lonjakan stablecoin Solana menyoroti pergeseran struktural yang sedang berlangsung di seluruh pasar kripto. Seiring aset bergerak onchain dan keuangan dunia nyata mengadopsi tokenisasi, stablecoin tidak lagi hanya alat perdagangan — mereka menjadi lapisan penyelesaian untuk sistem keuangan digital yang berkembang pesat.

