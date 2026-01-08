Harga XRP mendingin setelah reli — dapatkah support $2,00 bertahan saat aktivitas whale meningkat ke level tertinggi 3 bulan?

Harga XRP mengalami penarikan kembali setelah pergerakan kuat naik, dengan harga kini menguji apakah pembeli dapat mempertahankan area $2,00 saat transfer on-chain besar meningkat.

Ringkasan XRP turun ke $2,14 setelah rally kuat, dengan volume perdagangan dan derivatif menurun saat trader mengurangi eksposur.

Transaksi whale di XRP Ledger melonjak ke level tertinggi tiga bulan, sementara saldo exchange menurun.

XRP tetap konstruktif di atas support $1,96, tetapi menghadapi resistance di dekat $2,26, dengan kenaikan lebih lanjut bergantung pada volume yang diperbarui.

Pada saat penulisan, XRP diperdagangkan pada $2,14, turun 5% selama 24 jam terakhir. Meski dengan penurunan ini, token tetap naik 17% selama tujuh hari terakhir dan 3,6% selama sebulan terakhir. Harga telah diperdagangkan antara $1,83 dan $2,39 dalam seminggu terakhir.

XRP (XRP) masih sekitar 41% di bawah puncak Juli sebesar $3,65, menunjukkan bahwa pemulihan yang lebih luas belum lengkap. Aktivitas perdagangan telah melambat saat harga mendingin. Volume 24 jam XRP turun 34% menjadi $4,29 miliar, menunjukkan partisipasi yang lebih ringan setelah rally.

Data derivatif dari CoinGlass menunjukkan tren yang sama. Volume turun 39% menjadi $7,38 miliar, sementara open interest menurun 6% menjadi $4,15 miliar. Ketika kedua metrik turun bersama-sama, hal ini sering berarti trader menutup posisi daripada membuka yang baru, pola umum setelah pergerakan harga tajam.

Arus whale dan dinamika pasokan menambah kompleksitas

Sementara trader jangka pendek telah mundur, pemegang yang lebih besar menjadi lebih aktif. Data yang dibagikan oleh Santiment pada 9 Desember menunjukkan bahwa transaksi whale di XRP Ledger melonjak menjadi 2.802 dalam satu hari, level tertinggi dalam tiga bulan.

Ini adalah transfer senilai $100.000 atau lebih. Di masa lalu, lonjakan serupa sering terjadi sebelum ayunan harga yang lebih besar, karena whale mengambil keuntungan atau melakukan reposisi. Sekitar 83% pemegang XRP saat ini dalam keuntungan, yang meningkatkan risiko penjualan jangka pendek.

Pergerakan token terbaru juga menarik perhatian. Pada 5 Januari, Ripple mentransfer 300 juta XRP, senilai sekitar $652 juta, dari dompet yang terkait perusahaan ke alamat yang tidak dikenal. Langkah ini sesuai dengan proses escrow reguler Ripple, di mana 1 miliar XRP dibuka setiap bulan dan sebagian besar dikunci kembali.

Data exchange menambahkan lapisan lain. Jumlah XRP yang disimpan di exchange telah turun lebih dari 50% dalam beberapa bulan terakhir menjadi sekitar 1,6 miliar token. Saldo exchange yang lebih rendah dapat mempertajam pergerakan harga ketika permintaan meningkat dan sering mengurangi tekanan jual langsung.

Analisis teknikal harga XRP

Dari perspektif chart, XRP sedang berkonsolidasi setelah breakout lebih tinggi. Harga baru-baru ini bergerak di atas zona $2,10–$2,15, yang telah membatasi keuntungan hingga akhir Desember.

Area tersebut sekarang bertindak sebagai support jangka pendek. XRP juga telah merebut kembali moving average jangka pendeknya di dekat $1,96, level yang sering diamati untuk arah tren.

Setelah berminggu-minggu pergerakan sideways, harga telah mendorong di atas Bollinger Band tengah di $2,05, menunjukkan momentum yang membaik. XRP saat ini menguji band atas di $2,26. Level tersebut dapat membatasi keuntungan masa depan jika volatilitas tidak meningkat.

Relative strength index telah naik menjadi 59, menunjukkan momentum yang lebih kuat, tetapi rally dalam tren yang lebih lemah sering terhenti dalam kisaran ini. Higher low telah terbentuk di dekat $1,88–$1,90, yang mendukung struktur jangka pendek.

Selama XRP bertahan di atas $1,96 pada penutupan harian, setup tetap konstruktif. Pergerakan bersih di atas $2,26 akan menempatkan $2,40 hingga $2,50 kembali menjadi fokus. Jika support gagal, perhatian akan bergeser kembali ke $1,85, dengan downside yang lebih dalam di dekat $1,66.