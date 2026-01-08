Digital Asset, J.P. Morgan Meluncurkan JPM Coin di Canton Network

Digital Asset dan Kinexys oleh JP Morgan berencana membawa JPM Coin secara native ke Canton Network, demikian pengumuman kedua perusahaan pada hari Selasa.

Kolaborasi ini akan memungkinkan token deposit berdenominasi USD milik JP Morgan (ticker: JPMD) beroperasi di Canton, jaringan blockchain yang dilengkapi privasi yang dirancang untuk pasar keuangan institusional. JPM Coin memungkinkan klien institusional melakukan pembayaran menggunakan representasi digital dari deposit USD JP Morgan pada teknologi distributed ledger publik.

Integrasi ini bertujuan untuk menyediakan institusi yang menggunakan Canton dengan kemampuan untuk menerbitkan, mentransfer, dan menukarkan JPMD hampir seketika dalam ekosistem tersinkronisasi jaringan.

"Dengan membawa JPM Coin secara native ke Canton, kami menetapkan fondasi untuk memodernisasi rel keuangan yang ada untuk memfasilitasi aliran modal yang lebih efisien," kata Yuval Rooz, co-founder dan CEO Digital Asset dalam sebuah pernyataan.

Naveen Mallela, global co-head Kinexys oleh J.P. Morgan, mengatakan kolaborasi ini "memajukan industri dalam bertransaksi di blockchain publik" dengan menggabungkan deposit yang diterbitkan bank dengan transaksi blockchain 24/7 yang hampir real-time.

Integrasi akan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2026, dimulai dengan kerangka kerja teknis dan bisnis untuk mendukung penerbitan dan penukaran token di Canton. Kedua perusahaan juga berencana untuk mengeksplorasi membawa produk Kinexys Digital Payments tambahan ke jaringan, termasuk Blockchain Deposit Accounts milik JP Morgan.

JPM Coin digambarkan sebagai token deposit USD pertama yang diterbitkan bank dan menjawab permintaan dari perusahaan digital native maupun tradisional untuk pergerakan uang yang lebih cepat di infrastruktur blockchain publik.

