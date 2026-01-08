FairJourney Bio akan mempresentasikan di Konferensi Kesehatan J.P. Morgan 2026

PORTO, Portugal–(BUSINESS WIRE)–FairJourney Bio (FJBio), pemimpin global dalam penemuan dan pengembangan antibodi, hari ini mengumumkan bahwa Chief Executive Officer-nya, Dr. Werner Lanthaler, akan melakukan presentasi di J.P. Morgan 2026 Healthcare Conference, yang berlangsung dari 12 – 15 Januari 2026 di San Francisco, CA.

Dengan pengalaman lebih dari satu dekade, FJBio telah mendukung lebih dari 250 klien di bidang Farmasi, Biotek, dan Akademik serta berkontribusi pada lebih dari 19 antibodi yang berkembang ke tahap pengembangan klinis atau pasar. Selama presentasinya, Dr. Lanthaler akan membahas posisi strategis FJBio sebagai mitra terintegrasi yang sangat efisien. Beliau akan menampilkan solusi penemuan dan pengembangan antibodi Perusahaan, dengan fokus pada inovasi, platform berbasis data, dan model kolaborasi yang dapat diskalakan di seluruh ekosistem biofarmasi.

Presenter Peran Tanggal Waktu Tempat Dr. Werner Lanthaler CEO, FJBio 13 Jan 09:00–09:25 AM "Golden Gate" di THE WESTIN, lantai 32

Selain presentasi CEO, anggota tim Manajemen Senior dan Pengembangan Bisnis FJBio akan menghadiri konferensi untuk diskusi strategis dengan perwakilan perusahaan farmasi global, inovator bioteknologi, dan mitra industri lainnya selama acara berlangsung.

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer FairJourney Bio, berkomentar: "Saya menantikan untuk mempresentasikan platform unik FairJourney Bio untuk pembangunan pipeline bermitra di J.P. Morgan 2026 Healthcare Conference tahun ini. Konferensi ini mempertemukan kelompok pemimpin dan inovator kesehatan global yang sangat terpilih dan saya menghargai kesempatan untuk terlibat dalam dialog yang bermakna tentang masa depan penemuan dan pengembangan antibodi yang efisien dan berbasis data."

Partisipasi sebagai perusahaan presenter di konferensi ini sangat selektif dan dianggap sebagai prestasi yang signifikan, mencerminkan pengakuan dan relevansi global FJBio yang terus berkembang dalam komunitas ilmu kehidupan internasional. Konferensi ini menyediakan platform penting bagi FJBio untuk memperkuat hubungan yang ada, menjajaki kemitraan strategis baru, dan lebih memposisikan Perusahaan sebagai mitra global tepercaya di seluruh rantai nilai.

Kontak

FairJourney Biologics

Hinnerk Rohwedder



Head of Marketing & Communications



[email protected]

Zyme Communications



Lily Jeffery

Email: [email protected]

Tel: +44 (0)7891 477 378