JPM Coin Diluncurkan di Jaringan Canton untuk Penyelesaian Real-Time

Penulis: bitcoininfonewsSumber: bitcoininfonews
2026/01/08 17:44
RealLink
REAL$0,08071+2,94%
Yang Perlu Diketahui
  • JPM Coin terintegrasi ke dalam Canton Network pada tahun 2026 untuk transfer real-time.
  • Meningkatkan efisiensi, likuiditas dengan teknologi blockchain.
  • Signifikan untuk infrastruktur masa depan keuangan institusional.

Unit blockchain J.P. Morgan, Kinexys, berkolaborasi dengan Digital Asset untuk mengintegrasikan USD JPM Coin ke dalam Canton Network pada tahun 2026, meningkatkan efisiensi penyelesaian real-time.

Langkah ini memodernisasi transaksi keuangan, menawarkan opsi pembayaran institusional yang lebih cepat dan aman serta memposisikan JPM Coin sebagai aset digital kunci dalam jaringan keuangan yang teregulasi.

Kinexys milik J.P. Morgan dan Digital Asset mengumumkan integrasi JPM Coin ke dalam Canton Network pada tahun 2026.

Integrasi ini menandakan pergeseran menuju penyelesaian berbasis blockchain yang lebih cepat, berpotensi mengubah struktur keuangan institusional.

JPM Coin Menargetkan Integrasi Canton 2026

Kolaborasi antara Kinexys milik J.P. Morgan dan Digital Asset akan mengintegrasikan JPM Coin ke dalam Canton Network. Peluncuran ini bertujuan untuk efisiensi perdagangan dan penyelesaian real-time.

JPM Coin, yang diciptakan oleh J.P. Morgan, ditetapkan untuk beroperasi di Canton untuk solusi transaksi yang aman dan cepat, meningkatkan layanan blockchain di seluruh lembaga keuangan.

Meningkatkan Keuangan Institusional dengan Blockchain

Keuangan institusional dapat mengalami peningkatan likuiditas dan efisiensi operasional, dengan langkah ini menandakan peningkatan adopsi teknologi blockchain di lingkungan yang teregulasi.

Integrasi ini dapat berdampak pada berbagai lembaga keuangan, berpotensi mengurangi hambatan transaksional dan memungkinkan penyelesaian real-time melalui inovasi blockchain.

Ekspansi Canton Mencerminkan Strategi JPM Coin

Ekspansi Canton mencerminkan strategi multi-chain sebelumnya oleh JPM Coin, kini bertujuan untuk melayani pasar keuangan yang lebih luas. Ini menandakan pergeseran penting dalam infrastruktur keuangan digital.

Berdasarkan kinerja masa lalu, integrasi JPM Coin dapat menjadi model aplikasi blockchain baru dan kemitraan, memfasilitasi pandangan ke depan tentang keandalan mata uang digital.

Penafian: Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Pasar cryptocurrency sangat fluktuatif, dan berinvestasi melibatkan risiko. Selalu lakukan riset sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan.
