Senat Mempercepat UU CLARITY saat Pertarungan DeFi dan Stablecoin Mengintensif

Wawasan utama

Waktu markup Senat meningkatkan tekanan pada negosiasi bipartisan

Pertarungan inti berpusat pada pengawasan DeFi dan batasan imbal hasil stablecoin

Kekhawatiran etika dan taruhan politik membentuk jalan RUU ke depan

Senat memindahkan UU CLARITY kembali ke pusat agendanya saat para pemimpin menetapkan markup untuk minggu depan. Dorongan baru menempatkan RUU tersebut pada jalur yang dipercepat sementara para pembuat undang-undang menyeimbangkan beberapa tenggat waktu politik yang saling bersaing. Upaya tersebut menandakan bahwa UU CLARITY dapat maju meskipun ada sengketa yang belum terselesaikan yang masih membentuk pembicaraan.

Waktu Markup Menekan Senat

Komite Perbankan Senat bersiap untuk meninjau UU CLARITY saat anggota mengerjakan pertanyaan-pertanyaan regulasi utama. Ketua mengajukan rencana untuk markup 16 Januari, dan ini memaksa negosiator untuk bergerak lebih cepat. Waktu tersebut juga mempersempit jendela untuk kesepakatan bipartisan karena komite belum merilis draf yang diperbarui.

Para pembuat undang-undang menghadapi jadwal yang menuntut saat mereka menangani langkah-langkah pengeluaran dan isu-isu internasional sambil mempertahankan UU CLARITY dalam agenda. Tenggat waktu pendanaan 30 Januari mengintensifkan beban kerja karena penutupan akan menghentikan kemajuan legislatif. Oleh karena itu, komite berusaha menyelesaikan pekerjaannya sebelum negosiasi yang lebih luas mengambil alih kalender.

Anggota Demokrat dan Republik terus mengangkat kekhawatiran tentang aturan etika, pengawasan DeFi, dan batasan pada produk imbal hasil, dan ini membentuk diskusi terbaru. Demokrat mendorong pembatas pada aktivitas aset digital oleh pejabat pemerintah karena mereka memandang isu tersebut sebagai pusat akuntabilitas. Republik berfokus pada mempertahankan fleksibilitas untuk industri, dan ini menciptakan hambatan lain dalam jalan menuju konsensus.

Lingkup Regulasi Tetap Menjadi Sengketa Inti

UU CLARITY bertujuan untuk mendefinisikan bagaimana lembaga federal mengawasi aset digital, dan menempatkan CFTC sebagai regulator pasar spot utama. Pendukung berpendapat bahwa RUU tersebut akan mengurangi ketidakpastian, dan mereka menekankan kebutuhan akan kerangka kerja yang terpadu. Penentang, bagaimanapun, memperingatkan bahwa rincian penegakan yang belum terselesaikan dapat melemahkan struktur.

Debat meluas ke stablecoin yang membayar imbal hasil karena bank berpendapat bahwa produk-produk ini dapat berfungsi seperti deposito. Perusahaan kripto membantah bahwa batasan semacam itu akan membatasi inovasi, namun UU CLARITY masih menghadapi lobi yang intens dari kedua belah pihak. Beberapa anggota menandakan bahwa teks akhir harus menangani aktivitas stablecoin dengan jelas dan konsisten.

Diskusi juga mencakup pengawasan DeFi karena senator mempertimbangkan aturan anti pencucian uang dan pertanyaan yurisdiksi. Sektor kripto menyatakan kekhawatiran bahwa SEC dapat memperoleh otoritas yang diperluas dan menciptakan kembali pola penegakan sebelumnya. Oleh karena itu, UU CLARITY menjadi ujian bagaimana Kongres bermaksud membagi tanggung jawab regulasi.

Taruhan Politik Membentuk Jalan ke Depan

Kekhawatiran etis seputar bisnis aset digital yang terhubung dengan keluarga Trump menambah tekanan pada pembicaraan. Para pembuat undang-undang meninjau skala usaha dan potensi konflik yang diciptakan oleh hubungan luar negeri. Isu-isu ini mempengaruhi tuntutan Demokrat untuk standar ketat dalam UU CLARITY.

DPR sudah meloloskan UU Kejelasan Pasar Aset Digital pada tahun 2025, dan ini menempatkan bobot tambahan pada Senat. Kedua kamar harus menyelaraskan RUU mereka sebelum mengirimkan versi final ke presiden. Oleh karena itu, UU CLARITY menjadi penting untuk menyelesaikan kerangka kerja nasional yang terpadu.

RUU harus melewati Senat pada bulan April untuk tetap layak di tahun 2026 karena pemilihan akan memampatkan kalender legislatif. Penutupan pemerintah akan menghentikan proses, dan anggota mengakui bahwa kegagalan untuk bertindak segera dapat menunda regulasi lagi. UU CLARITY sekarang berada pada momen yang menentukan saat Senat bersiap untuk markup minggu depan.

