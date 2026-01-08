BursaDEX+
Nillion dan Primus Labs menghadirkan protokol bukti cadangan inovatif di mana institusi dapat memeriksa kepemilikan tanpa mengungkapkan informasi rahasia.Nillion dan Primus Labs menghadirkan protokol bukti cadangan inovatif di mana institusi dapat memeriksa kepemilikan tanpa mengungkapkan informasi rahasia.

Nillion Memperkenalkan Bukti Cadangan yang Menjaga Privasi dengan Primus Labs

Penulis: BlockchainreporterSumber: Blockchainreporter
2026/01/08 17:30
blockchain main

Industri cryptocurrency telah lama bergulat dengan ketegangan mendasar antara transparansi dan privasi. Pengguna tertarik untuk memastikan bahwa bursa memadai dan lembaga keuangan memiliki cadangan yang cukup, namun tetap menjaga informasi akun dan strategi perdagangan. Nillion, berkolaborasi dengan Primus Labs, telah meluncurkan solusi terobosan yang dapat mengubah cara institusi mendemonstrasikan solvabilitas keuangan. Metode ini akan memastikan transparansi tanpa kehilangan informasi kerahasiaan.

Dilema Privasi-Transparansi

Mekanisme cadangan tipikal berdasarkan pendekatan berbasis bukti menghadirkan situasi paradoks bagi institusi. Transparansi dompet publik dan aset dapat menciptakan kerentanan yang terkait dengan posisi strategis dan keamanan aset. Akibatnya, beberapa institusi mungkin perlu memberikan informasi tambahan ketika melakukan atau memasuki bisnis dengan klien.

Setelah kebangkrutan FTX dan skandal bursa lainnya, industri telah mengalami lonjakan permintaan untuk bukti cadangan, tetapi membuktikan validitas cadangan terus menjadi tantangan berkelanjutan bagi entitas yang memanfaatkan data keuangan rahasia dan data klien yang sensitif.

Analis industri melaporkan bahwa kegagalan besar-besaran beberapa bursa utama telah mendorong peningkatan permintaan di antara organisasi layanan keuangan untuk bukti cadangan Teknologi Peningkatan Privasi (PET). Ada juga minat yang berkembang dalam solusi PET yang lebih luas yang melindungi data sensitif atau data kepemilikan sambil tetap memberikan bukti yang cukup tentang kepatuhan regulasi untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan pengguna.

Teknologi di Balik Nillion

Pendekatan Nillion menggunakan komputasi buta dan teknologi komputasi multi-pihak yang aman (MPC) untuk memverifikasi cadangan serta menjaga data dasar tetap terenkripsi. Sistem ini memungkinkan institusi pendidikan membuktikan bahwa mereka mempertahankan aset yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban tanpa harus mengungkapkan jumlah yang tepat, alamat dompet, atau struktur akun. Metode kriptografi ini pada dasarnya memiliki bukti matematis solvabilitas yang diverifikasi secara independen oleh auditor dan pengguna.

Kolaborasi dengan Primus Labs memperkenalkan kompleksitas teknis baru dari protokol tersebut. Primus mengkhususkan diri dalam sistem bukti tanpa pengetahuan dan infrastruktur yang menjaga privasi, sehingga mereka adalah kolaborator yang ideal untuk mengimplementasikan solusi kriptografi kompleks ini. Pengalaman mereka di kedua bidang akan menyelesaikan masalah pemrosesan informasi keuangan terenkripsi dalam skala besar.

Implikasi dan Potensi Adopsi

Perkembangan ini datang pada momen penting regulasi cryptocurrency di seluruh dunia. Regulator semakin menuntut bukti cadangan dan pada saat yang sama undang-undang privasi seperti GDPR memerlukan perlindungan data pelanggan. Teknologi Nillion adalah jalur potensial ke depan yang memenuhi kedua persyaratan, yang merupakan hasil langka dalam apa yang biasanya merupakan permainan zero-sum antara transparansi dan privasi.

Protokol ini dapat melampaui bursa cryptocurrency ke institusi perbankan tradisional, perusahaan manajemen aset, dan organisasi mana pun yang perlu memverifikasi kepemilikan tanpa harus sepenuhnya mengungkapkan. Inovasi serupa dalam privasi untuk ruang Web3 menjadi populer di berbagai industri seperti yang terlihat dalam kemitraan terbaru untuk mengembangkan infrastruktur blockchain.

Menurut pengamatan dalam industri, proses adopsi akan sangat bergantung pada persetujuan regulasi dan ketentuan standardisasi. Namun, basis teknis tampaknya kuat dengan kebutuhan pasar yang tidak dapat disangkal.

Kesimpulan

Pekerjaan Nillion melampaui peningkatan sistem audit. Protokol ini mengatasi masalah adopsi kripto institusional yang sudah berlangsung lama. Membuktikan solvabilitas tanpa mengekspos detail akun yang sensitif secara praktis sulit hingga hari ini. Blockchain dimulai dengan transparansi radikal, tetapi institusi membutuhkan privasi. Seiring kripto menjadi populer, teknologi privasi ini menjadi esensial. Jika teknologi ini lepas landas, audit yang menjaga privasi bisa menjadi rutinitas di seluruh sektor keuangan, memungkinkan organisasi untuk memverifikasi legitimasi tanpa kehilangan keunggulan kompetitif.

Grafik Harga Live Checkmate (CHECK)
